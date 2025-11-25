¡Ú³ØÀ¸¸ÂÄê¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»ØÆ³¼ÔÍèÆü¥»¥ß¥Êー¡ÛÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¥µ¥Ã¥«ー»ØÆ³¼Ô¤Ë¡ÖÀ¤³¦´ð½à¡×¤ò¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¼°°éÀ®ÍýÏÀ ¡ß ¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ð¥í¥ó¥Ô¥¨¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¥¨¥¤¡¦¥Õ¥©ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢³ØÀ¸¸þ¤±ÆÃÊÌ¹Ö½¬²ñ¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«ー ¡ß ¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î³¹¥¯¥é¥Ö¡ÖCE¥Þ¥¿¥í¡×¥¢¥«¥Ç¥ßー¥À¥¤¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥Ó¥Ù¥¹»á¤ò¾·æÛ¡£
Ì¤Íè¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò»Ö¤¹³ØÀ¸¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥óÎ®¤Î»ØÆ³ÍýÏÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¥×¥í¥»¥¹¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¶È³¦¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¼¤¯³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ã¼ê¥³ー¥Á¤Ï²¿¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¤«
¡¦³¤³°¤ÈÆüËÜ¤Î°éÀ®¤Î°ã¤¤
¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö»ØÆ³¼Ô¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤â¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¤¡¦¥Õ¥©ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥µ¥Ýー¥ÈÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«ー ¡ß ¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¡×¤Î¿·¤·¤¤·Á¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«ー»ØÆ³¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÄø
12/5(¶â) 13:00-15:00
ÂÐ¾Ý
Âç³ØÀ¸¡Ê»ØÆ³·Ð¸³ÉÔÌä¡Ë
Äê°÷¡§20Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢¤¼¤ÒÁá¤á¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.gle/jQ5m3PW7ssKAyX1e9(https://forms.gle/jQ5m3PW7ssKAyX1e9)
ÆâÍÆ
£±.Á°È¾ ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÀï½Ñ¤ÎÍî¤È¤·¹þ¤ßÊýË¡
¥Ýー¥ë¡¦¥Ó¥Ù¥¹(CE¥Þ¥¿¥í ¥¢¥«¥Ç¥ßー¥À¥¤¥ì¥¯¥¿ー)
£².¸åÈ¾ »ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤Î¹½ÃÛ
¥Ýー¥ë¡¦¥Ó¥Ù¥¹(CE¥Þ¥¿¥í ¥¢¥«¥Ç¥ßー¥À¥¤¥ì¥¯¥¿ー)
¿û¸¶ Íã(³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Õ¥©ー¥¹¼èÄùÌò)
º½Àî ÂÀ´õ(¥Ð¥í¥ó¥Ô¥¨¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂåÉ½CEO)
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
²ñ¾ì
¥¨¥¤¡¦¥Õ¥©ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ²ñµÄ¼¼(JRÈÓÅÄ¶¶±Ø¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬)
