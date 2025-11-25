¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥È¥ì¥¤¥ë in Âç¹â¼è»³¤ËÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ÎÌÀÆü¹áÌî¤¬»²²Ã¡¡ÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤ò¤ªÆÏ¤±
¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢50Ç¯´ÖÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÀÆü¹áÌî¤¬¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ìー¥¹¡ÖÂè7²ó¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥È¥ì¥¤¥ëinÂç¹â¼è»³¡×¡Ê11/3¡¦ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ë»²²Ã¡£¸å²¡¤·¤¹¤ë¡Ö±þ±çÃÄ¡×¤È¤·¤ÆÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢À©¸Â»þ´Ö¤¬¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤æ¤ë¤á¤Ç¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥10.3km¤ÎÎ¤»³¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¡¢½é¿´¼Ô¤ä¿Æ»Ò¤Ç¤â³Ú¤·¤¯Áö¤ì¤ëµ÷Î¥3.2km¤ÎÎ¤»³MINI¤Î2ÉôÌç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç122Ì¾¤¬½ÐÁö¡£¥³ー¥¹¤ÎºÇ¹âÅÀ¤È¤Ê¤ëÉ¸¹â376.2m¤ÎÂç¹â¼è»³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î¤»³¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ»ÒÁö¤Ë¤Ï14ÁÈ28Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾®³ØÀ¸7Ì¾¤ÈÃæ¹âÀ¸3Ì¾¤¬¸Ä¿Í¤Ç½Ð¾ì¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë´°Áö¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¥¨¥¤¥É¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤è¤â¤®¤¢¤ó¤³Ìß¡×¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥ó¥Êー¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¤Î¥ìー¥¹¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ËÁö¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡á¡ÖËèÆü¡×³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
Âç²ñÌ¾¡¡¡¡¡§Âè7²ó¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥È¥ì¥¤¥ë in Âç¹â¼è»³
¼ç¡¡ºÅ¡¡¡¡¡§NPOË¡¿Í¾®¹¾¸ÍÂç¹¾¸Í¥È¥ì¥Ë¥Ã¥¯¥ïー¥ë¥É
Æü¡¡Äø¡¡¡¡¡§2024Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡¡¡¡¡§¥Ó¥ª¥ê¥¾ー¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ ¥ªー¥Ñー¥¯¤ª¤´¤»¡Êºë¶Ì¸©Æþ´Ö·´±ÛÀ¸Ä®¾åÌî3083-1¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://trainic-world.org/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡ä
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡ÖÁÏ¶È50¼þÇ¯¡×´ü´Ö¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊASUKA Foods Co., LTD. ¡Ë
