香港アパレルブランドGRAPHENE-X(グラフェン エックス)の日本総代理店GRAPHENE-X Japan(運営：株式会社ユナイテッド、本社：山形県米沢市、代表取締役：阿部 達也)は、2025年11月24日(月)より、待望の最新作『ThermAdapt Heatedジャケット』の予約販売を応援購入サイトMakuakeにて開始しました。





Makuake詳細URL：

https://www.makuake.com/project/thermadapt-jacket/





先端技術・精巧設計・融合素材で全天候対応！これ一つでOKの男心くすぐるライフギア





GRAPHENE-Xは、奇跡の素材とも呼ばれノーベル賞を受賞した、地上で最も薄く高い強度を誇る素材『グラフェン』を、業界に先駆けてアパレルに搭載したパイオニアブランドです。

日本では2020年にMakuakeデビューし、耐久性と機能性に優れた数々の製品を世に生み出してきました。技術志向でアパレルに革命を起こすことを標榜しており、そのスタンスは世界的な名声を得た今でも変わっていません。一にも二にも機能性を求める前衛的な姿勢は、他の追随を許さず日本でも人気を誇っています。





男心くすぐるライフギア





重ね着に頼らず、気候に左右されない新時代のアウターを生み出しました。

最新のAI温度制御テクノロジーと自由にパーツを着脱できるモジュラーデザインを融合し、さらに高伝導・高耐久を誇るグラフェン素材と、しなやかなメリノウールを組み合わせた、まさに「革新を纏うジャケット」

寒暖差や環境の変化を自動で感知し、最適な快適性を瞬時にキープします。

都市の通勤から極地の冒険まで、これ一着でシーンを自在に切り替える“次世代スマートアウター”です。





街にも映えるスタイリッシュなデザイン





【製品概要】

ThermAdaptジャケットは、この一着で快適性と高級感を兼ね備えた次世代スマートアウターです。AI温度制御×モジュラーデザイン×グラフェン×メリノウールを融合した「革新を纏うジャケット」。都市の通勤から極地の冒険までこれ一着でOK。

重ね着も、暑さ寒さに悩むのも、もう過去の話です。





Infographics





【要素技術】

■iWarm(TM)5.0テクノロジー

高熱伝導を活かした電気発電とAI駆動のアプリ温度制御で、気候・体温を調整します。

USB-C端子に連携できるあらゆるモバイルバッテリーに接続可能。高度なセンサーを使用してフロントポケットやバックパネルなど、 必要な場所に必要な時に熱を届けます。

屋内はクーラーで寒く外は暑い。昼と夜の寒暖差。刻々と変化する気温差も、気候の異なる場所を旅する時も、ジャケットがあなたの代わりに考えて快適さを保ちます。





-20℃対応





■モジュラーデザイン

取り外し可能な袖とフードにより、着込みすぎたり、準備不足になったりすることはありません。登山仕様から都会的なスタイル、軽量ベストまで、完全な柔軟性が得られます。





敷き詰められた機能の数々





■奇跡の素材グラフェン＋安らぎの繊維メリノウール

ThermAdapt Jacketは、グラフェンとメリノウールを組み合わせたジャケットです。

グラフェンの高耐久性・疎水性・静菌性・柔軟性・保温性などに加え、メリノウールの特性である、防臭力・抗菌効果・優れた調質性で夏は涼しく冬は暖かい、更に肌触りの良さを獲得しました。





男女別の計算されたシルエット





【製品詳細】

■Makuakeプロジェクト概要





機能概要





Makuakeサイトにて2025年11月24日(月)～2025年12月26日(金)

予約購入者には2026年2月中に納品予定で、納品完了後に一般販売を計画しています。





GRAPHENE-X 公式サイト： https://graphene-xjapan.com/

サイトURL ： https://www.makuake.com/project/thermadapt-jacket/









＜リターン例＞

・ThermAdaptジャケット『超早割』25％OFF

51,150円(税込) 限定30個

・ThermAdaptジャケット『2着セット割』30％OFF

95,480円(税込) 限定10個

・ThermAdaptジャケット『ARパンツセット割』30％OFF

67,340円(税込) 限定15個

・ThermAdaptジャケット『AGデニムセット割』30％OFF

81,200円(税込) 限定15個





※一般販売予定価格(税込)

・ThermAdaptジャケット：68,200円

・All Rounder Pants：28,000円

・AeroGraph Denim Jeans：47,800円





Function Over Fashion





【GRAPHENE-Xについて】

GRAPHENE-Xは、革新的な素材技術を活用し、極限環境下でも最高のパフォーマンスを発揮するアウトドアアパレルを開発しているブランドです。これまでにグラフェンを活用したジャケットやパンツなどを開発し、その画期的な挑戦と品質は、世界で一定の地位を築いています。またアパレルの分野では、唯一の認証機関であるグラフェンカウンシル(評議会)から認定を受けています。





※The Graphene Council

https://www.einpresswire.com/article/735116852/graphene-x-achieves-verified-graphene-product-certification-from-the-graphene-council





The Graphene Council









■GRAPHENE-X Japanについて

国内においてキャンプなどのアウトドア・アクティビティが盛んになっている昨今において、最も優れたアウトドアジャケットを日本の皆様にお届けしたい！と思っていた矢先にGRAPHENE-Xの素晴らしい商品と出会い、正規代理店として輸入させていただくこととなりました。またGRAPHENE-Xは事業開始当初から気候中立(クライメイト・ニュートラル)を貫いています。そして厳選された高品質のグラフェンのみを製品に使用しています。

サステイナブルな社会実現の方法として、長持ちする服を作ることだと信じて企画・デザインに取り組んでいます。そうした姿勢にも深く共感しています。





当社ではGRAPHENE-X社と日本総代理店としての長期的な契約を締結し、GRAPHENE-X Japanという名のもと、GRAPHENE-X製品の素晴らしさを日本の皆様にお届けするミッションを担っています。

誠心誠意、皆様に良いものをお届けする一心で、当プロジェクトに取り組んで参ります。少しでも多くの方に応援購入をいただけましたら幸いです。









■会社概要

会社名称 ：株式会社ユナイテッド

代表取締役：阿部 達也

所在地 ：山形県米沢市下新田2434-2

設立 ：1972年2月

資本金 ：3,600万円

社員数 ：10名

事業内容 ：海外メーカーの輸入代理店事業など









※本リリースに記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

※製品の仕様、発売日等は予告なく変更になる場合があります。