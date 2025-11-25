¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
KDDIÍÍ¤ÎËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤Ë¤ª¤±¤ë±ÇÁü¡¦²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤òÅìÏÂ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¡Á¤Ä¤Ê¤°ÎÏ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¶¦ÁÏ¤ò¹¤²¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¡Á
¡¡KDDI³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤°¥Á¥«¥é¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¡¢Connectable City¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ËÜ¼Ò¤ò¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY¡×¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìÏÂ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤äÍøÍÑÌÜÅª¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê±ÇÁü¡¦²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼ÒÆâ³°¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡ÈÈ¯¿®¤Î¾ì¡É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¶ñ¸½²½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥13F Lounge ¡Êº¸¡Ë163 ·¿¡ß ²£2 ⾯LED ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¡Ê±¦¡Ë60 ·¿¡ß4 ⾯¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
⼤²è⾯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê£¿ô¤Î±ÇÁü¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÉ½⽰¤Ç¤¤ë⼤·¿±ÇÁüÁõÃÖ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹Æâ¤Î¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤âÊ¹¤¤ä¤¹¤¤⾳À¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë⾳¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Áí¹çÅª¤Ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ
¢¥¥¹¥«¥¤¥í¥Ó¡¼¡¡160 ¥¤¥ó¥ÁÁêÅö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë
¢¥13F ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡¥é¥¸¥ª¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ë¤âÍø⽤¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÎLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿±ÇÁüÁõÃÖ¤ÎÆ³Æþ¤¬ÆÃÄ¹Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÊµá¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â³èÍÑ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬»²²Ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂ¥¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤äÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²»¶Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿±ÇÁü¹çÀ®¡¢»ñÎÁ¤È¥«¥á¥é±ÇÁü¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÇÛ¿®¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò3Éô²°¹½ÃÛ¤·¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ³Æþ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¼«Æ°µ¯Æ°¡¦¼«Æ°½ªÎ»¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄäÅÅ¸å¤Î¿×Â®¤ÊÉüµì¤ò»Ù±ç¡£Âçµ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÁíÌ³Éô ¥ª¥Õ¥£¥¹ÀïÎ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ë»³ËÜ»á¤È°¤Éô»á¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡þ¡ÖKDDI¡×ÍÍ¤ÎÇ¼Æþ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¢Í https://www.towaeng.co.jp/case-study/case159/
¡¡ÅìÏÂ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢1952Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤è¤êÁ´¹ñ¤Î³Ø¹»¡¦´ë¶È¡¦´±¸øÄ£¤Ë²»¶Á¡¦±ÇÁü¡¢ICT¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤³Ø¤ÓÊý¤äÆ¯¤Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢±ó³Ö¼ø¶È¡¦±ó³Ö²ñµÄ¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë³ô¼çÁí²ñ¡¢±ó³ÖµÄ²ñ¤Ê¤É¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤´Äó¶¡¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¼Æþ¸å¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò´Þ¤á¤ÆËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìÏÂ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
¡¡ÅÅÏÃ¡§03-5833-8310
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ ¡§https://www.towaeng.co.jp/
¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/towaeng_jpn
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìÏÂ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤äÍøÍÑÌÜÅª¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê±ÇÁü¡¦²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼ÒÆâ³°¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡ÈÈ¯¿®¤Î¾ì¡É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¶ñ¸½²½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥13F Lounge ¡Êº¸¡Ë163 ·¿¡ß ²£2 ⾯LED ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¡Ê±¦¡Ë60 ·¿¡ß4 ⾯¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
⼤²è⾯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê£¿ô¤Î±ÇÁü¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÉ½⽰¤Ç¤¤ë⼤·¿±ÇÁüÁõÃÖ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹Æâ¤Î¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤âÊ¹¤¤ä¤¹¤¤⾳À¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë⾳¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Áí¹çÅª¤Ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ
¢¥¥¹¥«¥¤¥í¥Ó¡¼¡¡160 ¥¤¥ó¥ÁÁêÅö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë
¢¥13F ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡¥é¥¸¥ª¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ë¤âÍø⽤¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÎLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿±ÇÁüÁõÃÖ¤ÎÆ³Æþ¤¬ÆÃÄ¹Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÊµá¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â³èÍÑ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬»²²Ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂ¥¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤äÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²»¶Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿±ÇÁü¹çÀ®¡¢»ñÎÁ¤È¥«¥á¥é±ÇÁü¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÇÛ¿®¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò3Éô²°¹½ÃÛ¤·¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ³Æþ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¼«Æ°µ¯Æ°¡¦¼«Æ°½ªÎ»¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄäÅÅ¸å¤Î¿×Â®¤ÊÉüµì¤ò»Ù±ç¡£Âçµ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÁíÌ³Éô ¥ª¥Õ¥£¥¹ÀïÎ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ë»³ËÜ»á¤È°¤Éô»á¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡þ¡ÖKDDI¡×ÍÍ¤ÎÇ¼Æþ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¢Í https://www.towaeng.co.jp/case-study/case159/
¡¡ÅìÏÂ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢1952Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤è¤êÁ´¹ñ¤Î³Ø¹»¡¦´ë¶È¡¦´±¸øÄ£¤Ë²»¶Á¡¦±ÇÁü¡¢ICT¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤³Ø¤ÓÊý¤äÆ¯¤Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢±ó³Ö¼ø¶È¡¦±ó³Ö²ñµÄ¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë³ô¼çÁí²ñ¡¢±ó³ÖµÄ²ñ¤Ê¤É¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤´Äó¶¡¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¼Æþ¸å¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò´Þ¤á¤ÆËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅìÏÂ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
¡¡ÅÅÏÃ¡§03-5833-8310
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ ¡§https://www.towaeng.co.jp/
¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/towaeng_jpn