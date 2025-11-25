¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼¡¡¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡Ê2025Ç¯10-12·î´ü¡Ë
´ðËÜ¥·¥Ê¥ê¥ª
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤ÏÊÆ¹ñ·ÐºÑ¸ºÂ®¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾Úµò¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ï ·øÄ´¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¤ÈºâÀ¯À¯ºö¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢2027Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»Ô ¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¤ß¤»¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£·øÄ´¤ÊÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÏFRB¤¬2026Ç¯¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¹µ¤¨¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ï¼¡´üFRBµÄÄ¹¤Î¿ÍÁª¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥æ¡¼¥í·÷¡Û
¥æ¡¼¥í·÷·ÐºÑ¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÀ®Ä¹¤ò¤ß¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¡¢´ËÏÂÅª¤ÊºâÀ¯¡¦¶âÍ»À¯ºö¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤Ï¸åÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤äÇ¼´ü¤Î±äÄ¹¤¬Êª²Á¾å¾º¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î·øÄ´¤µ¤«¤é¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï»ýÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À ¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤¬»ýÂ³¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡ÊECB¡Ë¤Ï2027Ç¯È¾¤Ð¤«¤é2²ó¤ÎÍø¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±Ñ¹ñ¡Û
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î´Ë¤ß¡¢¤½¤·¤ÆºâÀ¯°ú¤Äù¤á¤Ë¤è¤ê¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¤Ï12·î¤Ë25bps¤ÎÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò3.75¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÀ©Ìó¡¢À¸»ºÀ¤ÎÄã¤µ¡¢ºÇÄãÄÂ¶â°ú¾å¤²Åù¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬»ýÂ³¤·¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Û¤ÉÀ¯ºö¶âÍø¤¬Äã²¼¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Þ¡¼¥¸¥ó¥°½ô¹ñ¡Û
Ãæ¹ñ¤ÎÄ¹´üÅª¤«¤Ä¹½Â¤Åª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¸ºÂ®¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÈ¿Å¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ ½»Âð»Ô¾ì¤ÎÄãÌÂ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤«¤é»ýÂ³Åª¤ÊÃ¦µÑ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Û¤É·ÐºÑ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢Åö¶É¤¬À½Â¤¶È¼çÆ³¤ÎÀ®Ä¹¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤¬·üÇ°»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÏÂçÉý¤Ê·Êµ¤»É·ãºö¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤Û¤É¼å¤¯¤Ï¤Ê¤¤°ìÊý¡¢»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Î¹â¤¤´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¶¯¤¯¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¸åÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÂ¾¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
´ðËÜ¥·¥Ê¥ê¥ª°Ê³°¤ÇºÇ¤â²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥ÈÇÉÅª¤ÊFRBµÄÄ¹¤ÎÁªÇ¤¡× ¤È¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÂèÆóÇÈ¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ï¥ÈÇÉÅª¤ÊFRBµÄÄ¹¤ÎÁªÇ¤¡×¤Ç¤Ï¡¢·øÄ´¤Ê·ÐºÑ´Ä¶¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºFRB¤¬À¯ºö¶âÍø¤ò2026Ç¯¤Ë2¡ó¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÂèÆóÇÈ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ä¿©ÎÁ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬²ÃÂ®¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·Ð ºÑÀ®Ä¹¤ÏÆß²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊý¸þ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ»ñÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Î±°Õ»ö¹à¡Û
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖºîÀ®¼Ô¡×¤È¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬ºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¡¢¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÊÀ¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬ÏÂÌõ¤ª¤è¤ÓÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÇäÇã¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÂ¾´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ñ¸ì¸¶Ê¸¤ÈËÜ»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸¶Ê¸¤¬Í¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢Schroders Investment Management Limited¤¬³¤³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¤ËºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¡¢¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¦¹Í¤¨Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¡¢¥Ç¡¼¥¿Åù¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÅê»ñÀ®²ÌÅù¤ò¼¨º¶¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ»ñ»º¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¼ý±×¤Î²ÁÃÍ¤Ï¾åÊý¤Ë¤â²¼Êý¤Ë¤âÊÑÆ°¤·¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³°²ß·ú¤Æ»ñ»º¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤êÅê»ñ²ÁÃÍ¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢ºîÀ®»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÀ¼Ò¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤¢¤ë¤¤¤Ï´°Á´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ»ñÎÁÃæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼¤Î¸«²ò¤Ï¡¢ºöÄê»þÅÀ¤ÇÃÎ¤ê¤¦¤ëÈÏ°ÏÆâ¤ÎÂÅÅö¤ÊÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¯½ê¸«¤äÅ¸Ë¾¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÆ°¸þ¤äÍ½Â¬¤Î¼Â¸½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ô¾ì´Ä¶¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÍèÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁÃæ¤Ë¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÎã¼¨¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö³º¸ÄÊÌÌÃÊÁÅù¤Î¹ØÆþ¡¢ÇäµÑ¤Ê¤É¤¤¤«¤Ê¤ëÅê»ñ¿ä¾©¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Åö³ºÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤Î¾å¾º¤Þ¤¿¤Ï²¼ÍîÅù¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Í½Â¬ÃÍ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²¾Äê¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Åý·×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤êÆ³½Ð¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£Í½Â¬ÃÍ¤Ï¾Íè¤Î·ÐºÑ¤ä»Ô¾ì¤ÎÍ×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â¤¤ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¡¢¾Íè¤ÎÅê»ñÀ®²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ½Â¬ÃÍ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁ»ÈÍÑ»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢·ÐºÑ¤ä»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢Í½Â¬ÃÍ¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¾Äê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤Î·ë²ÌÍ½Â¬ÃÍ¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼¤ÏÍ½Â¬ÃÍ¡¢Á°Äó¤È¤Ê¤ë²¾Äê¡¢·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó»Ô¾ì¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¡¢Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤½¤ÎÂ¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹¤ä¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦µÁÌ³¤òÍ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ»ñÎÁÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂè»°¼Ôµ¡´ØÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯ºÆÀ½¡¢Ãê½Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ôµ¡´ØÄó¶¡¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÊÝ¾Ú¤âÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£Âè»°¼ÔÄó¶¡¥Ç¡¼¥¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ËÜ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¼Ô¤¢¤ë¤¤¤ÏÄó¶¡¼Ô¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼/Schroders ¤È¤Ï¡¢¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼ plc¤ª¤è¤Ó¥·¥å¥í¡¼¥À¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢²ñ¼ÒÅù¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤òÊÀ¼Ò¤ÎµöÂú¤Ê¤¯Ê£À½¡¢Å¾ÍÑ¡¢ÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
