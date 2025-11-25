¡ÚÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡ÛÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¸þ¤±¤ÎÃµµæ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯11·î25Æü
Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¸þ¤±¤ÎÃµµæ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ～ËÌ³¤Æ»¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤ÎÇÀºîÊª¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ÊSAF¡Ë¤Î¸¶ÎÁ¤Ø¤Î³èÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë～
¡¡ENEOS³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ENEOS¡Ë¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¤ª¤è¤ÓÌ¾Å´´Ñ¸÷¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Ì¾Å´´Ñ¸÷¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢²áÆü¡¢·ÃÀô½÷³Ø±àÃæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¢¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÉíÂ°¾¼ÏÂÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¢ÅìµþÅÔÎ©±à·Ý¹âÅù³Ø¹»¤ª¤è¤ÓÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÂè°ì¹âÅù³Ø¹»¡¦ÃæÅùÉô¡Ê50²»½ç¡Ë¤Î4¹»¤ÎÀ¸ÅÌ·×39Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡Ê°Ê²¼¡¢SAF¡§Sustainable Aviation Fuel ¡ÊÄÌ¾Î¡§¥µ¥Õ¡Ë¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Ãµµæ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¢¨¡Ë¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãµµæ³Ø½¬¤È¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃµµæÅª¤Ê¸«Êý¡¦¹Í¤¨Êý¤òÆ¯¤«¤»¡¢²£ÃÇÅª¡¦Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¯²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¼«¸Ê¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î»ñ¼Á¡¦Ç½ÎÏ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØËÌ³¤Æ»¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¹â¤¤¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ²½¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤äÇÀ¶ÈÇÑ´þÊª¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëSAF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤ÎÇÀ¶È¤äÇÀºîÊª¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤é¤òSAF¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯8·î25Æü¤«¤é28Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤Ç¤Î¸½ÃÏ¸¦½¤¤ËÀèÎ©¤Á¡¢À¸ÅÌ¤ÏENEOS¤Ë¤è¤ë»öÁ°¼ø¶È¤ò¼õ¤±¡¢SAF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤ª¤è¤Ó¸½ÃÏ¤ÎÇÀ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¡×¡¢¡ÖÇÀ¶È¤È¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¸¶ÎÁ¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¡×¡¢¡Ö¹Ò¶õ¶È³¦¤«¤é¸«¤¿¥Ð¥¤¥ª¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢À¸ÅÌ¤Ï»²²Ã¹»¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥°¥ëー¥×¤òÊÔÀ®¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÇÀ²È¤ä´ë¶È¤òË¬Ìä¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ä¡¢ÇÀ²È¡¢´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¸¦½¤¸å¡¢À¸ÅÌ¤Ï¥°¥ëー¥×¤´¤È¤Ë¡¢¾åµ¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆENEOS¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤«¤é¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Îµ¤¸õ¡¢¼Ò²ñÌäÂê¡¢SAF¤ÎÀ¯ºöÆ°¸þ¤ä¿©¤È¤Î¶¥¹ç¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢SAF¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢µû¤Î¤¢¤é¤äÆâÂ¡¡¢Å¼ºÚ¡Ê¥Óー¥È¡Ë¡¢¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡¢ÊÆ¡¢²ÈÄí¤«¤é½Ð¤ëÇÑ¿©Ìý¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î³èÍÑÅù¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ENEOS¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡¢Ì¾Å´´Ñ¸÷¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤âSAF¤Î·¼È¯¡¦ÉáµÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ENEOS¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡¢Ì¾Å´´Ñ¸÷¥µー¥Ó¥¹¤Ç´ë²è¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì¾Å´´Ñ¸÷¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ±¿±Ä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿
¢¨ENEOS¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È²½Â¥¿Ê»Ù±ç»ö¶È¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÅìµþÅÔ½õÀ®»ö¶È¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ë²è¡¦¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿
¡ÚÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÍÍ»Ò¡Û
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÊÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÊý¡Ë¡ä
ENEOS³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÉô¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡¡Email: pr@eneos.com
ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø ³ØÄ¹¼¼ ´ë²è¹Êó²Ý¡¡TEL: 03-5477-2650 / FAX: 03-5477-2804 / Email: info@nodai.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å