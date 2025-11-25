日本水産養殖市場は、スマート養殖システムとブルーエコノミーの成長に支えられ、2033年までに216億米ドル規模に達すると予測される。年平均成長率（CAGR）は2.10％と見込まれる
日本水産養殖市場は2024年に約56億5000万米ドルの規模に達し、2025年から2033年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）2.10％で拡大し、2033年までに216億米ドルに達すると予測されている。養殖業（アクアカルチャー）とは、水槽、池、または閉鎖系システム内で魚を管理下で繁殖・育成する産業である。天然魚資源が過剰漁獲に直面する中、養殖業は国内の増大する水産物需要を満たす持続可能かつ信頼性の高い解決策を提供している。
市場のダイナミクス
ドライバー：陸上養殖の成長
陸上養殖は、日本水産養殖市場の重要なドライバーとして浮上しています。 日本の人口密度の高い地域と限られた沿岸スペースでは、従来の海洋養殖は、乱獲や水質汚染などの大きな課題に直面しており、野生の魚資源の減少に 再循環養殖システム（RAS）などの陸上システムは、より大きな環境制御を可能にし、養殖種が野生に逃げるリスクを減らすことによって、持続可能な代
日本の生産者は、品質と食品の安全性にますます焦点を当てており、陸上農業は、プレミアムで病気のない魚を生産するための好ましい方法になっています。 例えば、2024年1月、東京に拠点を置く総合カキは、安定した水条件と一貫した製品品質を確保するために、制御された屋内タンクを使用して、世界で初めて陸上でカキを完全に栽培することに成功しました。 このような革新は、日本の目の肥えた消費者基盤に合わせた高規格の魚介類の生産を可能にすることにより、市場の成長を促進することが期待され
制約：気候と水の課題
技術の進歩にもかかわらず、環境要因は市場に制約をもたらします。 モンスーンパターンの変化や極端な気象事象を含む気温の上昇や気候による変化は、自然の水の生態系を混乱させ、栽培された魚種にとって最適な条件を超える可能性があります。 これらの変動は、生殖周期、成長率、および全体的な収量に影響を与えます。 さらに、水質汚染の増加は、水産養殖システムにおける病気の発生のリスクを高めます。 ともに、これらの課題は、予測期間中の日本の養殖部門の拡大を和らげる可能性があります。
機会：魚介類の消費量の増加
日本の長年の食文化と魚介類の好みは、市場拡大のための重要な機会を作成します。 魚介類は寿司、刺身、天ぷらなどの象徴的な日本料理に不可欠であり、米国農務省の推計によると、2022年の輸入額は約150億米ドルで、世界の魚介類のトップ消費者の1つです。 高品質のタンパク質やオメガ3脂肪酸を含む魚介類の健康上の利点に対する消費者の意識の高まりは、国内需要を強化します。 これらの要因は、日本の栄養豊富な海洋環境と相まって、国内および産業の両方のニーズを満たすために養殖の成長をサポートし続けています。
主要企業のリスト：
● Maruha Nichiro Corporation
● Yama Seafood Inc.
● DAISUI CO., LTD
● DNI Group, LLC
● Seafood Legacy Co., Ltd.
● JGC Holdings Corporation
● Proximar Ltd
● Izumisawa-Suisan Co.Ltd.
● Nissui Corporation
● Mitsubishi Corporation （Toyo Reizo Co., Ltd.）
市場セグメンテーションの洞察
種別：海水魚のリード
市場セグメンテーションの洞察
種別：海水魚のリード