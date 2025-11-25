沖縄に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ沖縄」とFC琉球、11月29日にカジュアル採用イベント「ニクルートフェス2025」を開催
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）が運営する沖縄に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ沖縄」は、琉球フットボールクラブ株式会社（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役社長：柳澤 大輔、以下「FC琉球」）と共催で2025年11月29日（土）にカジュアル採用イベント「ニクルートフェス2025」を開催します。
ニクルートフェス2025：https://fcryukyu.com/news/60296/
■ニクルートフェス2025について
11月29日に沖縄県総合運動公園陸上競技場で開催される今季最終戦、2025明治安田J3リーグ第38節 ヴァンラーレ八戸戦において、イベントパートナーであるジョブアンテナ沖縄とFC琉球はカジュアル採用イベント「ニクルートフェス2025」を開催します。
ニクルートフェス2025は「いい肉の日」に開催される気軽に“企業のリアル”が聞ける採用フェスです。堅い雰囲気のイベントではなく、企業の採用担当とラフにおしゃべりする感覚で参加できるのが特徴で、普段は聞きにくいこともフラットに質問しても大丈夫です。面接ではないので、服装自由・応募書類なし・事前準備も不要です。転職活動を本格的に始めていなくても「まずは情報収集から」という方も歓迎しています。フリードリンクと振る舞い肉を用意していますので、ドリンク片手にぜひ気軽にご参加ください。
https://fcryukyu.com/news/60296/
■イベント概要
名 称：ニクルートフェス2025
主 催：FC琉球 Supported by 面白法人カヤック、インタラクティブ株式会社
日 時：11月29日（土）11：20～12：20（11：10開場）
会 場：沖縄県相互運動公園陸上競技場内 VIPルーム（沖縄県沖縄市比屋根5丁目3-1）
費 用：無料
特 典：併設イベント「沖縄と世界の肉祭り」の「振る舞い肉」をプレゼント
申 込：https://fcryukyu.com/news/60296/
■「ジョブアンテナ沖縄」について
ジョブアンテナ沖縄は、豊富な求人数と使いやすい検索機能を併せ持つ「沖縄に特化した求人マッチングサービス」として2016年よりサービスを開始しました。単に企業側から求人情報を発信するのではなく、企業と求職者がお互いに「いいかも！」というサインを送り合う機能が特徴的で、双方向かつ最適な採用・求職活動を実現しています。サイト上には、沖縄に拠点を持つIT企業やベンチャー企業から沖縄ならではの地元企業まで、本日時点で約360社の企業情報・3,000 件以上の求人情報が掲載されており、登録会員数は46,000人を超えています。
https://www.jobantenna.jp/
■インタラクティブについて
インタラクティブは、沖縄発のインターネットベンチャー企業です。2022年からは「地域の可能性を解放する」をパーパスに定め、デジタルマーケティング事業とジョブアンテナ事業を中核に地域に最適化した事業を生み出し、北海道および福岡をはじめ、新たな地域へとエリアを広げ着実に全国展開を進めています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
