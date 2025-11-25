¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª ¤¤¤Ä¤â°ì½ï¥Þ¥ê¥ª&¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤¬11·î28Æü(¶â)¤è¤êÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBANDAI SPIRITS ¥í¥È¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª ¤¤¤Ä¤â°ì½ï¥Þ¥ê¥ª¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù(¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê1²ó750±ß(ÀÇ10¡ó¹þ))¤ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¡¢¥¤¥Èー¥èー¥«¥ÉーÅ¹ÊÞ¡¢Nintendo TOKYO¡¢Nintendo OSAKA¡¢Nintendo KYOTO¡¢Nintendo FUKUOKA¤Ê¤É¤Ç¡¢2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ (È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒBANDAI SPIRITS)
¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸URL ¡§ https://1kuji.com/products/mario2
¾¦ÉÊ¾Ò²ðÆ°²èURL¡¡ ¡§ https://www.youtube.com/shorts/G3yv86CFsiw
°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª ¤¤¤Ä¤â°ì½ï¥Þ¥ê¥ª¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡×¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±ー¥¹¡¢¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¢¥°¥é¥¹¡¢¶ÒÃå¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢¾®»®¡¢¥¸¥Ã¥Ñー¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
A¾Þ¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¥Þ¥ê¥ª¤Î¤ªÊ¢¤ò²¡¤¹¤È¡¢¡ØMamma mia!¡Ù¡ØHere we go!¡Ù¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥»¥ê¥Õ5¼ïÎà¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥»¥ê¥Õ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥ª¤¬ÌµÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Î²»³Ú¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£B¾Þ¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±ー¥¹¤Ï¡¢¥¥Î¥Ô¥ª¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤¿»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£C¾Þ¤Ï¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡£ÅÚ´É¤òÌÏ¤·¤¿¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¥Þ¥ê¥ª¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£D¾Þ¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤¿¤Á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Áª¤Ù¤ë4¼ï¤Î¥°¥é¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£E¾Þ¤Ï¡¢¥Ôー¥Á¤È¥í¥¼¥Ã¥¿¤Î¥É¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¶ÒÃå2¼ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥ë¥¤ー¥¸¡¦¥è¥Ã¥·ー¡¦¥¯¥Ã¥Ñ¤Î°áÁõ¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë4¼ï¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾®»®5¼ï¤ä¡¢¥¸¥Ã¥Ñー¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó6¼ï¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ËèÆü¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥´¤òÊú¤¨¤ÆºÂ¤ë¥è¥Ã¥·ー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Î¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡¢¤ª¤è¤ÓA¾Þ¤ÈÆ±»ÅÍÍ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£Åùµé°ìÍ÷
¡¦A¾Þ¡§¥Þ¥ê¥ª¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß with¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー(Á´1¼ï) Ìó32cm
¡¦B¾Þ¡§¥¥Î¥Ô¥ª¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±ー¥¹(Á´1¼ï) Ìó24cm
¡¦C¾Þ¡§¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È(Á´1¼ï) Ìó90cm
¡¦D¾Þ¡§¥°¥é¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(Á´4¼ï) Ìó8cm
¡¦E¾Þ¡§¶ÒÃå¡¿¥¿¥ª¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(Á´6¼ï) ¶ÒÃå¡§Ìó21cm¡¿¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡§Ìó23cm
¡¦F¾Þ¡§¥¢¥¤¥Æ¥à¾®»®¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(Á´5¼ï) Ìó8cm
¡¦G¾Þ¡§¥¸¥Ã¥Ñー¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(Á´6¼ï) Ìó15～18cm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨1¥»¥Ã¥È5ËçÆþ¤ê
¡¦¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡§¥è¥Ã¥·ー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß with¥è¥Ã¥·ー¤Î¥¿¥Þ¥´ Ìó29cm
¡¦¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§¥Þ¥ê¥ª¡õ¥è¥Ã¥·ー¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥»¥Ã¥È¡¡¹ç·×50¸Ä
¡¡¢¨¾ÞÉÊ¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢A¾Þ¡¦¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤ÈÆ±»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª ¤¤¤Ä¤â°ì½ï¥Þ¥ê¥ª¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º
( https://1kuji.com/products/mario2 )
¡¦¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1²ó750±ß(ÀÇ10¡ó¹þ)
¡¦¼ïÎà¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Á´7Åùµé24¼ï¡Ü¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ
¡¦ÈÎÇä¥ëー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¡¢¥¤¥Èー¥èー¥«¥ÉーÅ¹ÊÞ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Nintendo TOKYO¡¢Nintendo OSAKA¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Nintendo KYOTO¡¢Nintendo FUKUOKA¤Ê¤É
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒBANDAI SPIRITS
(C) Nintendo
¢£¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ä¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢BANDAI SPIRITS¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¶æ³ÚÉô¡×¡§ https://1kuji.com/
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸¡×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¡×¡¡¡§ https://on-line.1kuji.com
https://support.bandaispirits.co.jp