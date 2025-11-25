GAC¡¢²¤½£»Ô¾ìÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®Magna¤ÈÄó·È¤·¡¢¸½ÃÏ¶¨ÎÏ¤ò°ìÁØ¿¼²½
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥°¥éー¥Ä¡¢2025Ç¯11·î23Æü/PRNewswire/ -- ËÜÆü¡¢GAC ¤ÈMagna¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²ÃÂ®¤È²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ëEV¶¨¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶¨ÎÏ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢GAC ¤¬ÃÏ°è¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½¤·¡¢µ»½Ñ¶¨ÎÏ¡¦¶¡µë¡¦ÈÎÇä¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÖÎ¾À½Â¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëMagna¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£GAC ¤ÎÅÅÆ° SUV AION V¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½ÃÏ²½¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¶¨¶È¤Ï¡¢¸½ºßMagna¤Î¥°¥éー¥Ä¹©¾ì¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²¤½£¤Ï¡¢GAC ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¹¡×¤È¡¢GAC INTERNATIONAL ¤ÎWei Haigang»á¼ÒÄ¹¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖMagna¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ GAC ¤Î²ÁÃÍ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡¢²¤½£¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò²¤½£¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Magna Complete Vehicles¼ÒÄ¹¤ÎRoland Prettner»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡§¡Öº£²ó¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬Magna¤ÎÀìÌçÀ¤Ë´ó¤»¤ë¿®Íê¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¸½ÃÏ¥ê¥½ー¥¹¤Èµ»½ÑÅªÍ¥°ÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢GAC ¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¡ÊOEM¡Ë¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³«È¯ÀïÎ¬¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤Ä°Â¿´¤·¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
²¤½£NCAP¤Ç¸Þ¤ÄÀ±É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ AION V ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡£GAC ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¦ÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î²¤½£»Ô¾ì¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¢¤ë¡£
Âî±Û¤·¤¿¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëMagna¤Î¥°¥éー¥Ä¹©¾ì¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤òÀ¸»º¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£125 Ç¯¤ËµÚ¤ÖÀ½Â¤·Ð¸³¤ò»ý¤ÄMagna¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë 40 ¼Ö¼ï°Ê¾å¤ò³«È¯¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç 400 ËüÂæ°Ê¾å¤Î¼ÖÎ¾¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¿¡£
GAC ¤ÈMagna¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À½Â¤¤ÎÀìÌçÀ¤ò·ë½¸¤·¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²¤½£¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÀè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤¬ÉÊ¼Á¡¦¿®ÍêÀ¡¦»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¶¯¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Magna International¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Magna¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÊÆ¡¦²¤½£¡¦Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦¶È³¦¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¡£28¤«¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Áー¥à¤È»ö¶ÈµòÅÀ¤ò»ý¤Ä»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥¹¥±ー¥ë¡¢³Î¤«¤Ê¿®ÍêÀ¡¢¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¼Â¹ÔÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·Ð¸³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¹âÅÙ¤ÊÀ½Â¤µ»½Ñ¤È³×¿·Åª¤Ê¼ÖÎ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Í¥¤ì¤¿ÀÇ½¡¦°ÂÁ´À¡¦ÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥°¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢ www.magna.com
¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅö¼Ò¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GAC¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1997Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ËÜ¼Ò¤ò¹½£¤ËÃÖ¤¯GAC¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë500¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£GAC¡¢AION¡¢HYPTEC ¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍÊ¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¤Þ¤ÇÊñ³çÅª¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë GAC ¤Ï¡¢ÃÎÇ½²½¡¦¹âÉÊ¼Á¡¦»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GAC¥°¥ëー¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢ https://www.gacgroup.com/en-eu/
¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅö¼Ò¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
