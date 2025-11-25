【21LIVE】11月29日（土）より『CM出演ライバーオーディション』開催！年末年始ビジョンCM出演をかけたランキングイベント
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、11月29日（土）より都内近郊8カ所の屋外ビジョンで放映するCMへの出演権をかけた『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334945&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼年末年始CM出演へのビッグチャンス／
ランキングで上位を目指して、ビジョンCMデビューを掴もう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月29日（土）より、『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
今回制作するのは、新しい一年の幕開けにぴったりな「年末年始」テーマの特別CM。
一般・ビギナー・総合の3部門でランキングを実施し、上位入賞者には屋外ビジョンCMへの出演権を授与します。
※演出タブ内のギフトで獲得したGOLDがランキング対象です。
新年に街を彩るCMで、あなたの魅力を大きく届けられる絶好のチャンスです。
ぜひランキング上位を狙って、CM出演権をつかんでください。
＞＞プライズ詳細はコチラ
■一般ランキング
☆TOP10入賞
└CM出演権（1～5位はセリフあり出演）
■ビギナーランキング
☆TOP7入賞
└CM出演権（1～3位はセリフあり出演）
■総合ランキング
☆TOP1入賞
└ビギナーCMに5秒のロング出演（セリフあり出演）
└次回ビジョンCMイベントのバナー出演権
☆TOP3入賞
└王冠付きの限定バッジを永久付与
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
11月29日（土）～12月6日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------エントリー条件--------------------------------------------
■一般ランキング
└11月21日（金）時点で初配信から120日を超えているライバー
■ビギナーランキング
└11月21日（金）時点で初配信から120日以内のライバー
■総合ランキング
└一般ランキングまたはビギナーランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動エントリー
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しくは21LIVEのWEB版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
●CM放映場所
・歌舞伎町ビジョン 2面
└ 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 カドービル
・池袋ビジョン
└ 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル
・池袋西口 エイシンビジョン
└ 東京都豊島区西池袋1-30-8 サンホワイトビル
・渋谷センタ－街ビジョン
└ 東京都渋谷区宇田川町29-2 渋谷Lighting BOX
・渋谷道玄坂ビジョン
└ 渋谷区道玄坂2-11-4 ストークビル道玄坂
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334945&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼年末年始CM出演へのビッグチャンス／
ランキングで上位を目指して、ビジョンCMデビューを掴もう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月29日（土）より、『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
今回制作するのは、新しい一年の幕開けにぴったりな「年末年始」テーマの特別CM。
一般・ビギナー・総合の3部門でランキングを実施し、上位入賞者には屋外ビジョンCMへの出演権を授与します。
※演出タブ内のギフトで獲得したGOLDがランキング対象です。
新年に街を彩るCMで、あなたの魅力を大きく届けられる絶好のチャンスです。
ぜひランキング上位を狙って、CM出演権をつかんでください。
＞＞プライズ詳細はコチラ
■一般ランキング
☆TOP10入賞
└CM出演権（1～5位はセリフあり出演）
■ビギナーランキング
☆TOP7入賞
└CM出演権（1～3位はセリフあり出演）
■総合ランキング
☆TOP1入賞
└ビギナーCMに5秒のロング出演（セリフあり出演）
└次回ビジョンCMイベントのバナー出演権
☆TOP3入賞
└王冠付きの限定バッジを永久付与
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
11月29日（土）～12月6日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------エントリー条件--------------------------------------------
■一般ランキング
└11月21日（金）時点で初配信から120日を超えているライバー
■ビギナーランキング
└11月21日（金）時点で初配信から120日以内のライバー
■総合ランキング
└一般ランキングまたはビギナーランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動エントリー
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しくは21LIVEのWEB版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
●CM放映場所
・歌舞伎町ビジョン 2面
└ 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 カドービル
・池袋ビジョン
└ 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル
・池袋西口 エイシンビジョン
└ 東京都豊島区西池袋1-30-8 サンホワイトビル
・渋谷センタ－街ビジョン
└ 東京都渋谷区宇田川町29-2 渋谷Lighting BOX
・渋谷道玄坂ビジョン
└ 渋谷区道玄坂2-11-4 ストークビル道玄坂