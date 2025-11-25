2025Ç¯12·î3Æü(¿å)¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý ÂÙË­µÜ(Âçºå»ÔËÌ¶è¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¥×¥é¥¶ ¥¤ー¥¹¥È7F)¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿Ãæ¹ñÎÁÍýÅ¹¤ÎÄ´Íýµ»½Ñ¡¦¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÀº¿À¡¦¿¦¿Íµ¤¼Á¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÎÁÍý¿Í¤È¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¤·¡¢ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È°ÂÄê¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ò·Ñ¾µ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤´ËþÂ­¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡È¿Ê²½¤·¤¿¹­ÅìÎÁÍý¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£


¢£ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¹­ÅìÎÁÍý¤Î¿¿¿ñ

ÂÙË­µÜ¤Ç¤Ï¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤Î³¤Á¯¤ä¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤Ê¤É¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤­½Ð¤¹¹­ÅìÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

½ÏÎý¤Î²ÐÆþ¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î½Ü¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿µ¨Àá¤ÎÆÃÊÌ¥³ー¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñ¿©¤ä´é¹ç¤ï¤»¤Ê¤ÉÂçÀÚ¤ÊÆü¤ËºÇÅ¬¤Ê¤ª½Ë¤¤¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£¿©¤Î°ÂÁ´À­¤È¡ÈÌô¿©Æ±¸»¡É¤Î»×ÁÛ¤òÂçÀÚ¤Ë

Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¡Ö°å¿©Æ±¸»¡×¡ÖÌô¿©Æ±¸»¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤È·ò¹¯¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂÙË­µÜ¤Ç¤Ï¤³¤Î»×ÁÛ¤ò½Å¤ó¤¸¡¢²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡¦¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÅº²ÃÊª¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢°ÂÁ´À­¤ÈÁÇºà¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÅ°Äì¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¡¢Ë­¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿å¡¢¤½¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¿©ºàºî¤ê¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦À¸»º¼Ô¤ÎÎÏ¤òÎÁÍý¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¡¢¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ãæ¹ñÎÁÍý¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢£·ëº§¼°¡¦´é¹ç¤ï¤»¡¦±ã²ñ¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ

ÂÙË­µÜ¤ÏÁ´17¼¼¤Î¸Ä¼¼¤ÈºÇÂç80Ì¾¼ýÍÆ¤Î±ã²ñ¾ì¤òÈ÷¤¨¡¢Éý¹­¤¤¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ü ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡¦ÈäÏª±ã

¡ü ¤´Î¾²È´é¹ç¤ï¤»¡¦·ëÇ¼¥×¥é¥ó

¡ü ´ë¶È±ã²ñ¡¦¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È

¡ü µ¨Àá¤Î¥³ー¥¹¡¦µ­Ç°ÆüÍøÍÑ

Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤­¤¿·Ð¸³Ë­ÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤òÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢£·Ð¸³Ë­ÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É

ºßÀÒ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤³¤ÎÃÏ¤ÇÃæ¹ñÎÁÍý¤Î¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿½ÏÎý¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£

¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡É¤È¡È¿¦¿Íµ¤¼Á¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÎÁÍý¡¦ÀÜµÒ¡¦¶õ´Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£

¿·¤¿¤ÊÅ¹Ì¾¡ÖÂÙË­µÜ¡×¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÌ£¤ï¤¤¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì²¹¤«¤µ¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢£Å¹ÊÞ³µÍ×

Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§ Ãæ¹ñÎÁÍý ÂÙË­µÜ

³«Å¹Æü¡¡¡§ 2025Ç¯12·î3Æü(¿å)¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó

½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©530-0001

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1-8-16 ¥Ò¥ë¥È¥ó¥×¥é¥¶ ¥¤ー¥¹¥È 7F

±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11¡§00～15¡§00(L.O.14¡§00)

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17¡§00～22¡§00(L.O.21¡§00)

ÄêµÙÆü¡¡¡§ »ÜÀßµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤º¤ë

ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§ ÁíÀÊ¿ô180ÀÊ

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ±ã²ñ¾ì80ÀÊ(ºÇÂç¼ýÍÆ¿Í¿ô)

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¸Ä¼¼17¼¼

URL¡¡¡¡ ¡§ https://taihoukyu.com/


¢£²ñ¼Ò³µÍ×

¾¦¹æ¡¡¡§ ÂÙË­µÜ³ô¼°²ñ¼Ò

ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌÒ æÆ

½êºßÃÏ¡§ ¢©541-0057

¡¡¡¡¡¡¡¡ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÌµ×Êõ»ûÄ®1-5-6-714

ÀßÎ©¡¡¡§ 2025Ç¯10·î



¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û

ÂÙË­µÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌÁë¸ý

TEL ¡§ 050-3666-5006

MAIL¡§ info@taihoukyu.com