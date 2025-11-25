GAC¡¢2025Ç¯¹½£¥âー¥¿ー¡¦¥·¥çー¡Ê2025 Guangzhou Auto Show¡Ë¤Ç¡Ö4¤Ä¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤òÈ¯É½¡¢¿·¤¿¤ÊGAC¤òºÆ¹½ÃÛ
¹½£¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2025Ç¯11·î23Æü /PRNewswire/ -- 11·î21Æü¡¢Âè23²ó¹½£¹ñºÝ¥âー¥¿ー¡¦¥·¥çー¡ÊGuangzhou International Automobile Exhibition¡Ë¤¬¹½£¸ò°×²ñÆ²¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¡¢GAC¤Ï¡ÖPanyu Action¡×³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤Ç¤Î¼çÍ×¤ÊÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢ÁÈ¿¥²þ³×¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÇÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GAC¤Ï¥æー¥¶ーÃæ¿´¼çµÁ¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¥æー¥¶ー¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ³ËÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GAC¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤GAC¡×¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¿·¤·¤¤À½ÉÊ¡¢¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀµ¼°¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µ»½Ñ¡§GAC¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î½¼¼Â¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡¢°ÂÁ´À¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥·¥ãー¥·¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¢AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÈôÌöÅª¿ÊÊâ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¿·À½ÉÊ¡§GAC¤Ï¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¸¦µæ³«È¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Î´üÂÔ¤ËÅª³Î¤Ë±þ¤¨¡¢Æü¾ï¤ÎÄÌ¶Ð¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹Â¿ÍÍ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡§GAC¤Ï¡¢OTAµ¡Ç½¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£300¤òÄ¶¤¨¤ëµ¡Ç½¤È¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¬ÄÉ²Ã¤Þ¤¿¤ÏºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢¼ÖÎ¾¤¬¡Ö¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¡¢²ÁÃÍ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¡×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡§GAC¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢½¼ÅÅ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ªー¥×¥ó¡¦¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¡¢Íø±×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥æー¥¶ーÃæ¿´¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
GAC¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¹½£¥âー¥¿ー¡¦¥·¥çー¡ÊGuangzhou Auto Show¡Ë¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¼ÖÎ¾¤È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¹¤¤¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢HUAWEI¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¼çÎÏÀ½ÉÊHYPTEC A800¤¬Àµ¼°¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£GAC¤Ï¡¢S7¡¢M8 Qian Kun¡¢S9 Qian Kun¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£AION¤ÏAION UT Super¤ÈAION i60¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢GAC Honda¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Accord¤ÈOdyssey¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£GAC Toyota¤Ï¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÎÎ¾Êý¤Ç¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¡ÊPowerful in Both Petrol and Hybrid¡Ë¡×ÀïÎ¬¤ÎºÇ¿·¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¾¦ÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¹µ¥¾¦ÍÑ¼Ö¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®ーÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖT9¡×¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎRuqi Mobility¡ÊOnTime¡Ë¤ÈGAC Toyota Engine¤âÅ¸¼¨²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GAC¤Ï4¤Ä¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¢¤«¤Ä´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
