¡ÚÌµÎÁ¡¿»Ü½Ñ²È¸þ¤±¡Û³°È¿Êììæ²þÁ±¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ÖÊâ¹Ô¤ÇÊÑ¤¨¤ë¼£ÎÅÀïÎ¬¡×
¡Ö¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤³°È¿Êììæº¬Àä¶¨²ñ¡×(ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô)¤Ï¡¢À°¹ü±¡¡¦À°ÂÎ±¡¤Ê¤É»Ü½Ñ¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¼£ÎÅ²È¡¦¥»¥é¥Ô¥¹¥È¸þ¤±¤Ë¡¢³°È¿Êììæ¤òº¬ËÜ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¡ÈÊâ¹Ô²þÁ±¥á¥½¥Ã¥É¡É¤È¼£ÎÅ±¡Æ³Æþ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò²òÀâ¤¹¤ëÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê5,000Ì¾°Ê¾å¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ø¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤(R)¡Ù¤Ë¤è¤ë¡¢¼ê½Ñ¤ä¥¤¥ó¥½ー¥ë¤ËÍê¤é¤Ê¤¤²þÁ±¸ú²Ì¤È¼ÂÁ©Ë¡¤ò¡¢ËÉÙ¤Ê¾ÉÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤Êâ¹Ô»ØÆ³
¢£ÇØ·Ê
³°È¿Êììæ¤ÏÂ¤Î¿Æ»Ø¤¬¶Ê¤¬¤êÄË¤ß¤òÀ¸¤¸¤ëÂ¤ÎÊÑ·Á¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î½÷À¤ÎÊý¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬½Å¤¤¾ì¹ç¤Ë¹ü¤ò¶ºÀµ¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥½ー¥ë¤ä¥Æー¥Ô¥ó¥°¤ÇÂ¤òÊäÀµ¤¹¤ëÂÐ¾ÉÎÅË¡¤¬¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤¦¤·¤¿ÊýË¡¤À¤±¤Ç¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë»ê¤é¤º¡¢ºÆÈ¯¤äÄË¤ß¤Î·ÑÂ³¤ËÇº¤à¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï³°È¿Êììæ¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Êâ¤Êý¤Ë¤è¤ëÂ¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¡ÖÂ¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Êâ¤Êý¤òÀµ¤¹¤³¤È¤Ç²þÁ±¡¦Í½ËÉ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Ï¤½¤³¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÎÅË¡¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¼£ÎÅË¡¤¬ÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¤Ê¤É°ì»þÅª¤ÊÂÐ½è¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤³°È¿Êììæº¬Àä¶¨²ñ(µì³°È¿Êììæ¸¦µæ½ê¡¢1999Ç¯ÀßÎ©)¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î³°È¿Êììæ¤òº¬Àä¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊâ¹Ô¤ÈÂ¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¶¨²ñ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¡Ø¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤(R)¡Ù¤Ï¡¢¤«¤«¤È¢ªÂÎ¢¢ªÂ»Ø¤Ø¤È³ê¤é¤«¤ËÂÎ½Å°ÜÆ°¤¹¤ëÀµ¤·¤¤Êâ¹Ô¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê½Ñ¤äÆ»¶ñ¤ËÍê¤é¤º¤Ë³°È¿Êììæ¤ÎÄË¤ß¤äÊÑ·Á¤òº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÁ´¹ñ¤ÎÇ§Äê¼£ÎÅ±¡¤Ç¤³¤ÎÊâ¹Ô»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆÄË¤ß¤Î·Ú¸º¤äÊÑ·Á¤ÎÍÞÀ©¤ò¼Â´¶¤·¤¿´µ¼ÔÍÍ¤Ï5,000Ì¾°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤¬¤Þ¤¿Íú¤±¤¿¡×¡Ö¼ê½Ñ¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É´î¤Ó¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢Åö¶¨²ñ¤¬Ä¹Ç¯¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥à¥Ã¥¯ËÜ¡Ø³°È¿Êììæ¤¬²þÁ±¡ª¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤¡Ù(¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¼Ò¡¢ÀÇ¹þ1,650±ß)¤ò´©¹Ô¤·¡¢³°È¿Êììæ¤Î¸¶°ø¤ä²þÁ±Ë¡¤ò°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°È¿Êììæ²þÁ±¥»¥ß¥Êー
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È(ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÎÃíÌÜÅÀ)
¡¦Êâ¹Ô¤«¤éº¬ËÜ²þÁ±¡§¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤(R)¤ÏÊâ¹Ô¥Õ¥©ー¥à¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ê³°È¿Êììæ¤òº¬ËÜ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£¤«¤«¤È¤«¤éÂ»Ø¤Þ¤ÇÀµ¤·¤¯ÂÎ½Å°ÜÆ°¤¹¤ëÊâ¤Êý¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê½Ñ¡¦¥¤¥ó¥½ー¥ë¡¦¥Æー¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É°ì»þÅª¤ÊÂÐ½è¤ËÍê¤é¤ººÆÈ¯¤Þ¤ÇËÉ¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾ÎÅË¡¤È¤Îº¹ÊÌ²½¡§¥Æー¥×¤Ë¤è¤ë¸ÇÄêÎÅË¡¡¢µ÷¹üÄ´À°¤Ë¤è¤ë¥±¥¢¡¢Â¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー³èÍÑ¡¢¼ê½Ñ¤äÊäÁõ¶ñ½èÊý¤Ê¤É³Æ¼ïÎÅË¡¤¬ÄË¤ß¤Î·Ú¸º¤ä°ì»þÅª¶ºÀµ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤(R)¡×¤Ç¤ÏÊâ¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç³°È¿Êììæ¤Î¸¶°ø¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢º¬ËÜ²þÁ±¤ÈºÆÈ¯Í½ËÉ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌµÎÁÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¡§Åö¶¨²ñLINE¸ø¼°¤ËÅÐÏ¿¤·¤ÆÌµÎÁ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Êâ¹Ô²þÁ±¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÂÄêÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤ÊÆÃÅµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¤Êâ¤Êý¤Î½¬ÆÀ¤ËÌòÎ©¤Ä¶µºà¤È¤·¤Æ¡¢¾ÉÎã¾Ò²ð¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¦´ØÏ¢½ñÀÒ¤â´©¹Ô¡§ËÜ¶¨²ñ¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥à¥Ã¥¯ËÜ¡Ø³°È¿Êììæ¤¬²þÁ±¡ª¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤¡Ù¤ò2025Ç¯7·î¤Ë½ÐÈÇ¡£
