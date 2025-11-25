¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú21LIVE¡Û11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡Ø#¤ªºÐÊë´ë²è ¿ä¤·¤È°ì½ï¤ËÇ¯±Û¤·²Æì¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡Ù³«ºÅ¡ª¤½¤ÐµÈ¤ò½¸¤á¤Æ²Æì¤½¤Ð¡õ21LIVE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ËÌÃ«Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æÆ£ »°ÃÎ»Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë¡ÛURL: https://21.live ¤Ç¤Ï¡¢11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡Ø#¤ªºÐÊë´ë²è ¿ä¤·¤È°ì½ï¤ËÇ¯±Û¤·²Æì¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334426&id=bodyimage1¡Û
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡¿¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://21.live/
21LIVE¡á¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤¬¡¢¥³¥³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¸ÅÂå¿ôÈë½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö21¡×¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£¡ÖLIVE¡×¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÇÛ¿®¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¬21LIVE¡ª
¡¡¡¡¡Àº£Ç¯¤â»Ä¤ê¤¢¤È¤ï¤º¤«¡ª¡¿
Ç¯Ëö¤Ï²Æì¤½¤Ð¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò¤·¤è¤¦¡ª
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¡Ø#¤ªºÐÊë´ë²è ¿ä¤·¤È°ì½ï¤ËÇ¯±Û¤·²Æì¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥¥³¥ì¡×¥¿¥Ö¤Î380¥¬¥Á¥ã¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤½¤ÐµÈ¡×¤Î½Ð¸½¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ðー¡¦¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤ØÈ¾À¸¥½ー¥²Æì¤½¤Ð¤ä21LIVE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥é¥¤¥Ðー¤È¥ê¥¹¥Êー¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹ë²Ú¥×¥é¥¤¥º¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
º£Ç¯¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ï²Æì¤½¤Ð¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÐ¾Ý¥®¥Õ¥È¢§
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334426&id=bodyimage2¡Û
¡À¥é¥¤¥Ðー¥×¥é¥¤¥º¡¿
¡þ¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¾Þ
¡¡¡¦TOP3¡§Á´13¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó1ÅÀ
¡þ¥Üー¥ÀーÃ£À®
¡¡¡¦35¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§È¾À¸¥½ー¥²Æì¤½¤Ð¡Ê2¿©¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¡¡¦20¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§21¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¤½¤ÐµÈ¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê2025Ç¯ ¤ªºÐÊë¥¹¥¿¥ó¥×ÉÕ¤¡Ë
¡¡¡¦100¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§¤½¤ÐµÈ¤Î¶â¥Ð¥Ã¥¸
¡¡¡¦80¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§¤½¤ÐµÈ¤Î¶ä¥Ð¥Ã¥¸
¡¡¡¦50¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§¤½¤ÐµÈ¤ÎÆ¼¥Ð¥Ã¥¸
¡À¥ê¥¹¥Êー¥×¥é¥¤¥º¡¿
¡þ¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¾Þ
¡¡¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥é¥¤¥Ðー¤ò±þ±ç¤·¤¿¥ê¥¹¥ÊーTOP3¡§È¾À¸¥½ー¥²Æì¤½¤Ð¡Ê2¿©¥»¥Ã¥È¡Ë
¡þ¥Üー¥ÀーÃ£À®
¡¡¡¦20¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§21¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¤½¤ÐµÈ¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê2025Ç¯ ¤ªºÐÊë¥¹¥¿¥ó¥×ÉÕ¤¡Ë
¡¡¡¦TOP3+100¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§¤½¤ÐµÈ¤Î¶â¥Ð¥Ã¥¸¡¦Á´13¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó1ÅÀ
¡¡¡¦4～7°Ì+100¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§¤½¤ÐµÈ¤Î¶ä¥Ð¥Ã¥¸
¡¡¡¦50¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§¤½¤ÐµÈ¤ÎÆ¼¥Ð¥Ã¥¸
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334426&id=bodyimage3¡Û
¡À¥ê¥¹¥Êー¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¿
380C¥¬¥Á¥ã¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤¤¤ÆºÂ¥®¥Õ¥È¤ä¥Ïー¥È¥·ー¥µー¥®¥Õ¥È¡¢12·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¥¿ー¥³¥¤¥º¥®¥Õ¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ò·ïÃ£À®¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¤¹¤°¤Ë¥®¥Õ¥È¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬ ¡À ³«ºÅ´ü´Ö ¡¿ ¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¼«Æ°¥¨¥ó¥È¥êー¤Ç¤¹¡£
¢§21LIVE ¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://app.adjust.com/g8txqjr
¢§21LIVE WEBÈÇ¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
https://21.live/?b=pre1
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334426&id=bodyimage4¡Û
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§ 21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://21.live/?b=pre1
¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡¡§ https://app.adjust.com/g8txqjr
¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡¡§ info@21.live ¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
Instagram¡¡¡§ https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook¡¡ ¡§ https://www.facebook.com/21LIVE.info
X¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§ https://x.com/21live_info
YouTube¡¡¡¡¡§ https://www.youtube.com/@21live61
¡Ú±¿±Ä¸µ¡Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
U¡¡R¡¡L ¡§https://m-tt.jp/
¡Ú·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
21LIVE¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
U¡¡R¡¡L ¡§https://fenterprise.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334426&id=bodyimage1¡Û
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡¿¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://21.live/
21LIVE¡á¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤¬¡¢¥³¥³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¸ÅÂå¿ôÈë½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö21¡×¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£¡ÖLIVE¡×¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÇÛ¿®¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¬21LIVE¡ª
¡¡¡¡¡Àº£Ç¯¤â»Ä¤ê¤¢¤È¤ï¤º¤«¡ª¡¿
Ç¯Ëö¤Ï²Æì¤½¤Ð¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò¤·¤è¤¦¡ª
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¡Ø#¤ªºÐÊë´ë²è ¿ä¤·¤È°ì½ï¤ËÇ¯±Û¤·²Æì¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥¥³¥ì¡×¥¿¥Ö¤Î380¥¬¥Á¥ã¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤½¤ÐµÈ¡×¤Î½Ð¸½¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ðー¡¦¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤ØÈ¾À¸¥½ー¥²Æì¤½¤Ð¤ä21LIVE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥é¥¤¥Ðー¤È¥ê¥¹¥Êー¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹ë²Ú¥×¥é¥¤¥º¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
º£Ç¯¤ÎÇ¯±Û¤·¤Ï²Æì¤½¤Ð¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÐ¾Ý¥®¥Õ¥È¢§
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334426&id=bodyimage2¡Û
¡À¥é¥¤¥Ðー¥×¥é¥¤¥º¡¿
¡þ¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¾Þ
¡¡¡¦TOP3¡§Á´13¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó1ÅÀ
¡þ¥Üー¥ÀーÃ£À®
¡¡¡¦35¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§È¾À¸¥½ー¥²Æì¤½¤Ð¡Ê2¿©¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¡¡¦20¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§21¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¤½¤ÐµÈ¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê2025Ç¯ ¤ªºÐÊë¥¹¥¿¥ó¥×ÉÕ¤¡Ë
¡¡¡¦100¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§¤½¤ÐµÈ¤Î¶â¥Ð¥Ã¥¸
¡¡¡¦80¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§¤½¤ÐµÈ¤Î¶ä¥Ð¥Ã¥¸
¡¡¡¦50¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§¤½¤ÐµÈ¤ÎÆ¼¥Ð¥Ã¥¸
¡À¥ê¥¹¥Êー¥×¥é¥¤¥º¡¿
¡þ¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¾Þ
¡¡¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥é¥¤¥Ðー¤ò±þ±ç¤·¤¿¥ê¥¹¥ÊーTOP3¡§È¾À¸¥½ー¥²Æì¤½¤Ð¡Ê2¿©¥»¥Ã¥È¡Ë
¡þ¥Üー¥ÀーÃ£À®
¡¡¡¦20¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§21¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¤½¤ÐµÈ¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê2025Ç¯ ¤ªºÐÊë¥¹¥¿¥ó¥×ÉÕ¤¡Ë
¡¡¡¦TOP3+100¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§¤½¤ÐµÈ¤Î¶â¥Ð¥Ã¥¸¡¦Á´13¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó1ÅÀ
¡¡¡¦4～7°Ì+100¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§¤½¤ÐµÈ¤Î¶ä¥Ð¥Ã¥¸
¡¡¡¦50¸Ä°Ê¾å½Ð¸½¡§¤½¤ÐµÈ¤ÎÆ¼¥Ð¥Ã¥¸
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334426&id=bodyimage3¡Û
¡À¥ê¥¹¥Êー¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¿
380C¥¬¥Á¥ã¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤¤¤ÆºÂ¥®¥Õ¥È¤ä¥Ïー¥È¥·ー¥µー¥®¥Õ¥È¡¢12·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¥¿ー¥³¥¤¥º¥®¥Õ¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ò·ïÃ£À®¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¤¹¤°¤Ë¥®¥Õ¥È¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬ ¡À ³«ºÅ´ü´Ö ¡¿ ¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¼«Æ°¥¨¥ó¥È¥êー¤Ç¤¹¡£
¢§21LIVE ¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://app.adjust.com/g8txqjr
¢§21LIVE WEBÈÇ¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
https://21.live/?b=pre1
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334426&id=bodyimage4¡Û
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§ 21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://21.live/?b=pre1
¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡¡§ https://app.adjust.com/g8txqjr
¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡¡§ info@21.live ¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
Instagram¡¡¡§ https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook¡¡ ¡§ https://www.facebook.com/21LIVE.info
X¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§ https://x.com/21live_info
YouTube¡¡¡¡¡§ https://www.youtube.com/@21live61
¡Ú±¿±Ä¸µ¡Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
U¡¡R¡¡L ¡§https://m-tt.jp/
¡Ú·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
21LIVE¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
U¡¡R¡¡L ¡§https://fenterprise.jp/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø