Ãæ¹ñÎÁÍý ÂÙËµÜ(¤¿¤¤¤Û¤¦¤¤å¤¦)¡¡2025Ç¯12·î3Æü(¿å)¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
2025Ç¯12·î3Æü(¿å)¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý ÂÙËµÜ(Âçºå»ÔËÌ¶è¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¥×¥é¥¶ ¥¤ー¥¹¥È7F)¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñÎÁÍýÅ¹¤ÎÄ´Íýµ»½Ñ¡¦¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¡¦¿¦¿Íµ¤¼Á¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÎÁÍý¿Í¤È¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¤·¡¢ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È°ÂÄê¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ò·Ñ¾µ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡È¿Ê²½¤·¤¿¹ÅìÎÁÍý¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥«¥Ò¥ì
¢£ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¹ÅìÎÁÍý¤Î¿¿¿ñ
ÂÙËµÜ¤Ç¤Ï¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î³¤Á¯¤ä¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤Ê¤É¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¹ÅìÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÏÎý¤Î²ÐÆþ¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î½Ü¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿µ¨Àá¤ÎÆÃÊÌ¥³ー¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñ¿©¤ä´é¹ç¤ï¤»¤Ê¤ÉÂçÀÚ¤ÊÆü¤ËºÇÅ¬¤Ê¤ª½Ë¤¤¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿©¤Î°ÂÁ´À¤È¡ÈÌô¿©Æ±¸»¡É¤Î»×ÁÛ¤òÂçÀÚ¤Ë
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¡Ö°å¿©Æ±¸»¡×¡ÖÌô¿©Æ±¸»¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤È·ò¹¯¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÙËµÜ¤Ç¤Ï¤³¤Î»×ÁÛ¤ò½Å¤ó¤¸¡¢²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡¦¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÅº²ÃÊª¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢°ÂÁ´À¤ÈÁÇºà¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÅ°Äì¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿å¡¢¤½¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¿©ºàºî¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦À¸»º¼Ô¤ÎÎÏ¤òÎÁÍý¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¡¢¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ãæ¹ñÎÁÍý¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌµþ¥À¥Ã¥¯
¢£·ëº§¼°¡¦´é¹ç¤ï¤»¡¦±ã²ñ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ
ÂÙËµÜ¤ÏÁ´17¼¼¤Î¸Ä¼¼¤ÈºÇÂç80Ì¾¼ýÍÆ¤Î±ã²ñ¾ì¤òÈ÷¤¨¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦ÈäÏª±ã
¡ü ¤´Î¾²È´é¹ç¤ï¤»¡¦·ëÇ¼¥×¥é¥ó
¡ü ´ë¶È±ã²ñ¡¦¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ü µ¨Àá¤Î¥³ー¥¹¡¦µÇ°ÆüÍøÍÑ
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É
ºßÀÒ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤³¤ÎÃÏ¤ÇÃæ¹ñÎÁÍý¤Î¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿½ÏÎý¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£
¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡É¤È¡È¿¦¿Íµ¤¼Á¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÎÁÍý¡¦ÀÜµÒ¡¦¶õ´Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÅ¹Ì¾¡ÖÂÙËµÜ¡×¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÌ£¤ï¤¤¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì²¹¤«¤µ¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§ Ãæ¹ñÎÁÍý ÂÙËµÜ
³«Å¹Æü¡¡¡§ 2025Ç¯12·î3Æü(¿å)¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©530-0001
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1-8-16 ¥Ò¥ë¥È¥ó¥×¥é¥¶ ¥¤ー¥¹¥È 7F
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11¡§00～15¡§00(L.O.14¡§00)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17¡§00～22¡§00(L.O.21¡§00)
ÄêµÙÆü¡¡¡§ »ÜÀßµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤º¤ë
ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§ ÁíÀÊ¿ô180ÀÊ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ±ã²ñ¾ì80ÀÊ(ºÇÂç¼ýÍÆ¿Í¿ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¸Ä¼¼17¼¼
URL¡¡¡¡ ¡§ https://taihoukyu.com/
Å¹ÆâÄÌÏ©
Æþ¤ê¸ý¥Ñー¥¹
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡§ ÂÙËµÜ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌÒ æÆ
½êºßÃÏ¡§ ¢©541-0057
¡¡¡¡¡¡¡¡ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÌµ×Êõ»ûÄ®1-5-6-714
ÀßÎ©¡¡¡§ 2025Ç¯10·î
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÂÙËµÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌÁë¸ý
TEL ¡§ 050-3666-5006
MAIL¡§ info@taihoukyu.com