ÊÝ°é¡¦¶µ°éICT¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥É¥â¥ó¡×¡¢Á´¹ñ700¼«¼£ÂÎ¤ËÉáµÚ～¸øÀß¸ø±ÄÊÝ°é»ÜÀß¤ò»ý¤Ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÌó2Ê¬¤Î1¤ÇºÎÍÑ～
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾®ÃÓµÁÂ§¡¢°Ê²¼ ¥³¥É¥â¥ó¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¸þ¤±ICT¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoDMON(¥³¥É¥â¥ó)¡× ¤Î¼«¼£ÂÎÆ³Æþ¿ô¤¬700¼«¼£ÂÎ¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ 2025Ç¯11·î25Æü¸½ºß¡¢¸øÀß¸ø±ÄÊÝ°é»ÜÀß¤ò»ý¤Ä1410¼«¼£ÂÎ¤Î¤¦¤Á640¼«¼£ÂÎ¡Ê¢¨1¡Ë¤¬¥³¥É¥â¥ó¤òÆ³Æþ¤Þ¤¿¤ÏÆ³ÆþÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÌó45.4¡ó¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¥³¥É¥â¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ·ÀÌó¿ô¡¦Æ³Æþ»ÜÀß¿ô¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤ØÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÝ°é¡¦¶µ°éICT¥µー¥Ó¥¹¡Ê¢¨2¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¤½¤ÎÂ¾¡¢61·ï¤Ï¸ø±ÄÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥ÖÅù¤Ç¤ÎÍøÍÑ¡£·×701¼«¼£ÂÎ¤¬¥³¥É¥â¥ó¤òÆ³Æþ¢¨2 2025Ç¯1·î ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù
¢£¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÎÊÝ°é¡¦¶µ°éICTÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
ÊÝ°é¡¦¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿¦°÷¤Î¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¤ÈÊÝ°é¡¦¶µ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆICT²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÎ©¤ÎÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤ä¿Íºà³ÎÊÝ¡¢¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹Â¥¿Ê¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ICTÆ³Æþ¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥³¥É¥â¥ó¡×¤Ï¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Èµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó700¤òÄ¶¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÇÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥³¥É¥â¥ó¤¬¼«¼£ÂÎ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
Ê£¿ô¤¢¤ëÊÝ°é¡¦¶µ°éICT¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¥³¥É¥â¥ó¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÝ°é¡¦¶µ°é¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë
¸½¾ìÌÜÀþ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤¤Áàºî²èÌÌ¤Ë¤è¤ê¡¢»öÌ³ºî¶È¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£ÊÝ°é¡¦¶µ°é¤Î¼Á¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¿¦°÷¤Î¶ÈÌ³¾ÊÎÏ²½¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´û¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤
Æ³Æþ»ÜÀß¤Î·ÑÂ³Î¨¤Ï99.8%¡Ê2024Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡Ë¡£¼ÂºÝ¤Ë2025Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ³Æþ¼«¼£ÂÎ¤Î97.1%¤¬¥³¥É¥â¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÆ³ÆþÁ°¤Î²ÝÂê¤¬²ò·è¤Ç¤¤¿¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÄó¶¡²ÄÇ½¡ÊLGWANÂÐ±þ¡Ë
³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ÂºÝ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÀ¼
¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¥³¥É¥â¥ó¤Ø¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÉôÌç¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤â¡¢¥³¥É¥â¥ó¤Ê¤éÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÉÙ»³¸©ÆîÅ×»ÔÁí¹çÀ¯ºöÉô¤³¤É¤â²Ý¡Ë¡ÖÆü¡¹¤ÎÏ¢Íí¤ä»²´Ñ¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆàÎÉ¸©³à¸¶»ÔÌò½ê¤³¤É¤âÌ¤Íè²Ý¡Ë¡ÖÉÙ»³¸©¤Î»ØÆ³´Æºº¤Ç¤Ï¡¢¥³¥É¥â¥ó²èÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÇOK¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÌ³ÉéÃ´·Ú¸º¤ä»æ¤Îºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÉÙ»³¸©¾®ÌðÉô»ÔÌ±À¸Éô¤³¤É¤â²ÈÄí²Ý¡Ë
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥É¥â¥ó¤Ïº£¸å¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¤´»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ø¶¦¤ÎÊÝ°é¡¦¶µ°é¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¾ÊÎÏ²½¤È¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ò¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤äµ¡Ç½²þÁ±¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¶È³¦¥·¥§¥¢No.1(¢¨3)¤ÎÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¸þ¤±ICT¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoDMON(¥³¥É¥â¥ó)¡× ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±à»ù/»ùÆ¸¾ðÊó¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿À®Ä¹µÏ¿¤ä»ØÆ³°Æ¤Î¥¹¥Þー¥È¤ÊºîÀ®¡¢ÅÐ¹ß±à´ÉÍý¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Ù±çµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀèÀ¸Êý¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò¾ÊÎÏ²½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤É¤â»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Á¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤ÊÝ°é¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ICT¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¸þ¤±EC¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤É¤â»ÜÀß¿¦°÷¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÍ¥ÂÔ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤»¤ó¤»¤¤¥×¥é¥¤¥à¡×¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿³ÑÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°é¤Á¤ä³Ø¤Ó¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨3¡¡¡ÖSaaS·¿¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ±àÄ´ºº 2024¡× ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¢¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄÈ¬ÃúÌÜ4ÈÖ13¹æ¡¡¸ÞÈ¿ÅÄJP¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°10³¬¢¡»ñËÜ¶â¡§6,825Ëü±ß¢¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¾®ÃÓ µÁÂ§¢¡ÀßÎ©¡§2018Ç¯11·î¢¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¸þ¤±ICT¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥É¥â¥ó¡×¤Î±¿±Ä¡¢¼Ì¿¿ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¡¢·èºÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç¡¦±à»ùÊç½¸»Ù±ç»ö¶È¡Ö¥Û¥¤¥·¥ë¡×¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¸þ¤±EC¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Î±¿±Ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤»ö¶È¡Ö¥³¥É¥â¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¡¢¤³¤É¤â»ÜÀß¿¦°÷¤Ø¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤»¤ó¤»¤¤¥×¥é¥¤¥à¡×¤Î±¿±ÄÅù¡£¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.codmon.com/¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.codmon.co.jp/ICT¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://link.codmon.com/new-inquiry-pr
¡ã¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´¼ÁÌäÅù¡ä¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥É¥â¥ó¡¡¹ÊóTEL ¡§080-7303-6026 / 080-4466-6738MAIL ¡§press@codmon.co.jp