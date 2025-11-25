電子制御サスペンションが牽引──29.2億ドル規模へ拡大するオートバイ用ショックアブソーバー市場
オートバイ用ショックアブソーバーはオートバイのサスペンションシステムにおいて重要な部品であり、車輪と車体間の衝撃を軽減し、路面の凹凸による振動を吸収し、快適な乗り心地を提供する機能を有している。その主な機能は、路面の不整や走行中に発生する振動を吸収・減速し、その振動を車体に直接伝達させないことで、乗り心地と操縦安定性を向上させることである。
オートバイ用ショックアブソーバーは一般にスプリングとダンピングシステム（液体または気体）と協働して作動する。これらの構成要素の特性を調整することで、ハイウェイ、市街地、オフロードといった多様な走行条件に応じたサスペンション性能を実現できる。ショックアブソーバーの設計および性能は、オートバイの走行安定性、操縦性、安全性に直接影響を及ぼす。
オートバイ用ショックアブソーバー市場は高い専門性と幅広い用途適応力を特徴とするである。二輪車の快適性や安全性向上がエンドユーザーの最重要課題として浮上し、そのために求められるダンピング特性や耐久性、軽量化のニーズが多様化しているである。特にスポーツモデルやツーリングモデルなどのセグメント別に最適化された製品設計が進み、単に衝撃を吸収する機能だけでなく、コーナリング性能や直進安定性に貢献する構造開発も活発化しているである。
市場を牽引する要因として第一に、安全規制の強化とライダー意識の高まりがあるである。各国で二輪車の衝突安全基準が厳格化される中、メーカーは最先端のダンパー技術や素材開発を進めているである。第二に、オフロードやアドベンチャーバイクの人気拡大が挙げられるである。過酷な走行条件での信頼性が重視されるため、内部シールやガス封入技術の向上、メンテナンス性を両立するモジュラー設計への注力が顕著であるである。第三に、カスタマイズ文化の浸透によって、ユーザーによるリプレイスやアフターマーケット製品の需要が増加しているである。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界オートバイ用ショックアブソーバー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/18301/motorcycle-shock-absorber）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが0.3%で、2031年までにグローバルオートバイ用ショックアブソーバー市場規模は29.2億米ドルに達すると予測されている。
図. オートバイ用ショックアブソーバー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335113&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335113&id=bodyimage2】
図. 世界のオートバイ用ショックアブソーバー市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、オートバイ用ショックアブソーバーの世界的な主要製造業者には、KYB Corporation、Fox Factory Holding、Chuannan Absorber、ANAND Group、Hitachi Astemo、Ohlins Racing、Yuan Shock Absorber、WP Performance Systems （KTM）、YSS、Hyperproなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約34.0%の市場シェアを持っていた。
オートバイ用ショックアブソーバーは一般にスプリングとダンピングシステム（液体または気体）と協働して作動する。これらの構成要素の特性を調整することで、ハイウェイ、市街地、オフロードといった多様な走行条件に応じたサスペンション性能を実現できる。ショックアブソーバーの設計および性能は、オートバイの走行安定性、操縦性、安全性に直接影響を及ぼす。
オートバイ用ショックアブソーバー市場は高い専門性と幅広い用途適応力を特徴とするである。二輪車の快適性や安全性向上がエンドユーザーの最重要課題として浮上し、そのために求められるダンピング特性や耐久性、軽量化のニーズが多様化しているである。特にスポーツモデルやツーリングモデルなどのセグメント別に最適化された製品設計が進み、単に衝撃を吸収する機能だけでなく、コーナリング性能や直進安定性に貢献する構造開発も活発化しているである。
市場を牽引する要因として第一に、安全規制の強化とライダー意識の高まりがあるである。各国で二輪車の衝突安全基準が厳格化される中、メーカーは最先端のダンパー技術や素材開発を進めているである。第二に、オフロードやアドベンチャーバイクの人気拡大が挙げられるである。過酷な走行条件での信頼性が重視されるため、内部シールやガス封入技術の向上、メンテナンス性を両立するモジュラー設計への注力が顕著であるである。第三に、カスタマイズ文化の浸透によって、ユーザーによるリプレイスやアフターマーケット製品の需要が増加しているである。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界オートバイ用ショックアブソーバー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/18301/motorcycle-shock-absorber）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが0.3%で、2031年までにグローバルオートバイ用ショックアブソーバー市場規模は29.2億米ドルに達すると予測されている。
図. オートバイ用ショックアブソーバー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335113&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335113&id=bodyimage2】
図. 世界のオートバイ用ショックアブソーバー市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、オートバイ用ショックアブソーバーの世界的な主要製造業者には、KYB Corporation、Fox Factory Holding、Chuannan Absorber、ANAND Group、Hitachi Astemo、Ohlins Racing、Yuan Shock Absorber、WP Performance Systems （KTM）、YSS、Hyperproなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約34.0%の市場シェアを持っていた。