株式会社コスモ精密（所在地：東京都八王子市川町703、代表取締役：高井和男）は、水道と洗濯機の間に取り付けるだけでナノバブルを発生させる「コスモバブ」を開発いたしました。現在、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2026年2月の発送を目指して支援を募集中です。自社の精密加工技術を生かして開発された本製品は、衣類の汚れを効果的に落とすとともに、洗濯槽の内部もキレイにする画期的なアダプターです。

洗濯機の見えない汚れに着目した製品開発

毎日使用する洗濯機ですが、洗濯槽の奥には目に見えない汚れや菌が潜んでいることが課題となっています。洗濯槽の洗浄には専用洗剤を使った定期的なメンテナンスが必要ですが、時間や手間がかかることから実施頻度が低い家庭も少なくありません。株式会社コスモ精密は医療分野や自動車産業分野での精密部品製造で培った技術ノウハウを活かし、誰でも簡単に取り付けられるナノバブル発生アダプター「コスモバブ」を開発いたしました。ナノバブルとは直径が1μm未満の微細な気泡のことで、毛穴よりも小さいサイズであるため浮上速度が遅く、長時間水中に漂うという特性があります。この特性により、衣類の繊維の奥深くまで入り込み、頑固な皮脂汚れを効果的に除去することが可能です。また、洗濯槽内部の汚れにも作用し、清潔な状態を保つ効果が期待できます。

コスモバブの特長

「コスモバブ」は、以下の特長を有しています。1. 簡単取り付け：工具不要で水道と洗濯機の間に取り付けるだけの簡単設置。全自動洗濯機・ドラム式洗濯機に対応しています（二層式洗濯機には非対応）。2. 特殊キャビテーション方式：給水時に水流を特殊なキャビテーション構造に通すことで、マイクロバブル・ナノバブルを発生させます。この技術により、洗

製品概要

- 製品名：コスモバブ（洗濯機用ナノバブルアダプター）- 本体寸法：高さ41mm 外寸37.2mm- 重量：22g- 材質：POM（本体）、EPDM（パッキン）- 耐熱温度：60°C- 対応洗濯機：全自動洗濯機、ドラム式洗濯機- 対応ネジサイズ：G3/4（内径約24mm）- 保証期間：製品到着日から1年間- 発送予定：2026年2月本製品は現在クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE (マチヤ)」にて支援を募集中で、一般販売予定価格5,940円のところ、先着50個限定で4,633円（22%OFF）からの特別価格で提供されています。

会社概要

- 会社名：株式会社コスモ精密- 所在地：〒193-0821 東京都八王子市川町703- 代表者：高井和男- 連絡先：Tel: 042-651-1222 / Mail: cos2108@cosmobub.info- 事業内容：精密金型製造、医療・自動車分野向け精密部品製造、自社製品の開発・製造株式会社コスモ精密は、医療や自動車分野で培った精密加工技術を活かし、より便利で快適な暮らしを目指して自社製品の開発に取り組んでいます。「お手頃価格でワンランク上の商品を」「未来のために環境にやさしい商品を」をコンセプトに、これからも皆さまに喜んでいただける商品作りを続けていきます。