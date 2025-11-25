Desay Battery¤¬BNEF¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢Tier 1¥ê¥¹¥È¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¡¢¿·¤¿¤Ê¶È³¦¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤òÄêµÁ
Ãæ¹ñ¡¦·Ã½£¡¢2025Ç¯11·î22Æü/PRNewswire/ --¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¡¦¥Ë¥åー¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡ÊBNEF¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢Tier1¥ê¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢ Desay Battery ¤ÏºÆ¤ÓÆ±¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ3ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢Desay Battery¤Î·ø¸Ç¤Êµ»½Ñ´ðÈ×¡¢Âî±Û¤·¤¿À½ÉÊÉÊ¼Á¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BNEF¤ÎTier1¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢Ê¬Ìî¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ëÉ¾²Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¶¯¤ß¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¡¢ºâÌ³Åª¤Ê¿®ÍÑÎÏ¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¼çÍ×Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅê»ñÈ½ÃÇ¤Î½ÅÍ×¤Ê»²¹Í»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÜµÒ¤¬ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤òÁªÄê¤¹¤ëºÝ¤Î½ÅÍ×¤Ê´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëDesay Battery¤¬·«¤êÊÖ¤·É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Î¸¦µæ³«È¯Ç½ÎÏ¤È¡¢¿âÄ¾Åý¹ç·¿¤Î¥¹¥Þー¥ÈÀ½Â¤ÂÎÀ©¤ÎÍ»¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤ò¿×Â®¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Desay¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥â¥¸¥åー¥ëÀß·×¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹½À®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈÆÍÑÀ¤È¿®ÍêÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡¢Desay Battery¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥»¥ë¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥àµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥»¥ë¤òÃ±¤Ê¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¤«¤é¡¢¼«¤é´¶ÃÎ¡¦¿ÇÃÇ¡¦Áá´ü·Ù¹ð¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥ë¡¢¥â¥¸¥åー¥ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤òÏ¢·ë¤¹¤ë»Í¼¡¸µ¤ÎÊÝ¸î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¤Î°ÂÁ´À¤ò½¾Íè¤Î¼õÆ°ÅªÂÐºö¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°Ç½Æ°ÅªÂÐºö¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤«¤ÄÄ¹»þ´Ö±¿ÍÑ¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´À¤¬°ìÃÊ¤È¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Desay Battery¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤äµ»½ÑÌÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¡¢À½Â¤¡¢·úÀß¡¢Ä¹´üÅª¤Ê±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥µー¥Ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ÜÃßÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥°¥ê¥Ã¥Éµ¬ÌÏ¤ÎÆÈÎ©·¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¾¦¶È¡¦»º¶ÈÍÑÅÓ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Desay Battery¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¼çÆ³¤ÎÀïÎ¬¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦¤ÎÄãÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢http://www.desayest.com/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
