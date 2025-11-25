Power BI Æ³Æþ»Ù±ç¤ò¶¯²½¡Ã¸¦µæIR¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤È²òÀâÆ°²è¤ò¸ø³«¡¢Éý¹¤¤¶ÈÌ³¤Ë±þÍÑ²ÄÇ½
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢Microsoft Power BI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦»ë³Ð²½¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÂç³Ø¡¦¸¦µæ½ê¸þ¤±¡ÖMF¶µ°÷¶ÈÀÓ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¸¦µæIR¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÌµ½þÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÏÂç³Ø¤Î¸¦µæIR¶ÈÌ³¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Power BI¤ÎÂåÉ½Åªµ¡Ç½¤òÁªÂò¤·¤Æ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤äÂ¾¶ÈÌ³¤Ë¤â±þÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ÍøÍÑÊýË¡¤äÀßÄê¼ê½ç¤ò²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▶¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Úー¥¸(https://www.mediafusion.co.jp/data-analysis-templates/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mediafusion.co.jp/ask2/)¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=xjll0SkaHkM ]
Power BI¤ÎÉáµÚ¤ÈÇØ·Ê
¶ÈÌ³¸½¾ì¤Ç¤ÏÂçÎÌ¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢BI¡ÊBusiness Intelligence¡Ë¥Äー¥ë¤Î½ÅÍ×À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Microsoft Power BI¤Ï2015Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤ÈÁàºîÀ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¡¢À¤³¦¤ÇÌó37Ëü5Àé¼Ò¤¬ºÎÍÑ¡¢Fortune 500´ë¶È¤Î95¡ó¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊMicrosoft¼ÒÈ¯É½(https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/marking-10-years-of-power-bi-celebrate-with-the-global-community/?cdn=disable)¡Ë¡£
Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¤ÏPower BI¤Ë´Ø¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¾ðÊó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤«¤éÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£BI¥Äー¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¹â²Á¤Ê¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏExcel¶î»È¤·¡¢Æñ¤·¤¤Ê¬ÀÏ¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ñ¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏÂç³Ø¤ÎÊ¬ÀÏÃ´Åö¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸¦µæIR¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Î½éÈÇ¤ò»È¤Ã¤ÆÆ³Æþ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤ÏPower BI¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Ê²¼¤ò¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Power BI¥«¥¹¥¿¥à¡§µ¡Ç½³ÈÄ¥¤È¤·¤Æ¥«¥¹¥¿¥à¥³¥Í¥¯¥¿ー¡¦¥«¥¹¥¿¥à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡Ê▶(https://www.mediafusion.co.jp/custom-system-detail/)¾ÜºÙ(https://www.mediafusion.co.jp/custom-system-detail/)¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mediafusion.co.jp/custom-system-detail/)¡Ë
- IR¥·¥¹¥Æ¥à¡§Power BI¤òÍÑ¤¤¤¿Institutional Research (IR)¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡Ê▶¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mediafusion.co.jp/ir-system/)¡Ë
- ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Ï¢·È¡§¼«¼Ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÏ¢·È¡¦¥Çー¥¿¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¬ÀÏ¡Ê▶(https://www.mediafusion.co.jp/powerbi-custom-system/)¾ÜºÙ(https://www.mediafusion.co.jp/powerbi-custom-system/)¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mediafusion.co.jp/powerbi-custom-system/)¡Ë
- ¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡§MS365¾å¤Ç¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤¥¯¥é¥¦¥É·ÁÂÖ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥Çー¥¿Åý¹ç¡¦É½¼¨¡¦»ë³Ð²½µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à²½¡Ê▶(https://www.mediafusion.co.jp/system-serverless_cost-reduction/)¾ÜºÙ(https://www.mediafusion.co.jp/system-serverless_cost-reduction/)¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mediafusion.co.jp/system-serverless_cost-reduction/)¡Ë
