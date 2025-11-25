¡ÚÆÈ¼«Ä´ºº¡Û¤Ê¤¼ËÉ¤²¤Ê¤¤¡©¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¿¯Æþ·ÐÏ©¡¢´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤Î¡ÖÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎÊª¸ì¤òÃßÀÑ¤·²Ä»ë²½¤¹¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥±ー¥¦¥§¥Ö¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ù±º ¸µ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ªー¥±ー¥¦¥§¥Ö¡×¡Ë¤Ï¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©¤Î¼ÂÂÖ¤È°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤ÎËÉ±Ò°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ên=500¿Í¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼ËÉ¤²¤Ê¤¤¡©¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¿¯Æþ·ÐÏ©
¢£OKWAVE¤ÎÅê¹Æ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê
¶áÇ¯¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ÎÈï³²·ï¿ô¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È³èÆ°¤Ë¿ÓÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎQ&A¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖOKWAVE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ÀÁµá¤¬Íè¤¿¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¤Ï¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤äÁêÃÌ¤¬¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤ÎÉÔ°Â¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö´ë¶È¤ÎÈï³²¼ÂÂÖ¡×¤È¡Ö¸Ä¿Í¤ÎËÉ±Ò°Õ¼±¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¶¼°Ò¤Î¼ÂÂÖ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²»öÎã¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶ー500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ê¢¨2¡Ë¤ÎÆóÉô¹½À®¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ë¶È¤¬ºÇ¤â·Ù²ü¤¹¤Ù¤¿¯Æþ·ÐÏ©¤È¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤¬¡Ö´í¸±¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë·ÐÏ©¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¿¼¹ï¤Ê¡ÖÇ§¼±¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨1¡ËIPA¡Ê¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡Ë¡¢·Ù»¡Ä£¡¢JPCERT/CC¡¢³¤³°CERTµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¤ò´ð¤ËÊ¬ÀÏ¡£
¡Ê¢¨2¡ËÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü～11·î21Æü¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¼Ô500Ì¾¡¢Ä´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
¢£Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
- ´ë¶È¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ï¡ÖVPN¡¦RDP¡×¶áÇ¯¤Î¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²»öÎã¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹¶·â¤Î¼çÍ×¤Ê¿¯Æþ·ÐÏ©¡Ê½é´ü¥¢¥¯¥»¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡ÖVPNµ¡´ï¤ÎÀÈ¼åÀ¡×¡ÊÌó45%¡Ë¤È¡Ö¥ê¥âー¥È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¡ÊRDP¡Ë¡×¡ÊÌó30%¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ75%¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥Æ¥ì¥ïー¥¯ÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤³°Éô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿IT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¶·â¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- °ìÈÌ¥æー¥¶ー¤ÎÇ§¼±¤Ï¡Ö¥áー¥ë¡×¤Ë½¸Ãæ°ìÈÌ¥æー¥¶ー500Ì¾¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷·ÐÏ©¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥áー¥ë¤ÎÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦URL¥ê¥ó¥¯¡×¡ÊÌó90%¡Ë¤¬ÆÍ½Ð¤·¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÉÔÀµ¥µ¥¤¥È¤ä¹¹ð¡×¡ÊÌó80%¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ø¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©¤È¤·¤Æ¿¼¹ï¤Ê¡ÖVPN¡×¤ä¡ÖRDP¡×¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
- ¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Ç§ÃÎÅÙ¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×8³ä¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤âÍý²ò¡×¤Ï2³ä¡Ö¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤ÏÌó80%¡Ê¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Ìó20%¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×Ìó60%¡Ë¤¬Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ï2³ä¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¶¼°Ò¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- 8³ä¤¬¡ÖÉÔ°Â¡×¤À¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ÊËÉ¸æºö¤¬¼êÇö¸½¾õ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó80%¤¬¡ÖÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¥½¥Õ¥È¤ÎÍøÍÑ¡×¤ÏÌó60%¡¢¡ÖÄê´üÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤Ï¤ï¤º¤«Ìó30%¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉÔ¿³¤Ê¥áー¥ë¤ò³«¤«¤Ê¤¤¡×¡ÊÌó80%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±ÌÌ¤ÎÂÐºö¤ËÈæ¤Ù¡¢µ»½ÑÅª¤ÊËÉ¸æºö¤Î¼Â»ÜÎ¨¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
1. ´ë¶È¤Ø¤Î¼ç¤Ê¿¯Æþ·ÐÏ©¡§¡Ö³°Éô¸ø³«µ¡´ï¤ÎÀÈ¼åÀ¡×¤¬7³äÄ¶
