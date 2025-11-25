¡ÚÇÀ¶È¡ßÆ°²èÀ¸À®AI¡ÛZÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ØAGRI VISION for Gen Z 2025¡Ù¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê¡ª
ÇÀ¶È¡ß¿·µ»½Ñ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÇÀ²È»Ù±ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢Metagri¸¦µæ½ê(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¾ð¿Í¡¢ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹ÃÈå Íº°ìÏº)¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¡ßÇÀ¶È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖAGRI VISION for Gen Z 2025¡×¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿13ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô¤Î¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¡×¤òÉÁ¤¤¤¿Shinpei Kojima»á¤ÎºîÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ª¤è¤ÓÁ°²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ØAI¤ÇÃÏÊý¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡§°ì¼¡»º¶È¡ßAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡¦³«ºÅ³µÍ×
¹âÎð²½¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ð´´ÅªÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï69.2ºÐ¡¢¼Â¤Ë79.9%¤¬65ºÐ°Ê¾å¡Ê¢¨¡Ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Îµ»½Ñ·Ñ¾µ¤ò´í¤¦¤¯¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁÀ¸»ºÂÎÀ©¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÇÀ¶È¤Ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê ÇÀ¶È¹½Â¤Æ°ÂÖÄ´ºº·ë²Ì¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢2025Ç¯5·î³«ºÅ¤ÎÂè1²ó¡ØAGRI VISION 2125～AI¤¬ÉÁ¤¯100Ç¯¸å¤ÎÆüËÜÇÀ¶È～¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âè2²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¤ò¡Ö¼ã¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÇÀ¶È¡×¤È¤·¤ÆZÀ¤Âå¤ÎÇÀ¶È¤Ø¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖAGRI VISION for Gen Z 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢OpenAI¤ÎSora2¡¢Runway¡¢Google Veo3¤Ê¤ÉºÇ¿·¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¡£¿³ºº°÷¤Ë¤ÏZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢µ»½ÑÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤«¡×¡Ö¹ÔÆ°¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¡¢Åö»ö¼ÔÌÜÀþ¤Î¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£https://agrivision-genz-2025.metagri-labo.com/
¼õ¾ÞºîÉÊ¡¦¼õ¾Þ¼Ô¾Ò²ð
¡Ú¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¡ÖLOCAL HEROES NEXT¡×YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=Qxa3Q2kXmz8
À½ºî¼Ô¡§Shinpei Kojima»á¡ãºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡äÆÃÊÌ¤Ê¥Òー¥íー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô¤¬SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÀ¶È¤Ë¿¨¤ì¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Êª¸ì¡£¡ÖÇÀ¶È¡áÆ¯¤¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸¤¤ë¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡ã¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä¡Ö»ä¤ÎºîÉÊ¤ò¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬ÇÀ¶È¤Ø¤Î¶½Ì£¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇÀ¶È°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ë¤â"Ä©Àï¤Î1Êâ"¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ú½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¡Ö¼«Á³¤ÎÎØ¡×YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=YIJ3iPC-zQI
À½ºî¼Ô¡§¤ª¤Þ¤Ã¤á»á¡ãºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä¡ÖÃî¡á³²Ãî¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤¹»ëÅÀ¡£AI¥É¥íー¥ó¤¬Ãî¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö±×Ãî¡ÊÁÝ½ü²°¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤·¡¢¶¦À¸¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÚ¤â¿å¤âÃî¤â¡¢Á´¤Æ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ã¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä¡Ö¥Æー¥Þ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¡Ø¼«Á³¡¦ÇÀ¶È¤È¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸À¡Ù¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£AI¥É¥íー¥ó¤¬Ãî¤È¶¦À¸¤¹¤ë»Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ØÅÚ¤â¿å¤âÃî¤â¡¢Á´¤Æ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òZÀ¤Âå¤Î¿³ºº°÷¤Î³§ÍÍ¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÚMetagriÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡ÖThe Legacy code ~The Farmer's Code~¡×YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=atar4wbB7eI