¼ê½Ñ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Êâ¹Ô²þÁ±¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤òËÉÙ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ä¾ÉÎã¤È¶¦¤Ë²òÀâ¤·¤¿°ìºý¤Ç¡¢Á´¹ñ½ñÅ¹¤äAmazon¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¥Çー¥¿¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê»ØÆ³Ë¡¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ(°ìÉôÈ´¿è)
¡¦³°È¿Êììæ¤Î¡È¿¿¤Î¸¶°ø¡É¤òÊâ¹Ô¤ÈÂìæ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯
¡¦¥Æー¥Ô¥ó¥°¡¦¶ºÀµ´ï¶ñ¤ËÍê¤é¤ºÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡ÖÊâ¹Ô²þÁ±¡×Ë¡
¡¦¹âÃ±²Á¥á¥Ë¥åー²½¡¦º¹ÊÌ²½¡¦ÃÏ°èÌ©Ãå·¿Æ³Æþ¤Î¼ÂÎã¾Ò²ð
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥»¥ß¥ÊーÌ¾ ¡§ ¡Ø¡ÚÌµÎÁ¡Û¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤(R)¤Ç³°È¿Êììæ¤ËÄ©¤à¡ª¼£ÎÅ²È¤Î¤¿¤á¤Îº¬ËÜ²þÁ±¤ÈÆ³Æþ¥»¥ß¥Êー¡Ù
¡¦ÆüÄø¡¡¡¡ ¡§ 2026Ç¯1·î25Æü(Æü)13:00～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î28Æü(¿å)20:30～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³Æ²ó90Ê¬(Æ±°ìÆâÍÆ)
¡¦³«ºÅÊýË¡ ¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÇÛ¿®
¡¦ÂÐ¾Ý¡¡¡¡ ¡§ À°¹ü±¡¡¦À°ÂÎ±¡¡¦¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢½¾»ö¼Ô¡£½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¢ïªµä»Õ¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¦¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ê¤É»Ü½Ñ²È
¡¦»²²ÃÈñ¡¡ ¡§ ÌµÎÁ
¡¦¿½¹þÊýË¡ ¡§ ¶¨²ñLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ°ÆÆâ¡¦»ëÄ°URL¤ò½ç¼¡¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚLINEÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡Û https://lin.ee/hgCslTj
¢£¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¶â»Ò ½ß°ì »á(½ÀÆ»À°Éü»Õ)
»¥ËÚ³°È¿Êììæ´¬¤ÄÞ¸¦µæ½ê ±¡Ä¹¡£
Â¤ÎÀìÌç¼£ÎÅ¤ËÆÃ²½¤·¡¢³°È¿Êììæ¡¦´¬¤ÄÞ¡¦ÂÄì¶ÚËì±ê¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÎ×¾²¤Ë·È¤ï¤ëÊâ¹Ô²þÁ±¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£
HBC¡Ö¥°¥Ã¥Áー¤Îº£Æü¥É¥¥Ã¡ª¡×¡¢HTB¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¼ÂÀÓ¤âÂ¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡¢NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤äÄ«Æü¥«¥ë¥Á¥ãー¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ç¤Î¹Ö»Õ³èÆ°¤ä½ñÀÒ¶¦Ãø¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¶µ°é¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¡¢¶¨²ñ¤Ï³°È¿Êììæ¤Îº¬Àä¤Ë¸þ¤±Í½ËÉ¶µ°é¤Î¶¯²½¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£³°È¿Êììæ¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÊâ¤Êý¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¶µ°é¸½¾ì¤ÇÀµ¤·¤¤Êâ¤Êý»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤ë¼£ÎÅ²È¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤Ë³°È¿Êììæ¤Ë¤Ê¤ë²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤ä¼£ÎÅ²È¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç²È¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¶µ°é¡¦·¤¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¹¤²¡¢¡Ö³°È¿Êììæ¥¼¥í¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤«¤é¡Ö¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤(R)¡×»ØÆ³¤Î°ÍÍê¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³°È¿Êììæ¤òº¬Àä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Ç§Äê±¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤òº£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨²ñ³µÍ×
¶¨²ñÌ¾¡¡¡¡¡§ ¤æ¤ê¤«¤´Êâ¤³°È¿Êììæº¬Àä¶¨²ñ
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔµÜÀ¾Ä®5-6-5
±¿±Ä²ñ¼Ò¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒµÈÅÄ´ë²è
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1999Ç¯
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¡¡§ ³°È¿Êììæ¤ò²þÁ±µÚ¤ÓÍ½ËÉ¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤ò¼£ÎÅ²È¸þ¤±¤Ëµ»½Ñ¶¦Í¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³°È¿ÊììæËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.gaihan-boshi.jp/