アジア太平洋地域の持続血糖モニタリング市場は、糖尿病の負担、技術導入、リアルタイム血糖値情報への需要により、2031年までに3倍に拡大すると予想されています。
アジア太平洋地域の持続血糖測定（CGM）市場は急速な拡大期を迎えており、売上高は2022年の11億7,990万米ドルから2031年には33億970万米ドルへと急伸すると予測されています。これは、2023年から2031年にかけて12.22%という驚異的な年平均成長率（CAGR）を示すものです。この力強い成長は、糖尿病管理、デジタルヘルスイノベーション、そして従来の血糖測定方法からリアルタイム血糖測定ソリューションへの移行に対する、この地域における関心の高まりを浮き彫りにしています。
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/asia-pacific-continuous-glucose-monitoring-market
糖尿病罹患率の上昇が、アジア太平洋地域におけるCGM導入を加速
アジア太平洋地域は世界最大の糖尿病患者人口を抱えており、中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなどの国々では、1型糖尿病と2型糖尿病の症例が急増しています。肥満の増加、運動不足、食生活の変化により、高度な血糖測定技術に対する需要が高まっています。医療従事者、内分泌専門医、そして患者は、長期合併症の軽減と血糖コントロールの改善のため、CGMシステムの利用をますます増やしています。
アジア太平洋地域の保健省も、国家スクリーニングプログラム、保険適用範囲の拡大、デジタルヘルスの統合などを通じて、糖尿病対策を強化しています。これらの取り組みは、特に高リスク群や小児糖尿病患者におけるCGMシステムの導入を大きく後押ししています。
技術の進歩が糖尿病管理を変革
新世代のCGMシステムは、より高い精度、センサー寿命の延長、ニードルフリー挿入オプション、スマートフォン接続、予測アラート、AIによる洞察といった機能を提供しています。これらの進歩により、患者は食事、運動、インスリン投与量について十分な情報に基づいた意思決定を行うことができ、日々の血糖コントロールと生活の質が向上しています。
さらに、多くのアジア太平洋諸国では、遠隔患者モニタリング（RPM）プラットフォームの導入が急速に進んでいます。CGMデバイスはこれらのエコシステムにシームレスに統合され、医師は血糖値の傾向をリアルタイムでモニタリングし、合併症が発生する前に介入することが可能になります。この変化は、都市部と農村部の両方でCGMの普及をさらに促進すると予想されます。
中国、インド、日本、オーストラリアで普及が好調
中国とインドは、糖尿病患者人口が非常に多く、デジタルヘルスツールの普及が進んでいることから、この地域のCGM需要の大きなシェアを占めています。日本では高齢化が進み、長期的な血糖管理技術の導入が急速に進んでいます。一方、オーストラリアは、支援的な保険償還制度と高度な医療提供システムの恩恵を受けています。
東南アジア市場、特にシンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアでも、消費者の健康意識の高まりと民間医療インフラの拡大を背景に、CGMの普及が進んでいます。
主要企業が地域でのプレゼンスを強化
デクスコム、アボットラボラトリーズ、メドトロニック、センソニクスなどの大手グローバル企業や、地域のデジタルヘルススタートアップ企業は、アジア太平洋地域における製品イノベーションと市場拡大に多額の投資を行っています。近年の製品発売、規制当局の承認、そして病院、糖尿病クリニック、遠隔医療提供者との提携により、企業は事業基盤を強化し、この地域における需要の高まりに対応することが可能になっています。