- ¥³¥ó¥µ¥ë¡¦¶µ°é¡§Power BI¤Î¼ÂÌ³¤Ø¤ÎÆ³Æþ¥³¥ó¥µ¥ë¡¦¶µ°é¡Ê▶(https://www.mediafusion.co.jp/power-bi_practical-education/)¾ÜºÙ(https://www.mediafusion.co.jp/power-bi_practical-education/)¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mediafusion.co.jp/power-bi_practical-education/)¡Ë
Åö¼Ò¤ÎPower BIÉáµÚ»Ù±ç³èÆ°
º£²ó¡¢Åö¼Ò¥æー¥¶ー¤ËÌµ½þ¤ÇÇÛÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¦µæIR¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Ë¥ì¥Ýー¥È¤ÎÍøÍÑµÚ¤ÓÀßÄêÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ê²òÀâÆ°²è¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê▶Æ°²è¡¦²òÀâ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.mediafusion.co.jp/data-analysis-templates/)¡Ë¡£ËÜÆ°²è¤ÏÅö¼Ò¤ÎMF¶µ°÷¶ÈÀÓ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÏ¢·È¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¦µæIR¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Î²òÀâ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëPower BI¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥³¥Í¥¯¥¿ー¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤ÉÀßÄêÊýË¡¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³èÍÑÊýË¡¤ä¼ê½ç¤Ï¶È¼ï¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬Ìµ½þ¤Ç¸ø³«¤¹¤ëPower BI¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò°Ê²¼¤ËÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¶µ°é¤ÎÍøÍÑ¤â¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¶µºà¤Î¤´Äó¶¡¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëPower BIÌµ½þ¸ø³«¾ðÊó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/155089/table/12_1_0a29c7da5e0e65c46ecec06914e37cf5.jpg?v=202511250958 ]
Media Fusion ¸¦µæIR¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È(https://www.mediafusion.co.jp/data-analysis-templates/)
Åö¼ÒÀ½ÉÊ¥æー¥¶¤ËÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¡¢Åö¼Ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
▶Æ°²è¡§¸¦µæIR¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¤Î¾Ò²ð(https://youtu.be/xjll0SkaHkM?si=gT9JPndVZPO7so7s)
▶Æ°²è¡§¸¦µæIR¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤Ç£Í£Æ¶ÈÀÓ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÜÂ³ÀßÄê¤òÀâÌÀ(https://youtu.be/Nb2Wz55LG7w?si=KiEukImhZhrAlGjE)
²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡ÊMedia Fusion Co.,Ltd.¡Ë
¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢Microsoft 365¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´ûÂ¸¤Î¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤òEaaS (Extension as a Service)²½¤·¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤ä¸øÅªµ¡´Ø¤ÎDX ¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.mediafusion.co.jp/)
¢£ÂçºåËÜ¼Ò
¢©530-0004
Âçºå»ÔËÌ¶èÆ²ÅçÉÍ£±ÃúÌÜ£±ÈÖ£¸¹æ¡¡³Ñ²°Æ²Åç¥Ñー¥¯¥Ó¥ë
TEL¡§06-6341-8250
¢£Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹
¢©101-0041
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÜÅÄÄ®2-25¡¡GYB½©ÍÕ¸¶
TEL¡§050-3164-3774
¢£¥Ï¥Î¥¤R¡õD¥»¥ó¥¿ー
Tan Hong Ha Complex, No 2 Vuong Thua Vu Street, Khuong Trung Urban, Thanh Xuan District, Ha Noi City, Vietnam
¡ÚÀßÎ©¡Û
1995Ç¯¡ÊÊ¿À®7Ç¯¡Ë8·î10Æü
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºç¸¶¡¡½ß¡ÊAtsushi Sakakibara¡Ë
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
Âç³Ø¸¦µæµ¡´Ø¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶ÈÏ«Ì³²ñ·×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÊfreeeÏ¢·È¡¦kintone¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡ÊPower BI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë
DX¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎEaaS²½¡ÊMicrosoft 365¾å¤Ç¤Î¥¢¥×¥ê³«È¯¡Ë
AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡ÊMedia Fusion Co., Ltd.¡Ë
ÅÅÏÃ
Âçºå¡§06-6341-8250
Åìµþ¡§050-3164-3774
▶¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸(https://www.mediafusion.co.jp/ask2/)