À½ºî¼Ô¡§daphnia_marina»á¡ãºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä¥Ù¥Æ¥é¥óÇÀ²È¤Î¡Ö·Ð¸³¤È´ª¡×¤È¡¢¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤Î¡Ö¥Çー¥¿¤ÈAI¡×¡£°ì¸«ÂÐÎ©¤¹¤ëÎ¾¼Ô¤¬Í»¹ç¤·¡¢AI¤¬ÅÁÅý¤Îº²¤òËÝÌõ¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø·Ñ¾µ¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¡¢Metagri¸¦µæ½ê¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ã¼õ¾Þ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä¡Ö¡Ø·Ð¸³¤È´ª¡Ù¤È¡Ø¥Çー¥¿¤ÈAI¡Ù¤ÎÂÐÎ©¤ÈÍ»¹ç¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¸½Âå¤ÎÇÀ¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¿¤¤°ì¿´¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöºîÉÊ¤Ë¡ØAI¤ÏÅÁÅý¤Îº²¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¥Ñー¥È¥Êー¡Ù¤È¤¤¤¦Metagri¸¦µæ½êÍÍ¤ÎÍýÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿¼¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÚÇÀ¾ð¿Í¾Þ¡Û¡Ö¥¢¥°¥ê¡ù¥Óー¥È¡×YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=4WPFHZZLk48
À½ºî¼Ô¡§Âç¿¹¸¦°ì»á¡ÊÁ°²ó¡ÖAGRI VISION 2125¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¡Ë¡ãºîÉÊ³µÍ×¡äÇÀ¶È¡ß¥¢¥¤¥É¥ë¡ßAI¡£Á°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊºîÉ÷¤«¤é°ìÅ¾¡¢Sora2¤ò¶î»È¤·¤Æ¡Ö¿ä¤··ÐºÑ¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÁ´³«¤ÎºîÉÊ¤ÇÆþ¾Þ¡£¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä¡ÖÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾ì¡¦µ¡²ñ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÚÇÀ¾ð¿Í¾Þ¡Û¡Ö±ó³ÖÇÀ¶È ¢¨Çº¤à¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=dujPuGAclRg
À½ºî¼Ô¡§¤¦¤É¤ó¤ß¤«¤ó»á¡ãºîÉÊ³µÍ×¡äÃÏÊýÆÃÍ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢VR¤ä¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Ç¡Ö¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â·Ñ¤²¤ëÇÀ¶È¡×¤òÄó°Æ¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤ëºîÉÊ¡£¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¼õ¾Þ¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ·èÄê
º£²ó¤Î¼õ¾ÞÈ¯É½¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖAI¡ßÃÏÊý¡ß¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌÂÐÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎShinpei Kojima»á¤È¡¢Á°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤·¤Æº£²ó¡ÖÇÀ¾ð¿Í¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Âç¿¹¸¦°ì»á¡£ºîÉ÷¤â¥¢¥×¥íー¥Á¤â°Û¤Ê¤ë2Ì¾¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¼º£¡¢ÃÏÊý¡ßAI¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÆ°²èÀ¸À®AI¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ÈÀï¤¦¤«¡©¡×¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë¡§AI¤ÇÃÏÊý¤«¤éÀ¤³¦¤Ø～°ì¼¡»º¶È¡ßAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè～¡¦Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00～20:00¡¦·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë¡¦»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥ÖÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÍÎÁ¡Ë¡ãÅÐÃÅ¼Ô¡ä¡¦Shinpei Kojima »á¡ÊAGRI VISION for Gen Z 2025 ¥°¥é¥ó¥×¥ê / Æ°²èÀ¸À®AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ë¡¦Âç¿¹ ¸¦°ì »á¡ÊAGRI VISION 2125 ¥°¥é¥ó¥×¥ê / AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ë¡¦¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§¹ÃÈå Íº°ìÏº¡ÊMetagri¸¦µæ½ê ½êÄ¹¡Ë¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä¡¦ÃÏÊý¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Å»ö¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤Êý¡¦ºÇ¿·¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¡ÊSora, Veo3, RunwayÅù¡Ë¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÍÑË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¡¦ÇÀ¶È¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¤ÎPR¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶ÈÃ´Åö¼Ôhttps://agrivision-genz-metagri.peatix.com/view
º£¸å¤â¡ÖAGRI VISION¡×¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÇÀ¶È¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°²èÀ¸À®AI¤È¤¤¤¦ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÉ½¸½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÇÀ¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ²È»Ù±ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØMetagri¸¦µæ½ê¡Ù
Metagri¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥ー¥ïー¥É¡ÖÇÀ¶È¡ß¿·µ»½Ñ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£2022Ç¯3·î¤è¤ê³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2025Ç¯11·î¸½ºß¤Ç¤Ï1,200Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¸¦µæ½ê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¤ËÀ¸À®AI¤äweb3¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://discord.gg/hyw3AkKa8e
¡ÖMetagri¸¦µæ½ê¡×±¿±Ä¸µ´ë¶È
³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¾ð¿ÍÂåÉ½ ¡§ ¹ÃÈå Íº°ìÏºÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡Ê°ìÉô¡Ë¡§¡¦ÇÀ¶È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¦ÇÀ¶È¡ß¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î´ë²è³«È¯¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦½ñÀÒ½ÐÈÇURL ¡§ https://noujoujin.com/