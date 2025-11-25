「NARUTO＆BORUTO 忍里」年間パスポート所有者限定のスペシャル特典 特別任務第26弾「イチャイチャタクティクス捜索」編 先行体験会12月13日～19日開催 一般販売に先駆け、先行体験会を実施
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にあるアニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、永遠のライバル「はたけカカシ」と「マイト・ガイ」の2人が主人公となって、知られざる日常の1ページが描かれたオリジナルストーリーを楽しめる『NARUTO-ナルト-』×ドラマチック謎解きゲーム最新作特別任務第26弾『イチャイチャタクティクス捜索』編を2025年12月20日（土）～2026年6月28日（日）の期間限定で開催いたします。そしてこの度、2025年12月13日（土）～19日（金）の1週間限定で、同アトラクションの年間パスポートを所有されている方を対象とした先行体験会を開催いたします。
今回の特別任務では、永遠のライバルである「はたけカカシ」と「マイト・ガイ」の2人を主人公に、彼らの知られざる日常の1ページを描いたオリジナルストーリーをもとに、「NARUTO＆BORUTO 忍里」の広大なエリアを舞台にした謎解きゲームをお楽しみいただけます。
体験会では、特別任務の先行体験に加え、木ノ葉商店で販売されるオリジナルコラボグッズの先行販売、さらにラーメン「一楽」にて提供予定のコラボフードの先行購入も可能です。
謎解き・グッズ・フードのすべてを、誰よりも早く体験できるチャンス！ぜひこの機会に、「NARUTO＆BORUTO 忍里」年間パスポート限定の特別な1週間をお楽しみください。
■「NARUTO＆BORUTO 忍里」特別任務 第26弾「イチャイチャタクティクス捜索」編 先行体験会 概要
開催期間：
2025年12月13日（土）～19日（金）各10時～13時
※12月20日（土）より一般販売開始
場所：
「ニジゲンノモリ」内、「NARUTO＆BORUTO 忍里」
内容：
木ノ葉隠れの里の“永遠のライバル”である、「はたけカカシ」と「マイト・ガイ」が主人公となり、２人の知られざる日常の1ぺージを垣間見ることができるオリジナルストーリーと謎解きゲームをお楽しみいただけます。任務達成の特典では、「NARUTO＆BORUTO 忍里」オリジナルキーホルダー2種類（カカシ／ガイ）からランダムで1つプレゼント
対象：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」年間パスポートのうち、いずれかを所有する方
料金：
年間パスポート：
大人／10,000円（税込）～、小人／5,500円（税込）～
各種グッズ：
アクリルキーホルダー/770円、缶バッジセット/770円、缶バグネット/550円、巾着袋/1,100円 他
コラボフード：
3,400円（カレーラーメン＋カカシボトル）
※料金は全て税込み
※下忍パスポートをお持ちの方は、特別任務ご体験の際に別途1,500円がかかります。
HP：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
■「NARUTO＆BORUTO 忍里」年間パスポート 概要
（1）『下忍パスポート』
体験内容：
通常アトラクション「天の巻」・「地の巻」
料金：
大人／10,000円（税込）、小人／5,500円（税込）
（2）『中忍パスポート』
体験内容：
通常アトラクション「天の巻」・「地の巻」、特別任務１種、「木ノ葉隠れの里 額宛て」より、黒・青・赤の中からお好きな1種を選べる。
