Âç³Ø±¡Æþ»îÂÐºö¤ÎÀìÌçÍ½È÷¹»¡Ö»Ö¼ù¼Ë¡×¤¬¿·¥³ー¥¹ÎÁ¶â¤Ë¤Æ2026Ç¯ÅÙ¤Î¼õ¹Ö¼ÔÊç½¸¤ò³«»Ï¡ª
¶µ°é»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBrave New World(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾®¿ù ¼ùÉ§)¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë³«³Ø¤·¤¿±¡»îÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½È÷¹»¡Ö»Ö¼ù¼Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Âç³Ø±¡¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¿·µ¬¼õ¹Ö¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£»Ö¼ù¼Ë¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¹Ö»Õ¤¬1ÂÐ1¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ØÆ³¤Ë¤è¤ê¡¢Âç³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¼õ¹Ö¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÖË¾¹»¹ç³Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥³ー¥¹ÎÁ¶â¤â¥¹¥¿ー¥È¡£¡Ö¾¾¥³ー¥¹¡×¡ÖÃÝ¥³ー¥¹¡×¡ÖÇß¥³ー¥¹¡×¤ÎÁª¤Ù¤ë3¥³ー¥¹¤òÀßÄê¤·¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö»Ö¼ù¼Ë¡×¤ÎÆÃÄ§
(1) ÀìÌçÀ¤È¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÖÀº±Ô¹Ö»Õ¡×
(2) Âç³Ø±¡Æþ»î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¼õ¸³¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×
(3) ´°Á´¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¡È¸Ä¿Í¡É»ØÆ³¡×
(4) ·ÐºÑÅªÉÔ°Â¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ö3¤Ä¤Î¥³ー¥¹ÎÁ¶â¡×
(5) ÄÌ³ØÉÔÍ×¡¢°Â¿´´Ä¶¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö¡×
¢£¼ç¤Ê¹ç³Ê¼ÂÀÓ
¡Ú¹ñ¸øÎ©Âç³Ø±¡¡Û
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¡¿Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡(Åìµþ²Ê³ØÂç³ØÂç³Ø±¡)¡¿Åìµþ³Ø·ÝÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿ÃÞÇÈÂç³ØÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¡¿ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡¡¿¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¡¡Â¾Â¿¿ô
¡Ú»äÎ©Âç³Ø±¡¡Û
Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿¾åÃÒÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿ÌÀ¼£Âç³ØÂç³Ø±¡¡¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡¡¿Î©¶µÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿Ãæ±ûÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡¡¿ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿¼Ç±º¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿ÆüËÜÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿Ô¢ÕÜ±¡Âç³ØÂç³Ø±¡¡¿»º¶ÈÇ½Î¨Âç³ØÂç³Ø±¡¡¿ºùÈþÎÓÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿´ØÀ¾Âç³ØÂç³Ø±¡¡¿´ØÀ¾³Ø±¡Âç³ØÂç³Ø±¡¡¿Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿Î©Ì¿´ÛÂç³ØÂç³Ø±¡¡¡Â¾Â¿¿ô
¢£Êç½¸³µÍ×
¡ã³«»ÏÆü¡ä
2025Ç¯11·î17Æü(·î)¿·µ¬Êç½¸¥¹¥¿ー¥È
¡ãURL¡ä
¡ã²Á³Ê¡ä
¡ã¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¼Ô¡ä
Âç³Ø³ØÉôÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¼õ¸³À¸
¢¨ÆÃ¤Ë¡¢¥¼¥í¤«¤éÁí¹çÅª¤Ê½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ãÂÐ±þÆþ»î¡ä
Âç³Ø±¡Æþ»î(°ìÈÌÁªÈ´¡¢¼Ò²ñ¿ÍÁªÈ´¡¢AO¿äÁ¦ÁªÈ´¤Û¤«)
¡ã»ØÆ³ÊýË¡¡ä
¼õ¹Ö¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ØÆ³(teams)¡×¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È»ØÆ³¡×¤ò¶î»È¤·¤¿ÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌµÎÁÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½
°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBrave New World
½êºßÃÏ¡§¢©141-0001¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî5ÃúÌÜ5ÈÖ15¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºê¥Ö¥é¥¤¥È¥³¥¢4F(ÉÊÀî»º¶È»Ù±ç¸òÎ®»ÜÀß SHIP)
¡¦JR»³¼êÀþ Âçºê±Ø¡¡(ÅÌÊâ3Ê¬)
¡¦JR»³¼êÀþ ¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø(ÅÌÊâ8Ê¬)
¡¦JR»³¼êÀþ ÉÊÀî±Ø¡¡(ÅÌÊâ15Ê¬)
±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÄêµÙÆü¡§ ¥áー¥ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»24»þ´Ö¼õÉÕ(ÄêµÙÆü¤Ê¤·)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¾®¿ù ¼ùÉ§
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2011Ç¯4·î1ÆüÁÏ¶È(Ë¡¿ÍÀ®¤ê2014Ç¯8·î8Æü)
»ö¶ÈÉô½ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ »Ö¼ù¼Ë»ö¶ÈÉô
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¶µ°é»ö¶È(³Ø½¬½Î¡¦Í½È÷¹»±¿±Ä)
¥µ¥¤¥ÈURL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.bnw-inc.jp/
X(µìTwitter)¡¡¡¡¡§ https://x.com/shikisha_bnw
YouTube¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.youtube.com/@shikisha_bnw/videos
¢£°ìÈÌ¸þ¤±¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒBrave New World(»Ö¼ù¼Ë»ö¶ÈÉô)
Mail¡§shikisha@bnw-inc.jp
ÂÐ±þ²ÄÇ½»þ´Ö¡§365Æü24»þ´ÖÂÐ±þ