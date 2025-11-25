人気アイテム50％OFF多数登場！ 超お得で見逃せない10日間BODYMAKER「BLACK FRIDAY」セール 2025年11月21日（金）11時より好評開催中！
スポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
スポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）は、日頃のご愛顧に対する感謝の気持ちを込めて、
BODYMAKER公式サイトで2025年11月21日（金）11時より12月1日（金）11時まで、 「BLACK FRIDAY」セールを開催中。スポーツウエアやシューズ、格闘用品、アクセサリーなど、50％OFF多数あり、最大66%OFF！超お得な価格販売いたします。今回も目玉商品多数、冬の定番ウィンターブーツ\8，000→\3，290半額（58％OFF）、ウォームシューズ\1，990→\990半額など、これから活躍するアイテムばかり。このチャンスにぜひご利用ください。BODYMAKER（ボディメーカー）は、今年もお得で楽しいセールを発信いたします。ぜひ 一度ご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335011&id=bodyimage1】
■BODYMAKER「BLACK FRIDAY」セール
開催期間：2025年11月21日（金） 11時より 12月 1日（月）11時まで（10日間限定）
https://www.bodymaker.jp/shop/e/eweekly2/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
