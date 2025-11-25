¡ÚÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á½é¾åÎ¦¡Û¹ÔÎóÉ¬¿Ü¡ªÂå´±»³Candyapple ËÜ³Ê¤ê¤ó¤´°»¤ò12/1～1/3 ¥¿¥ïー¥äー¥É£²³¬¥¹¥¤ー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä!!
▶︎¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://candy-apple.shop/¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡▶︎¸ø¼°Instagram ¡¡https://www.instagram.com/candy_apple_official?igsh=MWw5dThjOTJsbDgycQ==
¢£³«ºÅ¾ì½ê¾ðÊó
ÅìµþÅÔ¡§Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¡¡¥¿¥ïー¥äー¥É£²³¬
´ü´Ö¡§12·î1Æü~1·î3Æü
½êºßÃÏ¡§¢©131-0045 ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1-1-2
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00
¸ø¼°Instagram¡§@candy_apple_official
¡ÈÅÁÅý¡ß³×¿·¡É¤Î¤ê¤ó¤´°»ÂÎ¸³¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖËÜ³ÊÇÉ¤ê¤ó¤´°»¤òÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²ÌÊª¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡È¿·¤·¤¤¤ê¤ó¤´°»ÂÎ¸³¡É¤òÁ´¹ñ¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²°Âæ¥¹¥¤ー¥Ä¤Î²û¤«¤·¤µ¤Ë¡¢¸½Âå¤Î´¶À¤Èµ»½Ñ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÎáÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶áÅ´É´²ßÅ¹ÏÂ²Î»³Å¹¤Ç¤ÏËèÇ¯Âç¹ÔÎóÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ê¤ó¤´°»¡á²û¤«¤·¤¤¡¢¤«¤é ¡ÈÈþÌ£¤·¤¤¡É ¤Ø¡£
Âå´±»³Candyapple¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¤½¤Î»þ´ü¤ËºÇ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÓ¸é¤òÁ´¹ñ¤«¤é¸·Áª¡£
ÎÓ¸é¤Î¡Ö¹Å¤µ¡×¡Ö´Å¤µ¡×¡Ö»ÀÌ£¡×¡Ö¹á¤ê¡×¡Ö²Ì½Á¡×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°»¤Î¸ü¤ß¤ä²¹ÅÙ¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°»¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÁ¡ºÙ¤Ë¡¢ÎÓ¸é¤Ï¥¸¥åー¥·ー¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡£
°ì¸ý¤«¤¸¤ì¤Ð¡¢²Ì½Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÎÓ¸éËÜÍè¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¹á¤ê¤¬°»¤ÈÀäÌ¯¤ËÍÏ¤±¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¡£
SNSÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦30Âå¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Î¸ý¥³¥ß¤âµÞÁýÃæ¡£
¡È¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤ËÜÊª¤ÎÌ£¡É¤¬¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÂå´±»³Candy apple¡É³ÆÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®»þ¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¡¢¿ï»þÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ê¤ó¤´¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÁá¤¯±Ä¶È½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://candy-apple.shop/
¤ª¼è¤ê´ó¤» https://candy-apple.stores.jp/
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Âå´±»³Candy apple
TEL¡§03-6416-5455
URL¡§https://candy-apple.shop/