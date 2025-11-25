オンライン日本語学校「AOJランゲージスクール」運営、日本語能力試験学習サイト「Attain Online Japanese」運営、日本語能力試験対策eラーニング制作のアテイン株式会社(本社：東京都江東区、電話：03-6381-8641)は、3か月短期集中で150時間分の学習を完了できる「短期集中日本語コース(3-Month Intensive Japanese Course)」を、2025年11月1日に提供開始します。本コースは全オンライン完結で、初学者がひらがな・カタカナ・基礎漢字、日常会話の土台を短期間で築ける設計です。修了時にはJLPT N5前半相当、および「日本語教育の参照枠」におけるA1相当への到達を目指します。個人のご利用はもちろん、法人でのご利用も受け付けており、入社前の日本語研修にも最適です。無料体験やお見積り、導入相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。





AOJランゲージスクール_特徴





AOJランゲージスクールはアメリカ学習フラットフォームUdemyで受講者が20万人を突破している日本語eラーニング教材「Attain Online Japanese」を展開するアテインが設立したオンラインの日本語学校です。2025年4月に開校4年目を迎え、受講者数は30カ国以上から計400名以上になりました。





人気の秘密は、様々な学習者に柔軟に対応可能なカリキュラムです。豊富な教材はすべて独学を前提に設計されており、あらゆるレベル・学習目的に合わせ学習を進めることが可能となっています。そのようなニーズの中でも特に最近需要が高いのが「短期間で基礎力を固めたい」という要望です。その背景は、留学や就職などの日本語を使用するリミットが見えていることや、学習したいという思いが強いうちに基礎をさらいたい、など様々です。





AOJランゲージスクール_おすすめ





このニーズに対応するべく、AOJランゲージスクールでは3か月で150時間分の学習を完了できる「短期集中日本語コース(3-Month Intensive Japanese Course)」を開講します。オンデマンド学習、日本語教師による週1のライブ授業、そして進捗を可視化する学習管理システムを組み合わせ、どのタイムゾーンからでも効率良く基礎を固められる学習体験を提供します。本コースを修了する時にはJLPT N5前半相当、および「日本語教育の参照枠」におけるA1相当への到達を目指します。





本コースは現在申し込み受付を開始しております。法人でのご利用も承っておりますので、「企業の日本語研修として利用したい」といったご要望にもお応え可能です。無料体験や資料請求も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。





【3ヶ月短期集中日本語コースについて】

AOJランゲージスクール_受講生の声





◆コースの特長

・3か月で150時間の学習量：熱量が高いうちに集中的に学習を進め、基礎を効率よく定着できます。

・初学者に最適：ゼロからひらがな・カタカナ・基礎漢字、JLPT N5相当の基礎までカバーできます。

・学習スタイルに合わせた柔軟なプラン：オンデマンドのみ／オンデマンド＋週1ライブ／グループレッスンの選択が可能です。

・手厚いサポート体制：経験豊富な日本語教師やスタッフに、質問・学習相談が可能なプランもご用意しております。

・完全オンライン：世界中どこからでも受講できます。





◆このような方にオススメです

・日本留学を予定し、入学前に基礎力を固めたい方

・日本企業への入社内定者で、短期間で基礎会話力を身につけたい方

・とにかく短期間で効率的に初級を攻略したい方。





◆カリキュラム

ひらがな、カタカナ、基礎的な漢字、そしてJLPT(日本語能力試験)N5相当の内容を学習します。

全レッスンの受講と最終テスト合格で「150時間学習修了証明書」を発行します。

※なお、在留資格認定証明書(COE)の可否は入管当局の審査によるため、本証明書の提出＝COE発給の保証ではありません。





AOJランゲージスクール_終了証





AOJランゲージスクール_料金





◆受講期間

12週間





◆受講プランと価格(税込)

オンデマンドのみ ：月額 29,000円／3か月(合計87,000円)

オンデマンド＋週1ライブ：月額 40,000円／3か月(合計120,000円)

AOJグループレッスン ：月額15,000円／6ヶ月(合計90,000円)

※キャンペーンで最大2か月無料適用時は60,000円

(AOJグループレッスンのみ適用)

※支払方法 ：クレジットカード(月額)または銀行振込(一括)





◆サービス開始日

2025年11月1日(日)





◆お申込み・お問い合わせ

個人利用のお申し込み： https://aoj-ls.jp/form/3month-intensive/application.html

お問い合わせ・無料体験のお申し込み： https://aoj-ls.jp/contact.html









■オンライン日本語学校AOJランゲージスクールについて

学習イメージ





【参考：AOJランゲージスクール グループレッスンの特長】

・ライブ授業とオンデマンド動画学習により、世界のどこからでも、高品質な日本語学習にアクセスできます。

・日本語教師の資格を有する優秀な講師陣による週2回のライブ授業は、より楽しく、よりモチベーティブに、学習者の日本語学習を助けます。

・ライブ授業は少人数制です。ネット環境のある場所さえあればどこでも授業に参加できます。授業の時間に都合が合わず欠席した場合でも、録画された授業にアクセスできます。

・世界各地にいる日本語学習者に出会える空間です。日本語学習を通じて異文化交流もできます。

・JLPT N1までのすべての日本語レベルに対応しています。自分に合ったレベルの日本語クラスを選択することができます。

カリキュラムは半期ごとにレベルアップして、日本語初学者が最短2年でJLPTのN2レベルの日本語能力を習得することを目指します。

・AOJランゲージスクールは世界中の日本語を学びたい方に向けて、良質な日本語学習を届けます。学習が続けやすいよう、当校では入学金は不要とし、授業料は手頃で毎月払いも選べます。

・日本への進学や就職を支援する、相談窓口を設けています。





法人向けの日本語学習教材・サービスも用意しております。詳しくはこちら。

https://www.attainj.co.jp/attain-online-japanese/jp/corporate-customer/index.html#corp-features









【このリリースに関するお問い合わせ】

AOJランゲージスクール

運営会社：アテイン株式会社

所在地 ： 東京都江東区佐賀1丁目5-6永代OTビル

担当 ： 金沢

TEL ： 03-6381-8641

FAX ： 03-6381-8642

Email ： info@aoj-ls.jp