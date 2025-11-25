¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú21LIVE¡Û¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤¬11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ª¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¥®¥Õ¥È¤ò½¸¤á¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°ÌÆþ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ËÌÃ«Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æÆ£ »°ÃÎ»Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë¡ÛURL: https://21.live ¤Ç¤Ï¡¢11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡ØÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡¿¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://21.live/
21LIVE¡á¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤¬¡¢¥³¥³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¸ÅÂå¿ôÈë½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö21¡×¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£¡ÖLIVE¡×¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÇÛ¿®¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¬21LIVE¡ª
¡¡¡À¹¥´ñ¿´¤Ë°î¤ì¤¿¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¤Îµ¨ÀáÅþÍè¡ª¡¿
ÇÛ¿®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¹ë²Ú¥×¥é¥¤¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡ØÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´¤ÈËÁ¸±¿´¤Ë°î¤ì¤ë¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¤¬¼çÌò¡ù×Ä
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¥®¥Õ¥È¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
TOP10¤ËÆþ¾Þ¤¹¤ë¤È12·î¤ÎÇÛ¿®¥¹¥³¥¢¤¬ºÇÂç30¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Üー¥ÀーÃ£À®¤Ç¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¥Ð¥Ã¥¸¡¢TOP3Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¥Ð¥Êー½Ð±é¸¢¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥é¥¤¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¡ù
¥ê¥¹¥Êー¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¥®¥Õ¥È¤ò½¸¤á¤Æ¡¢Åß¤ÎÇÛ¿®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢§ÂÐ¾Ý¥®¥Õ¥È°ìÍ÷
¢§ÃíÌÜ¤Î¥×¥é¥¤¥º
¡ã¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¡ä
¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤ËÆþ¾Þ¤Ç¡¢12·î¤ÎÇÛ¿®¥¹¥³¥¢¤¬ºÇÂç30¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡ª
ÇÛ¿®¥¹¥³¥¢¤¬¥×¥é¥¤¥º¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¡ØÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤À¤±¡ª
¸ø¼°¥é¥¤¥Ðー¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ù
¡ã¥Ð¥Ã¥¸¡ä
¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¥®¥Õ¥È¤ò500¸Ä°Ê¾å½¸¤á¤¿¥é¥¤¥ÐーÁ´°÷¤ËÀ±ºÂ¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
1,000¸Ä°Ê¾å½¸¤á¤ë¤ÈÆÃÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¢TOP3¤ËÆþ¾Þ¤¹¤ë¤È²¦´§ÉÕ¤¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ð¥Êー½Ð±é¡ä
¥é¥ó¥¥ó¥°TOP3¤ËÆþ¾Þ¤Ç¡¢Íâ·î¤ÎÀ±ºÂ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¥Ð¥Êー¤Î½Ð±é¸¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¸«»ö1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥é¥¤¥Ðー¤Ï¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥Ð¥Êー¤Ë¤â½Ð±é¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ーーーーーーーーーーーーーーーー
¡¡¡ÀÀ±ºÂ¥®¥Õ¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡¿
ーーーーーーーーーーーーーーーー
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤ÏÀ±ºÂ¥®¥Õ¥È¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¸½¡ª
11¸Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡×¡Ö¤¤¤ÆºÂ¡Ê¥¬¥Á¥ã¡Ë¡×¥®¥Õ¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¡À ³«ºÅ´ü´Ö ¡¿¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë～12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¼«Æ°¥¨¥ó¥È¥êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï21LIVE¤ÎWebÈÇ¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¢ö
¢§21LIVE ¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://app.adjust.com/g8txqjr
¢§21LIVE WebÈÇ¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
https://21.live/?b=pre1
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§ 21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://21.live/?b=pre1
¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡¡§ https://app.adjust.com/g8txqjr
¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡¡§ info@21.live ¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
Instagram¡¡¡§ https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ¡¡¡§ https://www.facebook.com/21LIVE.info
X¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://x.com/21live_info
YouTube¡¡¡¡¡§ https://www.youtube.com/@21live61
¡Ú±¿±Ä¸µ¡Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
U¡¡R¡¡L ¡§https://m-tt.jp/
¡Ú·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
21LIVE¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
U¡¡R¡¡L ¡§https://fenterprise.jp/
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø