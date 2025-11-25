金属板用せん断機の世界市場2025年、グローバル市場規模（ヒンジ式、ギロチン式、レバー式）・分析レポートを発表
2025年11月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「金属板用せん断機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、金属板用せん断機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界市場の概要
本レポートによると、世界の金属板用せん断機市場は2024年に約7億1,800万米ドルと評価され、2031年には約9億1,200万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.5％と安定した拡大が予想されます。世界的な製造業の回復やインフラ開発の進展、金属加工の自動化需要の増加が市場成長を後押ししています。特にアジア太平洋地域では、産業化の進展に伴い金属加工機械の需要が高まっています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
金属板用せん断機は、金属板を所定の形状や寸法に切断するために設計された機械です。上刃と下刃がはさみのように動作し、金属を正確に切断します。この方式は、特に鋼などの硬質金属の加工に適しています。手動式のモデルでは、プライヤー状のハンドルやはさみ状の刃を備え、簡易的な切断作業に使用されます。
近年では、油圧駆動や電動制御を備えた自動化モデルが主流となり、精度と安全性が大幅に向上しています。また、デジタル制御システム（CNC）を搭載した高性能機は、複雑な形状や大判金属の切断にも対応し、加工効率を高めています。環境負荷の低減を目的としたエネルギー効率型モデルや、静音設計を採用した製品の需要も拡大しています。
________________________________________
政策・経済的背景と市場環境
本レポートでは、米国の関税政策や各国の産業政策の変化が市場構造に与える影響についても分析しています。米中貿易摩擦や欧州連合の輸入規制の見直しが、金属製品および工作機械の国際供給網に影響を与えています。これにより、企業は生産拠点の多様化とサプライチェーンの強化を進めています。
また、世界的なインフラ投資や住宅建設の増加に伴い、建設・装飾用金属加工機械の需要が拡大しています。自動車産業では軽量化のために薄板金属の利用が増加しており、高精度かつ高速な切断装置の導入が求められています。さらに、再生可能エネルギー分野（風力・太陽光発電設備など）でも金属部材の製造需要が増加し、金属板用せん断機市場の成長を支えています。
________________________________________
市場構造と主要企業の動向
本市場は多くの地域メーカーと国際企業が参入する競争的な環境です。主な企業には、Mac-Tech, Inc.、STANLEY Infrastructure、Monotech Engineers Private Limited、Technex Machines LLP、JAY SHREE MACHINES、Steel Cut Industries、SHIVAM TECHNOMECH、Sohal International、KAKA Industrial、Trick Toolsなどが含まれます。
Mac-Tech, Inc.は北米市場を代表する企業で、産業用シャーやプレスブレーキの供給で強みを持っています。STANLEY Infrastructureはハンドツールおよび建設機器の大手であり、耐久性と使いやすさに優れた製品で知られています。インドではMonotech Engineers Private LimitedやTechnex Machines LLPなどが国内需要の増加を背景に成長を続けています。
KAKA IndustrialやTrick Toolsは中小規模の製造・DIY市場向けに高コストパフォーマンス製品を展開し、汎用機から産業機まで幅広く対応しています。Baileigh IndustrialやPiranha - Megafabなどの企業は、CNC対応や高精度モデルの開発に注力し、製造自動化分野での存在感を高めています。
