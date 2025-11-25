こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Francfrancと初コラボ「マクドナルドの福袋(R)2026」12月1日(月)14:00より 公式アプリで事前抽選販売受付開始
今年の注目は「ビッグマックスープジャー」 「ビッグな保温・保冷バッグ」！
オリジナルアイテム全3点に店頭販売価格最大合計3,910円相当の商品無料券が入って、税込3,900円！
日本マクドナルド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO:トーマス・コウ)は多彩なデザインと自由なスタイリングで心地よい毎日を提案するインテリアブランド「Francfranc(フランフラン)」と初めてコラボレーションした「マクドナルドの福袋2026」を抽選販売します。マクドナルドのオリジナルアイテム3点と、店頭販売価格最大合計3,910円相当の商品無料券をセットにした福袋で、12月1日(月)14:00よりマクドナルド公式アプリで事前抽選販売の受付を開始します。今回より応募条件として、マクドナルド公式アプリの会員かつ、マクドナルドのリワード(特典)プログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイント(10円で1ポイント付与)を保有している方※を対象とさせていただきます。
※応募時点において50ポイントの保有が条件であり、応募後にポイントを継続して保有している必要はございません。
「マクドナルドの福袋」は、年末年始のお楽しみとして毎年ご好評をいただいている、お得感たっぷりの人気商品です。「マクドナルドの福袋2026」は、マクドナルドの人気商品やキャラクターをモチーフに、Francfrancらしいデザインで実用性抜群なアイテムをラインアップしました。ポップでユニークな見た目と機能性を兼ね備えた「ビッグマックスープジャー」や、日常の買い物シーンにおしゃれをプラスする「ビッグな保温・保冷バッグ」、マクドナルドファミリーのグリマス、ハンバーグラー、バーディ、フライフレンズのデザインがかわいい「ハンドタオル」の３つのオリジナルアイテムと、マクドナルドの人気メニューである「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」などが楽しめる「商品無料券(店頭販売価格最大合計3,910円相当)」をセットに、日常にワクワクとスマイルをプラスするアイテムを詰め合わせました。
さらに、福袋10個に1個の割合で入っている特別デザインの「金のマックカード500円分」も、新年の運試しとしてお楽しみいただけます。
同商品の販売に際しましては、2025年12月1日(月)14:00から12月9日(火)23:59の期間、スマートフォンのマクドナルド公式アプリより事前抽選販売にご応募いただき、当選されたお客様を対象に2026年1月1日(木)8:00から1月9日(金)各店営業終了まで(24時間営業店舗は翌4:59まで)の期間、マクドナルド店舗にて販売いたします。
今回より応募条件として、ご応募時点でマクドナルドのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイントを保有している方を対象とさせていただきます。「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリー(R)サービス」で商品を購入するたびに、10円(税込)ごとに1ポイントが付与されるリワードプログラムで、今年10月より開始しました。
Myマクドナルド リワードについて：https://www.mcdonalds.co.jp/shop/rewards/
また、前年の「マクドナルドの福袋2025」に落選された方は、同一アカウントでの応募に限り、応募口数が1口分追加になり当選確率がアップします。また、お支払い方法に「モバイルオーダーでお支払い」を選択し、ご応募いただいた方も、1口分追加したご応募として受け付けいたします。それぞれの条件を満たすと最大３口分のご応募として受付いたします。
※応募口数が2口分または3口分となっても購入可能個数はお一人様1個となります。当選された場合は、当選画面に記載された店舗・お支払方法でのみご購入・お受け取りいただけます。
※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。
「ビッグマックスープジャー」
「ビッグな保温・保冷バッグ」
（全３色、いずれか１つ）
「マクドナルド商品無料券」
「ハンドタオル」
（全４色、いずれか１つ）
「金のマックカード500円分」