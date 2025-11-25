¡Ú¹ç³Ê¼ÂÀÓÂ®Êó¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¤¬2025Ç¯ÅÙ¤ËÆüËÜ¿Í¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¹ç³Ê¼Ô106Ì¾¤òÇÚ½Ð
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î±Ñ¸ì°å³ØÉô¿Ê³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡×(±¿±Ä¡§MED ITALY³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£ ¿¸°ìÏº)¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÆþ³Ø»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¿Í¹ç³Ê¼Ô106Ì¾(¹ñ¸øÎ©18Ì¾¡¢»äÎ©88Ì¾)¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Åö¹»¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê»ëÌî¤ËÎ©¤Ã¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤È¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ°Äì¤·¤¿¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â(Åö¹»Ä´¤Ù)¤Î¹ç³Ê¼Ô¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¹ç³Ê¼ÂÀÓ°ìÍ÷
Åö¹»¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î°å³ØÉô¤Ø¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯ÅÙ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñ¸øÎ©¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿À¸ÅÌ¤¬18Ì¾¡¢Ãæ¤Ç¤â¡¢¹ñ¸øÎ©ºÇÆñ´Ø¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥ß¥é¥ÎÂç³Ø¤Ë1Ì¾¡¢¥Ü¥íー¥Ë¥ãÂç³Ø¤Ë2Ì¾¡¢»äÎ©ºÇÆñ´Ø¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥«¥È¥ê¥«Âç³Ø¤Ë7Ì¾¤¬¹ç³Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®²Ì¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥¬¥êー°å³ØÉô¤Ê¤É¤ÎÅì²¤¤Î°å³ØÉô¤¬ÍÌ¾¤Ê³¤³°°å³ØÉô¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòº£³ØÈñ¤¬°Â¤¤(¹ñ¸øÎ©Ìó30Ëü¡¦»äÎ©Ìó300Ëü)¡¢¶µ°é¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¡¢±Ñ¸ì¤Ç°å³Ø¤¬³Ø¤Ù¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¤ò¼õ¸³¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ç¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¼Ò²ñ¿Í¤â¼õ¸³¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆüËÜ¿Í¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¤òÁª¤ÖÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãã·ÅÄ ÀéÉ´¹ç¤µ¤ó¡ä
¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÅß¡¢±Ñ¸ì¤Ç°å³Ø¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢³¤³°Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥«¥Ê¥À¤Ï¶¥ÁèÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¡¢ÌÈµö¼èÆÀ¤Þ¤Ç¤ËÍ×¤¹¤ëÇ¯·î¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Ä¾¶á¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤ò¹ÍÎ¸¤·Åì²¤¤Î°å³ØÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î±Ñ¸ì°å³ØÉô¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¥ê¥½ー¥¹¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ÈÈæ¤Ù¡¢¼õ¸³À©ÅÙ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²áµîÌä¤äÂÐºö¶µºà¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×¤Ê¶µºà¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¤Ç¤Ï¡¢¼õ¸³À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµîÌä¤ÎÄó¶¡¤äÄê´üÅª¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¡¢½ñÎàºîÀ®¤Ê¤É°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¸³¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ»¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤äÍý·Ï²ÊÌÜ¤Î´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»î¸³¤Î·Á¼°¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç°å³Ø¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦Ì´¤ÏÅØÎÏ¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤º¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ã·ÅÄ ÀéÉ´¹ç¤µ¤ó(¥Ó¥ª¥á¥Ç¥£¥³Âç³Ø°å³ØÉô¹ç³Ê)
¢£¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¤Î¥µー¥Ó¥¹
Åö¹»¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉô¼õ¸³¤ò»Ö¤¹ÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÂç³Ø¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ä¸½ÃÏ¤Î³¹¤Î¼£°Â¡¢À¸³è¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤òÁí¹ç¤·¤Æ¡¢»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤äÆþ»îÂÐºö¡¢Î±³Ø¼êÂ³¤¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÅÏ¹Ò¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤â¿ï»þ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤â¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡×¤Ï¡¢³¤³°¤Î°å³ØÉô¿Ê³Ø¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¿Ê³Ø»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ MED ITALY³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¶áÆ£ ¿¸°ìÏº
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à3ÃúÌÜ4-30 32¼Ç¸ø±à¥Ó¥ë7³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ¥¤¥¿¥ê¥¢°å³ØÉôÍ½È÷¹»¡¡±¿±Ä
¸ø¼°HP¡¡¡¡¡§ https://www.kondomeditaly.com/
¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡§ https://kondomeditaly.com/blog/
YouTube¡¡ ¡§ https://www.youtube.com/@meditaly-japan