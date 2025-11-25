「一般社団法人 金融データ活用推進協会」に加盟いたしました

株式会社カンム

「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げ、個人向けサービスとしてVisaプリペイドカード「バンドルカード」およびVisaクレジットカード「Pool」、法人向けサービスとして「サクっと資金調達」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、一般社団法人 金融データ活用推進協会（代表理事：岡田拓郎、以下「FDUA」）に一般会員として加盟いたしました。

FDUA加盟の背景

FDUAは「金融データで人と組織の可能性をアップデートする」をミッションに掲げ、金融実務に関する「組織」「人材育成」「技術」のノウハウを共有し、個人・企業・業界の成長を目指して設立されました。

カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに、Visaプリペイドカード「バンドルカード」を中心とした金融サービスを提供しており、金融サービスの高度化にはデータとAIの活用が不可欠と考えています。このような認識のもと、当社はFDUAの掲げるミッションに共感し、金融業界横断でのデータ活用に関する知見共有や先進技術の議論、業界発展に寄与する環境づくりに参画する意義を感じ、加盟を決定しました。

一般社団法人金融データ活用推進協会（FDUA）概要

設 立 日 ：2022年4月25日

所 在 地 ：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル

代表理事 ：岡田 拓郎

活動内容 ：（１）金融機関のAI・データ活用推進のためのデザインパターンの作成

：（２）金融業界内・関係諸団体等との情報交換や連携

：（３）金融データの魅力を発信するデータ分析コンペティションの開催、運営

ホームページ ：https://www.fdua.org

【カンムの概要】

社名：株式会社カンム

代表者：代表取締役 八巻渉

設立：2011年1月14日

所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階

コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/

ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/

カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2025年7月には1,300万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、事業者向け資金調達サービスとして『サクっと資金調達』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。

前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号

第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号

加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会