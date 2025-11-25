ÆàÎÉ¹ñÎ©Âç³Øµ¡¹½¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¹ÖºÂ2025¡Ö³Ø¹»¶µ°é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¹ÖºÂ¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥³ー¥¹¡Ë¤Î¤´°ÆÆâ
¡¡ËÜµ¡¹½¤Ï¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤é»ºÃÏ³Ø´±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼ç¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¸²Ê¾Ê¤Î¡Ö¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ»Ù±ç»ö¶È¡×¤ÎÊä½õ¶â¤òÆÀ¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥«¥ì¥ó¥È¶µ°é¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢¡Ö³Ø¹»¶µ°é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¹ÖºÂ¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥³ー¥¹¡Ë¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÏ¢Â³¹ÖµÁ2¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹»¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤ÎICT³èÍÑ¤ò³Ø¤Ö¶µ¿¦°÷¸þ¤±¹ÖºÂ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ¿¦»ÖË¾¼Ô¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ°é¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤Î¤´¼õ¹Ö¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¡¡¡¡»þ¡§¡ÖÀ¸À®AI¤ò¶µ°é¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¡ÍýÏÀÊÔ¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ8Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë15¡§00～17¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÖÀ¸À®AI¤ò¶µ°é¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¡¶µ°é¼ÂÁ©ÊÔ¡¡¶µ°÷¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ»öÎãÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ8Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë15¡§00～17¡§00
¾ì¡¡¡¡½ê¡§ÆàÎÉ¹ñÎ©Âç³Øµ¡¹½¡¡ÆàÎÉ¥«¥ì¥Ã¥¸¥º¸òÎ®¥Æ¥é¥¹
Äê¡¡¡¡°÷¡§20Ì¾¡ÊÀèÃå¡Ë
¼õ¹Ö·ÁÂÖ¡§ÂÐÌÌ
¼õ¹ÖÎÁ¡¡¡§³Æ3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿½¡¡¡¡¹þ¡§°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.nara-edu.ac.jp/graduate/form/digital.html
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼Web¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.nara-edu.ac.jp/graduate/courseindex/2025/09/r7narayama_digital.html