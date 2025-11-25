¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¡Ö¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡×¡¡³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥Ï¥ó¥«¥Á¤Î¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä
ËºÇ¯²ñ¤Ê¤É±ãÀÊ¤Ç¤ÎÏÃÂê¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±óÆ£ ÂÙ»°¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÎÎ¢ÃÏ¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¡¢11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³Á´Å¹¤ª¤è¤Ó¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§ https://tinyurl.com/3tjmnw6f
¡Ö¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡×¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç7,000Ëüºý°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢38¥«¹ñ¡¢30¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Î³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¤È¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²èÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¡¢¥®¥Õ¥È¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Á°²ó¢¨¤ËÂ³¤ÀÄ¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¾®·õ¡ÊÉý¤ÎºÙ¤¤Êý¡Ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤äË¹»Ò¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢Âç·õÀè¤ÎÎ¢ÃÏ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤ò¥Ï¥ó¥«¥Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÃµ¤·¤À¤¹»Å³Ý¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥º¡ÖWHERE¡ÆS WALLY NOW¡©¡×¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ä³¤Â±»þÂå¤Ê¤ÉÁ´12¼ïÎà¤ÎÎ¹¥·¡¼¥ó¤«¤é¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿³¨ËÜ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Á°²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¡§https://tinyurl.com/ysxdtet2
¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÎÉ½ÃÏ¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ä¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ê¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÄêÈÖ¤Ê¿§ÊÁ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤â¿È¤ËÃå¤±¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¿´¤¢¤ë»Å³Ý¤±¤¬¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿©»ö²ñ¤ä±ãÀÊ¤Ç¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¤¹¡£
¢¨Universal Studios Licensing LLC(¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¡LLC)¤È¤Î¾¦ÉÊ²½·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢êÏÂ¾¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬À¸»º¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û¡ÊÉÊÈÖ¡§WWA5AOT11¡Ë
¾¦ÉÊ¡¡¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¡¥Í¥¯¥¿¥¤
¿§ÊÁ¡¡¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥ï¥¤¥ó¡¿¥É¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥×¡Ê¥Ï¥ó¥«¥Á6¼ïÎà¡Ë
ÁÇºà¡¡¥·¥ë¥¯58¡ó¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë42¡ó
ÈÎÇä²Á³Ê¡¡ÀÇ¹þ5,489±ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¡ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³Á´Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢¨µºÜ¾ðÊó¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡¹ÊóÉô¡¡ßÀÌî¡¢¹â¶¶
¢©110-0005ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-10 ÀÄ»³¾åÌî¥Ó¥ë 7£Æ
TEL:03¡Ê5846¡Ë5656¡¡ MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
https://tinyurl.com/3tjmnw6f
Á°²ó¥ê¥ê¡¼¥¹
https://tinyurl.com/ysxdtet2
