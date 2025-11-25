タケロボ株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：竹内 清明)は、これまで自社で開発・製品化してきたAIソリューション群を、システム開発会社向けにOEM提供する取り組みを2025年12月より本格始動いたします。

本取り組みにより、受託開発に依存せざるを得なかった多くの開発会社が、自社ブランドでAI製品を展開し、独自のビジネスモデルを構築することが可能になります。





＊製品カテゴリ一覧： https://www.takerobo.co.jp/product_categories.html

＊製品ラインナップ： https://www.takerobo.co.jp/product_lineup.html





1.背景＜30年遅れの日本のデジタル産業構造に風穴を＞

日本のデジタル産業は「30年遅れている」とも言われ、その大きな要因の一つが、依然として主流である受託開発型のシステム導入です。多重下請け構造や高コスト・高負荷な開発体制が、業界全体の成長を阻んでいます。

タケロボは2011年の創業以来、この構造的課題に向き合い、AI・ロボットの開発と並行して「開発会社が自社製品を持てる環境づくり」に注力してきました。今回のOEM提供開始は、その集大成とも言える取り組みです。





＊関連論文：「デジタルシステムの開発・導入におけるプラットフォームシステムの効果と有用性」

https://www.takerobo.co.jp/custom_contents/cms_rwd/linkfile/AI_platform_paper.pdf









2.提供概要＜開発会社が“自社製品”として扱える柔軟なOEMモデル＞

(1)対象製品

・タケロボが開発した各種AIソリューション

※豊富な導入実績をもとに、使いやすさ・導入しやすさを追求した製品群です。

(詳細は上記「製品カテゴリ一覧」「製品ラインナップ」のリンク参照)





(2)提供形態の特徴

・製品名、ブランド名の自由設定

・自由に価格設定が可能(仕入れ価格に縛られない)

・UIデザインや設定のカスタマイズが容易

・自社開発アプリ(特にWebアプリ)との連携が簡単

・デモ環境、操作・技術レクチャーを含む「OEMスタートセット」を用意





＊2026年3月末までは、OEMスタートセットを特別価格で提供するキャンペーンを実施









■会社概要

商号 ： タケロボ株式会社

所在地 ： 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 野村ビル9F

代表 ： 代表取締役社長 竹内 清明

設立日 ： 2011年8月31日

事業内容： AI、ロボットの企画、開発、製造、販売

URL ： https://www.takerobo.co.jp/