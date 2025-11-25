¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½
¤³¤ÎÄø¡¢TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡áÂçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡á¾¾ËÜÎµÇÏ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Î´µ¼Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û
¢¡ÅöÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ºß°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®¿ÍÃË½÷582¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¢¡¼ç¤ÊÄ´ºº¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê´µ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¿ÇÃÇ¾õ¶·¤ä¾É¾õ¡¦QOL¤Î¾õ¶·¡¢¼õ¿Ç¾õ¶·¡¢¼£ÎÅ¼ÂÂÖ¡Ê¼£ÎÅÁ´ÂÎ/¼£ÎÅ¥Þ¥¤¥ó¥É/¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡¦JAKÁË³²ºÞ¡¦À¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¡Ë¡¢ÌôÊª¼£ÎÅ¤ÎËþÂÅÙ¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢º£¸å¤Î¼£ÎÅÌô¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ä´ºº·ë²Ì¤è¤ê¡¢½é¤á¤Æ¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¿ÇÃÇ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡Ö1Ç¯Ì¤Ëþ¡×¤¬Ìó8³ä¤òÀê¤á¡¢¡Ö1～2Ç¯Ì¤Ëþ¡×¤¬Ìó1³ä¡£ºÇ½é¤Î³èÆ°´ü¤Ë¤ª¤±¤ë½Å¾ÉÅÙ¤ÏÃæÅù¾É°Ê¾å¤¬7³ä¶á¤¤¤¬¡¢¸½ºß¡ÊÄ¾¶á¡Ë¤Î½Å¾ÉÅÙ¤ÏÌó3³ä¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÉý¤Ê²þÁ±·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¢¡¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤Î°û¤ßÌô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤¿¿Í¡Ê582¿ÍÃæ256¿Í¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢ÉþÍÑ»þ¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÉþÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÆñ¼£Îã¡Ê¸ºÎÌ¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤¬ºÆÈ¯¡¦°²½/²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡¦¸ú²Ì¤Ê¤·¡Ë¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤ÏÌó6³ä¡£Æñ¼£Îã¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¸ºÎÌ¸å¤ËºÆÈ¯¡¦°²½¡×¤¬2³ä¶¯¡¢¡Ö¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡¦¸ú²Ì¤Ê¤·¡×¡¢¡ÖÃæ»ß¸å¤ËºÆÈ¯¡¦°²½¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2³äÄøÅÙ¡£¡Ö¤¤¤º¤ì¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤/³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÏÌó4³ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡¤Þ¤¿¡¢À¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤Îº£¸å¤Î»ÈÍÑ°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤Î»ÈÍÑ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤ÏÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»ÈÍÑ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤ÏÌó1³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡º£¸å¤Î¼£ÎÅÌô¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌô¤ÎÈñÍÑ¡Ê¼«¸ÊÉéÃ´¡Ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö°û¤ßÌô¤Ç½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤â¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢À¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¡¢¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ºß°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®¿ÍÃË½÷¡¡·×582¿Í
¡ÚÄ´ºº¼ÂººÆü¡Û
2025Ç¯9·î12Æü～14Æü
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335081&id=bodyimage1¡Û
¡ã»ñÎÁÌ¾¡ä
ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Î´µ¼ÔÄ´ºº
―Æñ¼£À´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¼ÂÂÖ¤Èº£¸å¤ÎÌôÊª¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤òÃµ¤ë―
URL¡§https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical/pr310250175
È¯´©Æü¡§2025Ç¯11·î17Æü¡¡¡¡¡¡ÈÒ²Á¡§715,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§1991Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¿·Ä®2-4-2¡¡¤Ê¤Ë¤ï¶ÚSIA¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Ä´ºº»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¡¦ÈÎÇä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.tpc-cop.co.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTPC¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡×¡§https://www.tpc-osaka.com/
ISO27001Ç§¾Ú½ñÈÖ¹æ¡§IS598110
