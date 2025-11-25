協和 「ふわりぃランドセル」が “第17回マザーズセレクション大賞2025 受賞！

株式会社協和

ランドセルメーカー 株式会社協和（代表取締役社長：古田嶋 徹、資本金：9,800 万円、本社：東京都千代田区）が販売する「ふわりぃランドセルシリーズ」が、一般社団法人日本マザーズ協会主催 “第 17 回マザーズセレクション大賞2025”を受賞しました。

この賞は、子育てをする全国のママ・パパの自然想起による投票でのみ選出されるもので、先輩ママ・パパたちの信頼や共感・好感の証となっている賞です。

「ふわりぃランドセル」は誕生以来、やさしい背負い心地と高い品質で多くのご家庭に選ばれてきたランドセルブランドです。機能性とデザイン性を兼ね備え、子どもたちが学校生活を笑顔で元気に過ごせるよう工夫を重ねてきました。

今回、ママ・パパからの高い支持と信頼が評価され、このたびの受賞につながったと考えています。 「ふわりぃランドセル」は2019年、2022年の受賞に続き、3度目の受賞となりました。

◆投票の際に寄せられたママからの代表的な声

・ランドセルの肩紐を前で留めるバンド（着脱可）がある。

・デザインがよいし、軽くて丈夫だと思います。おススメです！

・安全対策がされていて、カスタマイズ出来て良いです。

・小さな頃は軽さが大事だし、安全性も配慮があるので兄弟ふわりいです。

マザーズセレクション大賞とは

子育て期のママ・パパたちに「自分で使ってみて、他のママにも推薦したい、便利で役に立つ商品・サービ ス・施設」へ自由に投票していただき、それらを集計して得票最多の商品を選定。 ママ・パパたちの記憶に残る商品やサービスを自然想起で投票いただく事は大きな意義があり、その商品 やサービスに特別な愛着や、信頼感があるからこそ、他のママにもお薦めしたいという想いにつながるの だと考えられ、非営利法人である一般社団法人日本マザーズ協会が主催する賞として、売上ナンバーワン ではなく、子育て期のママ・パパの信頼や共感・好感の１位を表彰されております。

■第17回マザーズセレクション大賞2025 概要

・投票期間 ：2024年9月1日～2025年8月31日

・調査投票数 ：延べ22，586票

・投票方法 ：イベント会場、協会公式サイト、連携・消費者団体リンク、健康保険組合から産後ママにお届けの媒体社メルマガ・SNS からの投票、SNS 経由、子育てWEB サイト投票、インフィード型告知からの投 票、ネットリサーチアンケート、顧問・大使のSNS経由、等（複数回答可能なアンケート方式）

・調査主催 ：一般社団法人 日本マザーズ協会（本部：東京都港区）

・公式サイト ：https://www.best-mother.jp/selection/mothers_selection17/

■受賞商品「ふわりぃランドセル」

創業以来、６年間毎日使うランドセルが子どもたちにとってより軽く、安全で、安心して気持ちよく背負え ること、そして、学校生活も元気に過ごして欲しいという想いのもと日々研究開発をしています。

ベテランの職人達が丹精込めて手づくりしたランドセルは、今日に至るまで累計 1,400 万人を超える子 どもたちに愛用されてきました。

いつの時代もその時々の学校生活に合わせたランドセル開発にいち早く取り組んできた「ふわりぃ」は、お子さま一人ひとりの「ランドセルデビュー」を応援しています。

・紹介サイト ：

https://www.best-mother.jp/selection/mothers_selection17/#s03

受賞を受けてのコメント

このたびは「マザーズセレクション大賞」を受賞させていただき、ありがとうございます。 心より御礼申し上げます。

当社は業界で初めて「クラリーノを使用したランドセル」を誕生させ、今日にいたるまで“軽くて大容量、し かも丈夫”を追求してまいりました。

お子さまの体への負担を軽減する設計や収納力、使いやすさへの工 夫を重ね、安全・安心・快適なランドセルとして６年間安心してお使いいただける品質にこだわって製造しています。

さらに、ご希望に合わせてパーツを選べるオーダーメイドや、障がいのあるお子さまにも使い やすいユニバーサル仕様の「Uランドセル」など多様なニーズにもお応えしています。

この受賞は、お子さまを想う保護者の皆さまからの「信頼の証」として評価いただけたことと受け止め、今 後の大きな励みです。

これからも全てのお子さまにとってやさしいランドセルをお届けできるよう努めてまいります。

■会社概要

会社名 ： 株式会社協和

所在地 ： 東京都千代田区東神田2-10-16

代表者 ： 古田嶋 徹

創 業 ： 1948年

URL ： http://kyowa-bag.co.jp/

事業内容： 鞄総合メーカー

■お客さまからのお問い合わせ先

株式会社協和 ふわりぃランドセル研究室

TEL ： 0120-415-991

（平日9：30～17：00 ※年末年始休業・臨時休業有り）

e-mail ： info@fuwarii.com