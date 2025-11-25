家づくりを“感じる”空間へ。株式会社東京組の新ショールーム「HUNDRED PROOF」誕生

株式会社 カシワバラ・コーポレーション

カシワバラグループの株式会社東京組（本社：東京都世田谷区、代表取締役：前田 俊介）は、2025年11月22日にショールームをリニューアルオープンしました。

東京組の新ショールーム「HUNDRED PROOF（ハンドレッドプルーフ）」が、用賀駅直結の地で全面リニューアルオープンしました。

完工6,500棟を超えた住まいづくりへの確かな思想と技術、素材に対するこだわり、来場者の感性を刺激する空間体験が融合した、これまでにないショールームです。

ビジュアルプレゼンテーションを重視した体験型の空間

映像による展示空間と実寸大の間取りを床に投影して体験できる「プロジェクションデッキ」を中心に、住空間を想定したモデルルームとスタジオ、厳選された素材を揃えたパーツライブラリーで構成されています。

これまでの“見るショールーム”から、“体感するショールーム”へ。

家づくりをもっと楽しく、もっと自分らしく考えられる、新たな体験の場が誕生しました。

施設概要

施設名 | 東京組ショールーム HUNDRED PROOF（ハンドレッドプルーフ）

所在地 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4丁目10－1 世田谷ビジネススクエアタワー 23階

営業時間 | 9:00～18:00

定休日 | 水曜日

アクセス | 東急田園都市線 「用賀駅」北口 徒歩1分

主な展示

◼︎プロジェクションデッキ

天井に輝くサークルLEDが印象的な体験エリア。原寸大の図面を床に投影し、その上を歩くことで空間の広がりや距離感をリアルに体感できます。さらに壁面には立面図やパース映像が映し出され、まるで建物の中を歩いているような臨場感を味わえます。

◼︎モデルルーム

「デザイン×スマートホーム」をテーマにした提案型の住空間。木製サッシ〈MADOBA〉※や照明、オリジナル建材などによるデザイン性に加え、鍵の施錠や宅配ボックス、カーテンの開閉操作などのIoT機能も備えたモデルルームとなっています。

※木製サッシ〈MADOBA〉の詳細はこちら

https://nipponnomado.jp/wp/woodsash-item01.html

◼︎スタジオ

4つの独立した打合せ室からなるスタジオは、それぞれ異なるテーマや素材で構成されています。家づくりのヒントとなる創造的な空間として、打合せの時間を豊かに演出します。

◼︎パーツライブラリー

建材や設備など家づくりに欠かせないパーツを一堂に展示。実際に手に取って質感や素材感を確かめながら、理想の住まいを具体的にイメージできます。

本施設は完全予約制です。以下よりご予約のうえご来場ください。

https://tokyogumi.co.jp/showroom/form/

【株式会社東京組について】

「街並みを美しくしたい」という想いを根幹に、土地の特性や暮らしに寄り添った設計、素材やディテールへのこだわりを強みとしています。1棟1棟丁寧に向き合い、未来の街並みと暮らしを見据えた住まいづくりを追求していきます。

設立年月：1993年11月1日

所在地：東京都世田谷区用賀4丁目10－1 世田谷ビジネススクエアタワー 23階

代表者：前田 俊介

事業内容：戸建て注文住宅および建売住宅、店舗内装の設計・建築

URL：https://tokyogumi.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyogumi/

【カシワバラグループについて】

カシワバラグループは、土地探しから建築工事、管理までをトータルで提供できる企業グループです。それぞれの会社の特徴を活かしながら、次の時代へ向けて新しい提案ができるよう成長・進化し続けます。

https://www.kashiwabara-group.com/