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6538-5358
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§webmarke@tpc-osaka.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û
¢¡ÅöÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ºß°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®¿ÍÃË½÷582¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¢¡¼ç¤ÊÄ´ºº¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÄÙáçÀÂçÄ²±ê´µ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¿ÇÃÇ¾õ¶·¤ä¾É¾õ¡¦QOL¤Î¾õ¶·¡¢¼õ¿Ç¾õ¶·¡¢¼£ÎÅ¼ÂÂÖ¡Ê¼£ÎÅÁ´ÂÎ/¼£ÎÅ¥Þ¥¤¥ó¥É/¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡¦JAKÁË³²ºÞ¡¦À¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¡Ë¡¢ÌôÊª¼£ÎÅ¤ÎËþÂÅÙ¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢º£¸å¤Î¼£ÎÅÌô¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ä´ºº·ë²Ì¤è¤ê¡¢½é¤á¤Æ¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¿ÇÃÇ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡Ö1Ç¯Ì¤Ëþ¡×¤¬Ìó8³ä¤òÀê¤á¡¢¡Ö1～2Ç¯Ì¤Ëþ¡×¤¬Ìó1³ä¡£ºÇ½é¤Î³èÆ°´ü¤Ë¤ª¤±¤ë½Å¾ÉÅÙ¤ÏÃæÅù¾É°Ê¾å¤¬7³ä¶á¤¤¤¬¡¢¸½ºß¡ÊÄ¾¶á¡Ë¤Î½Å¾ÉÅÙ¤ÏÌó3³ä¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÉý¤Ê²þÁ±·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¢¡¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤Î°û¤ßÌô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤¿¿Í¡Ê582¿ÍÃæ256¿Í¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢ÉþÍÑ»þ¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÉþÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÆñ¼£Îã¡Ê¸ºÎÌ¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤¬ºÆÈ¯¡¦°²½/²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡¦¸ú²Ì¤Ê¤·¡Ë¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤ÏÌó6³ä¡£Æñ¼£Îã¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¸ºÎÌ¸å¤ËºÆÈ¯¡¦°²½¡×¤¬2³ä¶¯¡¢¡Ö¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡¦¸ú²Ì¤Ê¤·¡×¡¢¡ÖÃæ»ß¸å¤ËºÆÈ¯¡¦°²½¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2³äÄøÅÙ¡£¡Ö¤¤¤º¤ì¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤/³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÏÌó4³ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡¤Þ¤¿¡¢À¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤Îº£¸å¤Î»ÈÍÑ°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤Î»ÈÍÑ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤ÏÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»ÈÍÑ·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤ÏÌó1³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡º£¸å¤Î¼£ÎÅÌô¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌô¤ÎÈñÍÑ¡Ê¼«¸ÊÉéÃ´¡Ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö°û¤ßÌô¤Ç½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤â¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢À¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¡¢¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ºß°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®¿ÍÃË½÷¡¡·×582¿Í
¡ÚÄ´ºº¼ÂººÆü¡Û
2025Ç¯9·î12Æü～14Æü
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335081&id=bodyimage1¡Û
¡ã»ñÎÁÌ¾¡ä
ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Î´µ¼ÔÄ´ºº
―Æñ¼£À´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¼ÂÂÖ¤Èº£¸å¤ÎÌôÊª¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤òÃµ¤ë―
URL¡§https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical/pr310250175
È¯´©Æü¡§2025Ç¯11·î17Æü¡¡¡¡¡¡ÈÒ²Á¡§715,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§1991Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¿·Ä®2-4-2¡¡¤Ê¤Ë¤ï¶ÚSIA¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Ä´ºº»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¡¦ÈÎÇä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.tpc-cop.co.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTPC¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡×¡§https://www.tpc-osaka.com/
ISO27001Ç§¾Ú½ñÈÖ¹æ¡§IS598110
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6538-5358
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§webmarke@tpc-osaka.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø