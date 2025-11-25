¡Ö¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤­³°È¿Êììæº¬Àä¶¨²ñ¡×(ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô)¤Ï¡¢À°¹ü±¡¡¦À°ÂÎ±¡¤Ê¤É»Ü½Ñ¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ­¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¼£ÎÅ²È¡¦¥»¥é¥Ô¥¹¥È¸þ¤±¤Ë¡¢³°È¿Êììæ¤òº¬ËÜ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡ÈÊâ¹Ô²þÁ±¥á¥½¥Ã¥É¡É¤È¼£ÎÅ±¡Æ³Æþ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò²òÀâ¤¹¤ëÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê5,000Ì¾°Ê¾å¤òµß¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Ø¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤­(R)¡Ù¤Ë¤è¤ë¡¢¼ê½Ñ¤ä¥¤¥ó¥½ー¥ë¤ËÍê¤é¤Ê¤¤²þÁ±¸ú²Ì¤È¼ÂÁ©Ë¡¤ò¡¢Ë­ÉÙ¤Ê¾ÉÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤­Êâ¹Ô»ØÆ³



¢£ÇØ·Ê

³°È¿Êììæ¤ÏÂ­¤Î¿Æ»Ø¤¬¶Ê¤¬¤êÄË¤ß¤òÀ¸¤¸¤ëÂ­¤ÎÊÑ·Á¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î½÷À­¤ÎÊý¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬½Å¤¤¾ì¹ç¤Ë¹ü¤ò¶ºÀµ¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥½ー¥ë¤ä¥Æー¥Ô¥ó¥°¤ÇÂ­¤òÊäÀµ¤¹¤ëÂÐ¾ÉÎÅË¡¤¬¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤¦¤·¤¿ÊýË¡¤À¤±¤Ç¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë»ê¤é¤º¡¢ºÆÈ¯¤äÄË¤ß¤Î·ÑÂ³¤ËÇº¤à¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¼Â¤Ï³°È¿Êììæ¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Êâ¤­Êý¤Ë¤è¤ëÂ­¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¡ÖÂ­¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Êâ¤­Êý¤òÀµ¤¹¤³¤È¤Ç²þÁ±¡¦Í½ËÉ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

½¾Íè¤Ï¤½¤³¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÎÅË¡¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¼£ÎÅË¡¤¬ÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¤Ê¤É°ì»þÅª¤ÊÂÐ½è¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤­³°È¿Êììæº¬Àä¶¨²ñ(µì³°È¿Êììæ¸¦µæ½ê¡¢1999Ç¯ÀßÎ©)¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î³°È¿Êììæ¤òº¬Àä¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊâ¹Ô¤ÈÂ­¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Åö¶¨²ñ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¡Ø¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤­(R)¡Ù¤Ï¡¢¤«¤«¤È¢ªÂ­Î¢¢ªÂ­»Ø¤Ø¤È³ê¤é¤«¤ËÂÎ½Å°ÜÆ°¤¹¤ëÀµ¤·¤¤Êâ¹Ô¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê½Ñ¤äÆ»¶ñ¤ËÍê¤é¤º¤Ë³°È¿Êììæ¤ÎÄË¤ß¤äÊÑ·Á¤òº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤Ç¤­¤ë²è´üÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£


¼ÂºÝ¤ËÁ´¹ñ¤ÎÇ§Äê¼£ÎÅ±¡¤Ç¤³¤ÎÊâ¹Ô»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆÄË¤ß¤Î·Ú¸º¤äÊÑ·Á¤ÎÍÞÀ©¤ò¼Â´¶¤·¤¿´µ¼ÔÍÍ¤Ï5,000Ì¾°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤¬¤Þ¤¿Íú¤±¤¿¡×¡Ö¼ê½Ñ¤ò²óÈò¤Ç¤­¤¿¡×¤Ê¤É´î¤Ó¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢Åö¶¨²ñ¤¬Ä¹Ç¯¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥à¥Ã¥¯ËÜ¡Ø³°È¿Êììæ¤¬²þÁ±¡ª¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤­¡Ù(¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¼Ò¡¢ÀÇ¹þ1,650±ß)¤ò´©¹Ô¤·¡¢³°È¿Êììæ¤Î¸¶°ø¤ä²þÁ±Ë¡¤ò°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


³°È¿Êììæ²þÁ±¥»¥ß¥Êー



¢£¥Ý¥¤¥ó¥È(ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÎÃíÌÜÅÀ)

¡¦Êâ¹Ô¤«¤éº¬ËÜ²þÁ±¡§¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤­(R)¤ÏÊâ¹Ô¥Õ¥©ー¥à¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ê³°È¿Êììæ¤òº¬ËÜ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£¤«¤«¤È¤«¤éÂ­»Ø¤Þ¤ÇÀµ¤·¤¯ÂÎ½Å°ÜÆ°¤¹¤ëÊâ¤­Êý¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê½Ñ¡¦¥¤¥ó¥½ー¥ë¡¦¥Æー¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É°ì»þÅª¤ÊÂÐ½è¤ËÍê¤é¤ººÆÈ¯¤Þ¤ÇËÉ¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


¡¦Â¾ÎÅË¡¤È¤Îº¹ÊÌ²½¡§¥Æー¥×¤Ë¤è¤ë¸ÇÄêÎÅË¡¡¢µ÷¹üÄ´À°¤Ë¤è¤ë¥±¥¢¡¢Â­¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー³èÍÑ¡¢¼ê½Ñ¤äÊäÁõ¶ñ½èÊý¤Ê¤É³Æ¼ïÎÅË¡¤¬ÄË¤ß¤Î·Ú¸º¤ä°ì»þÅª¶ºÀµ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤­(R)¡×¤Ç¤ÏÊâ¤­Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç³°È¿Êììæ¤Î¸¶°ø¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢º¬ËÜ²þÁ±¤ÈºÆÈ¯Í½ËÉ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£


¡¦ÌµÎÁÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¡§Åö¶¨²ñLINE¸ø¼°¤ËÅÐÏ¿¤·¤ÆÌµÎÁ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Êâ¹Ô²þÁ±¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÂÄêÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤ÊÆÃÅµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¤Êâ¤­Êý¤Î½¬ÆÀ¤ËÌòÎ©¤Ä¶µºà¤È¤·¤Æ¡¢¾ÉÎã¾Ò²ð¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£


¡¦´ØÏ¢½ñÀÒ¤â´©¹Ô¡§ËÜ¶¨²ñ¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥à¥Ã¥¯ËÜ¡Ø³°È¿Êììæ¤¬²þÁ±¡ª¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤­¡Ù¤ò2025Ç¯7·î¤Ë½ÐÈÇ¡£

¼ê½Ñ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Êâ¹Ô²þÁ±¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤òË­ÉÙ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ä¾ÉÎã¤È¶¦¤Ë²òÀâ¤·¤¿°ìºý¤Ç¡¢Á´¹ñ½ñÅ¹¤äAmazon¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¥Çー¥¿¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÆ³Ë¡¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ(°ìÉôÈ´¿è)

¡¦³°È¿Êììæ¤Î¡È¿¿¤Î¸¶°ø¡É¤òÊâ¹Ô¤ÈÂ­ìæ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯

¡¦¥Æー¥Ô¥ó¥°¡¦¶ºÀµ´ï¶ñ¤ËÍê¤é¤ºÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡ÖÊâ¹Ô²þÁ±¡×Ë¡

¡¦¹âÃ±²Á¥á¥Ë¥åー²½¡¦º¹ÊÌ²½¡¦ÃÏ°èÌ©Ãå·¿Æ³Æþ¤Î¼ÂÎã¾Ò²ð



¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó

¥»¥ß¥ÊーÌ¾ ¡§ ¡Ø¡ÚÌµÎÁ¡Û¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤­(R)¤Ç³°È¿Êììæ¤ËÄ©¤à¡ª¼£ÎÅ²È¤Î¤¿¤á¤Îº¬ËÜ²þÁ±¤ÈÆ³Æþ¥»¥ß¥Êー¡Ù

¡¦ÆüÄø¡¡¡¡ ¡§ 2026Ç¯1·î25Æü(Æü)13:00～

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î28Æü(¿å)20:30～

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³Æ²ó90Ê¬(Æ±°ìÆâÍÆ)

¡¦³«ºÅÊýË¡ ¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÇÛ¿®

¡¦ÂÐ¾Ý¡¡¡¡ ¡§ À°¹ü±¡¡¦À°ÂÎ±¡¡¦¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢½¾»ö¼Ô¡£½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¢ïªµä»Õ¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¦¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ê¤É»Ü½Ñ²È

¡¦»²²ÃÈñ¡¡ ¡§ ÌµÎÁ

¡¦¿½¹þÊýË¡ ¡§ ¶¨²ñLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ°ÆÆâ¡¦»ëÄ°URL¤ò½ç¼¡¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¡ÚLINEÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡Û https://lin.ee/hgCslTj



¢£¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë

¶â»Ò ½ß°ì »á(½ÀÆ»À°Éü»Õ)

»¥ËÚ³°È¿Êììæ´¬¤­ÄÞ¸¦µæ½ê ±¡Ä¹¡£

Â­¤ÎÀìÌç¼£ÎÅ¤ËÆÃ²½¤·¡¢³°È¿Êììæ¡¦´¬¤­ÄÞ¡¦Â­Äì¶ÚËì±ê¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÎ×¾²¤Ë·È¤ï¤ëÊâ¹Ô²þÁ±¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£

HBC¡Ö¥°¥Ã¥Áー¤Îº£Æü¥É¥­¥Ã¡ª¡×¡¢HTB¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¼ÂÀÓ¤âÂ¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡¢NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤äÄ«Æü¥«¥ë¥Á¥ãー¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ç¤Î¹Ö»Õ³èÆ°¤ä½ñÀÒ¶¦Ãø¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¶µ°é¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£



¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«

º£¸å¡¢¶¨²ñ¤Ï³°È¿Êììæ¤Îº¬Àä¤Ë¸þ¤±Í½ËÉ¶µ°é¤Î¶¯²½¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£³°È¿Êììæ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÊâ¤­Êý¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢

¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¶µ°é¸½¾ì¤ÇÀµ¤·¤¤Êâ¤­Êý»ØÆ³¤¬¤Ç¤­¤ë¼£ÎÅ²È¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤Ë³°È¿Êììæ¤Ë¤Ê¤ë²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Â­¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤ä¼£ÎÅ²È¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç²È¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¶µ°é¡¦·¤¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¹­¤²¡¢¡Ö³°È¿Êììæ¥¼¥í¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹ñÆâ³°¤«¤é¡Ö¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤­(R)¡×»ØÆ³¤Î°ÍÍê¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³°È¿Êììæ¤òº¬Àä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Ç§Äê±¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤òº£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£¶¨²ñ³µÍ×

¶¨²ñÌ¾¡¡¡¡¡§ ¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤­³°È¿Êììæº¬Àä¶¨²ñ

½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔµÜÀ¾Ä®5-6-5

±¿±Ä²ñ¼Ò¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒµÈÅÄ´ë²è

ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1999Ç¯

¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¡¡§ ³°È¿Êììæ¤ò²þÁ±µÚ¤ÓÍ½ËÉ¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤ò¼£ÎÅ²È¸þ¤±¤Ëµ»½Ñ¶¦Í­¤·¡¢

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³°È¿ÊììæËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£

¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.gaihan-boshi.jp/