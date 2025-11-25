LEPAS L8 ― Í¥²í¤ÊÁö¤ê¤È¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎ¹¤ò³Ê¾å¤²
Ãæ¹ñ¡¦芜¸Ð¡¢2025Ç¯11·î23Æü/PRNewswire/ -- ¼Á¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÉµá¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤Ï¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤µ¡¢ÁàºîÀ¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î´î¤Ó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Chery¥°¥ëー¥×¤ÎÁ´¤¯¿·¤·¤¤¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢LEPAS¤Ï¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ¤Î¤¿¤á¤ÎÁª¤Ð¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëLEPAS¤Ï¡¢ÀÇ½¤È¿Í´ÖÃæ¿´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëLEPAS L8¤Ï¡¢¥íー¥É¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î½µËö¡¢Æü¡¹¤ÎÄÌ¶Ð¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤ò²ÈÂ²°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¾å¼Á¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
LEPAS L8 Elevates Every Family Journey with Elegant Driving and Exquisite Space
»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢LEPAS L8¤ÏÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö°ÜÆ°¤¹¤ëÍ·¤Ó¾ì¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¼«Í³¤ËÂÎ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Î¥È¥ì¥¤¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ä³¨ËÜ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Î¸Ä¿ÍÍÑ¥Æー¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£½½Ê¬¤Ê¼ýÇ¼¤È¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤äËÜ¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤â¤¤Á¤ó¤ÈÀ°Íý¤Ç¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³°½Ð¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÈÈ¯¸«¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹――¤³¤¦¤·¤Æ²ÈÂ²Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¾å¼Á¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢LEPAS L8¤ÏÍ¥¤·¤¯ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥Ó¥ó¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¹¤¯¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤è¤êÁ°¤«¤¬¤ß¤äÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢½½Ê¬¤ÊÂ¸µ¤ÎÍ¾Íµ¡¢½À¤é¤«¤¤¥·ー¥ÈÁÇºà¡¢ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÇØ¤â¤¿¤ì¤Î³ÑÅÙ¤¬¡¢²÷Å¬¤ÊÃåºÂ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Í¥²í¤ÊÁö¤ê¤Î³ê¤é¤«¤Ç°ÂÄê¤·¤¿´¶³Ð¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¡¢Áö¤ë°ì¥Þ¥¤¥ë°ì¥Þ¥¤¥ë¤¬°Â¿´¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤ËËþ¤Á¤¿»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢LEPAS L8 ¤Ï´¶Æ°Åª¤ÊÀ»°è¤Ç¤¹¡£Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë23¥¹¥Ôー¥«ー¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸µ¡Ç½¤ÈÄÌµ¤µ¡Ç½ÉÕ¤¥·ー¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢°ìÆü¤ÎÈè¤ì¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌþ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ENC¤¬³°Éô¤Î»¨²»¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹――°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢å«¤ò¿¼¤á¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢LEPAS L8¤Ï·Ú¤ä¤«¤ÊÁàºîÀ¤òÄÉµá¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Chery ¥°¥ëー¥×¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤Ç³ÎÁ¾ÃÈñ¤ÈÄ¹µ÷Î¥Áö¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£APA¡Ê¼«Æ°Ãó¼Ö»Ù±ç¡Ë¤ÈRPA¡Ê¥ê¥âー¥ÈÃó¼Ö»Ù±ç¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃó¼Ö¤¬¤è¤ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ¾´¶Åª¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾åÉÊ¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¤Ï¡¢LEPAS L8¤¬¡Ö°ÜÆ°¼°¥Ûー¥à¡×¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£³°ÉôÅÅ¸»½ÐÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤ä¥°¥ê¥ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤°¤Ä¤°¤Ä¼Ñ¤¨¤ëÆéÎÁÍý¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£LEPAS¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¥²í¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÀº¿À¤òµÙÂ©»þ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¹¤²¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
LEPAS¤Ï¡¢Í¥²í¤ÊÁö¤ê¤È¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Î¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢½ÐÈ¯¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¾åÉÊ¤Ë¡¢µ¢Âð¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com