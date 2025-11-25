»°Á¥ÉÒÏº¥¸ー¥ó¥º¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡ª¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡¦AUBERGE¡¦»°Á¥¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥È
»°Á¥±Ç²èT¥·¥ã¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊÍ½Äê¡Ë
¹õß·ÌÀ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀï¸åÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ôÂ¿¤ÎÌ¾ºî¤ò°ä¤·¡¢À¸ÃÂ105Ç¯¤ò·Ð¤Æº£¤Ê¤ª»¸Á³¤Èµ±¤¯¡¢»°Á¥ÉÒÏº¤ÎÂ¸ºß¡£
¤½¤ó¤Ê〝À¤³¦¤Î¥ß¥Õ¥Í〟¤Ë¥ª¥Þー¥¸¥å¤òÊû¤²¤¿µæ¶Ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¡¢¤³¤ÎÅßÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÒAUBERGE¡Ê¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¡Ë¡Ó¡£¹ñÆâ¤Î»ºÃÏ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤Ä¤¯¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¡¢±Ç²è¤ä²»³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤Î¿¼¤¤Â¤·Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥¨¥¢¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤ÇÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤ò½¸¤á¤ë¡ÒAUBERGE¡Ê¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¡Ë¡Ó¤¬¡¢WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¡¢»°Á¥¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¸ー¥ó¥º¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
AUBERGE¡Ê¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¡ËYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿ー¡¢»°Á¥ÉÒÏº¥Ç¥Ë¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¡¦¡¦¤Î¤ªÃÎ¤é¤»ÊÔ¡£¡×
AUBERGE¡Ê¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¡ËYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê ¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿ー¡¢»°Á¥ÉÒÏº¥Ç¥Ë¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¡¦¡¦¤Î¤ªÃÎ¤é¤»ÊÔ¡£¡×
»°Á¥ÉÒÏº¤¬1950Ç¯Âå¤ËÀü¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¸ー¥ó¥º¤ò¥¤¥áー¥¸¥½ー¥¹¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥Ë¥à¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸ー¥ó¥º¡£¤½¤Î¥³¥¤¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È»°Á¥ÉÒÏº¤¬¼ÂºÝ¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÎÉþ¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ôー¥¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡ÒAUBERGE¡Ê¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¡Ë¡Ó¤é¤·¤¯¡¢〝¤â¤·¥Ñ¥ê¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤ë¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿ー¤¬»°Á¥±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¡©〟¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢¿è¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤âÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦¤¬Æ´¤ì¤Æ¤ä¤Þ¤Ì»°Á¥ÉÒÏº¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¡¢¸Ø¤ê¹â¤¥Ë¥Ã¥Ý¥óÌ¾ÉÊ¡£¼õÃíÀ¸»º¤Ë¤Ä¤¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¤è¤¦¡£
¼õÃíÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢WEB¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡¢¤Þ¤¿¤ÏAUBERGE¤ÎHP¤ä¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥×¥ëÅ¸¼¨¤¬·èÄê¡ª
¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¡¢2025 Ç¯ 11 ·î 27 Æü¡ÊÌÚ¡ËÂå´±»³ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ø¹õß·ÌÀ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º´©¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹õß·±Ç²è¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ø¹õß·ÌÀ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÊÔÃø¼Ô¤Î°æ¾åÍ³°ì»á¤È»°Á¥¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¼ÒÄ¹¤Î»°Á¥»ËÏº»á¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹õß·±Ç²è¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÀ¤³¦¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü¡¡»þ¡§¡¡2025 Ç¯ 11 ·î 27 Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡19¡§00 ～ 21:00
²ñ¡¡¾ì¡§¡¡Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹ 3¹æ´Û2³¬ SHARE LOUNGE¡¿ZOOMÇÛ¿®
ºÂÀÊ¿ô¡§¡¡ÃåÀÊ65ÀÊ¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó400Ì¾
»²²ÃÈñ¡§¡¡ÍèÅ¹»²²Ã¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025 Ç¯ 11 ·î 27 Æü¡ÊÌÚ¡Ë17¡§00¡¡¤Þ¤Ç
¡¡¢¨ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËþÀÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡¡¢¨²ñ¾ì¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÆ±»þ³«ºÅ¤Ç¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Ë²ñ¾ì»²²Ãor¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊDAIKANYAMA T-SITE¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ØÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡¦ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹EVENT MANAGER¤ØÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡Ë
½ñÀÒ¡Ø¹õß·ÌÀ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù
ÊÔÃø¡§°æ¾åÍ³°ì
Äê²Á¡§25,300±ß¡ÊËÜÂÎ23,000±ß+ÀÇ¡Ë
»ÅÍÍ¡§B4È½¡¿¾åÀ½¡¿192ÊÇ¡¿¥ªー¥ë¥«¥éー¡¡
¡¡¡öÉõÆþÆÃÅµ¡§B4Âç¤Î¥Ý¥¹¥¿ー£µÅÀ
ISBN¡§978-4-86791-059-7
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º
´ë²è¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¹õß·¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§ÅìÊõ³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò »°Á¥¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¿³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡¿¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー
¡Ø¹õß·ÌÀ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¹õß·±Ç²è¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÁ´´ÆÆÄ30ºîÉÊ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡£
¹õß·¥×¥í¡¢ÅìÊõ¤Ï¤¸¤á³Æ¼Ò¤È¹ñÆâ³°¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¡¦¥³¥ì¥¯¥¿ー¤«¤é¶¨ÎÏ¤òÆÀ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¸¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø»Ñ»°»ÍÏº¡Ù¤Î½é¸ø³«ÈÇ¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¡Ø¼·¿Í¤Î»ø¡Ù¤ä¡ØÍÑ¿´ËÀ¡Ù¡¢¡ØÄØ»°½½Ïº¡Ù¤Ê¤ÉÂåÉ½ºî¤Î½é¸ø³«»þÂç·¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åÀ½B4È½¡¦¥ªー¥ë¥«¥éー¡¢Áí·ÇºÜ¿ô¤Ï300ÅÀ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸ø³«Åö»þ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¹¥·ー¥È¤ä¥í¥Óー¥«ー¥É¤Ê¤É¤Îµ®½Å¤ÊÀëºà¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢B4Âç¤Î¥Ý¥¹¥¿ー£µËçÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤Î²òÀâ¥Æ¥¥¹¥È¤Û¤«¡¢¹õß·ÌÀ¸¦µæ²È¡¦ËêÅÄ¼÷Ê¸»á¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤òÊ»µ¡£³¤³°¤Î¹õß·¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ê½ñÀÒ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ÈÎÇä¥Úー¥¸
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖOTONARI¡×¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·¤·¤¤À¤³¦¤ÎÈâ¤ò¤¢¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ê¤ó¤À¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ðÊó¤Î¹¿¿å¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢
¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤Ë¤òÁª¤ó¤Ç¡¢
¤É¤¦À¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦?
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªÞ¯Íî¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢
¿©¤¤¤·¤óË·¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢
¤â¤ÎÃÎ¤ê¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¢¥¦¥È¥íー¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó......¡£
³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤ä¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Î〝ÃÎ¼±〟¤Ï¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢
ÁÇÅ¨¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î〝ÃÎ·Ã〟¤Ï¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢
¼«Í³¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢·Ð¸³Ë¤«¤Ê¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡£
Èà¤é¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ÎÈâ¤ò¤Ò¤é¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¿ÍÀ¸¤ËÉ÷·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢〝¤Ü¤¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó〟¤È½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÃÎ·ÃÂÞ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡£
¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×HP¡§ https://www.mononcle.jp/
¸ø¼°X¡§@mononclemag
¸ø¼°Instagram¡§@mononcle2022
ÊÔ½¸¿Í¡¡»³²¼±Ñ²ð
1976 Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£LEON(¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò)¡¢MEN¡ÇS EX(À¤³¦Ê¸²½¼Ò)¤Ê¤É¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢2009 Ç¯¤«¤é 2020 Ç¯¤Þ¤Ç MEN¡ÇS Precious(¾®³Ø´Û)¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿¡¢¥á¥ó¥º¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×(Ê¸éº½Õ½©¼Ò)¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ò±¿±Ä¡£
Instagram¡§@eisuke_yamashita
AUBERGE¡Ê¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¾®ÎÓ³Ø»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖSLOWGUN¡Ê¥¹¥í¥¦¥¬¥ó¡Ë¡×ÀßÎ©20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAUBERGE¡Ê¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¡Ë¡×¡£¹ñÆâ¤Î»ºÃÏ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤Ä¤¯¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¡¢±Ç²è¤ä²»³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤Î¿¼¤¤Â¤·Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥¨¥¢¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
AUBERGE¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://auberge-shop.com/
¸ø¼°Instagram¡§auberge_official
²ñ¼Ò¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º ¸ø¼°HP¡§https://www.twovirgins.jp/
¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º¥°¥ëー¥× ¸ø¼°HP¡§https://twovirgins-group.com/