¶áÇ¯¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¥°¥ëー¥×¡ÊRaaS¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ø¤Î¿¯Æþ»öÎã¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¯Æþ·ÐÏ©¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- VPNµ¡´ï¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò°ÍÑ¤·¤¿¿¯Æþ (Ìó45%) ¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿VPNµ¡´ï¤Î¡¢½¤Àµ¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Ì¤Å¬ÍÑ¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÆÍ¤¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¹Ô¤¦¼ê¸ý¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥ê¥âー¥È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¡ÊRDP¡Ë·ÐÍ³¤Î¿¯Æþ (Ìó30%) ³°Éô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿RDP¤ËÂÐ¤·¡¢¿äÂ¬¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤äÎ®½Ð¤·¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ö¥ëー¥È¥Õ¥©ー¥¹¹¶·â¡ÊÁíÅö¤¿¤ê¹¶·â¡Ë¤Ë¤è¤ë¿¯Æþ¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
- ¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥áー¥ë (Ìó20%) ½¾Íè·¿¤Î¼ê¸ý¤Ç¤¢¤ë¡¢ÉÔÀµ¤ÊÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥ê¥ó¥¯¤ò´Þ¤à¥áー¥ë¤ò½¾¶È°÷¤ËÁ÷¤êÉÕ¤±¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤ë·ÐÏ©¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤½¤ÎÂ¾¡Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹¶·â¤Ê¤É¡Ë (Ìó5%)
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡Ø½¾¶È°÷¤Î¥áー¥ë³«Éõ¡Ù¤òºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤ÈÂª¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¹âÅÙ¤Ê¹¶·â¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤Þ¤º´ë¶È¤Î¡ØÆþ¸ý¡Ù¤Ç¤¢¤ëVPN¤äRDP¤È¤¤¤Ã¤¿³°Éô¸ø³«¥µー¥Ðー¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò¼¹Ù¹¤ËÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤òÆÍÇË¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥áー¥ë¤ò²ð¤µ¤º¤È¤â¡¢°ìµ¤¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÆâÉô¤Ø¿¯Æþ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ¸æ¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡Ø¿Í¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤Ë¤âÅö¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2. °ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡§¡Ö¥áー¥ë¡×¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬ÆÍ½Ð¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¡ÖÉÔ°Â¡×¤È¡Ö·ê¡×
°ìÈÌ¥æー¥¶ー500Ì¾¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÈï³²¼ÂÂÖ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Ç§ÃÎÅÙ¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×8³ä¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤âÍý²ò¡×¤Ï2³ä
¡Ö¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤ÏÌó80%¡Ê¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Ìó20%¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×Ìó60%¡Ë¤¬Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ï2³ä¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¶¼°Ò¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¡ü´¶À÷·ÐÏ©¤ÎÇ§¼±¡Ö¥áー¥ë¡×¤¬9³ä¡¢VPN/RDP¤ÏÇ§¼±³°
°ìÈÌ¥æー¥¶ー500Ì¾¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷·ÐÏ©¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥áー¥ë¤ÎÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦URL¥ê¥ó¥¯¡×¡ÊÌó90%¡Ë¤¬ÆÍ½Ð¤·¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÉÔÀµ¥µ¥¤¥È¤ä¹¹ð¡×¡ÊÌó80%¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ø¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©¤È¤·¤Æ¿¼¹ï¤Ê¡ÖVPN¡×¤ä¡ÖRDP¡×¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÏ©¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ü¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¼ÂÂÖ¡§8³ä¤¬¡ÖÉÔ°Â¡×¡¢¤·¤«¤·¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¼Â»ÜÎ¨¤Ï3³ä
¸½¾õ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó80%¤¬¡ÖÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¥½¥Õ¥È¤ÎÍøÍÑ¡×¤ÏÌó60%¡¢¡ÖÄê´üÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤Ï¤ï¤º¤«Ìó30%¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉÔ¿³¤Ê¥áー¥ë¤ò³«¤«¤Ê¤¤¡×¡ÊÌó80%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±ÌÌ¤ÎÂÐºö¤ËÈæ¤Ù¡¢µ»½ÑÅª¤ÊËÉ¸æºö¤Î¼Â»ÜÎ¨¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬´ðËÜÅª¤ÊËÉ¸æÌÖ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´í¸±¤Ê¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾õ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´¼«Âð¤ä¶ÐÌ³Àè¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤´¼«Âð¤ä¶ÐÌ³Àè¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¢£ÁÀ¤ï¤ì¤ë¡ÖÆþ¸ý¡×¤È¡Ö°Õ¼±¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Î¡Ö¼ÂºÝ¡Ê´ë¶È¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©¡Ë¡×¤È¡Ö°ìÈÌ¤ÎÇ§¼±¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡Ë¡×¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥®¥ã¥Ã¥×1¡§¡Ú·ÐÏ©¡Û ´ë¶È¤Ï¡Öµ¡´ï¤ÎÀÈ¼åÀ¡×¡¢¸Ä¿Í¤Ï¡Ö¥áー¥ë¡×¤ò·Ù²ü¼ÂºÝ¤Î´ë¶ÈÈï³²¤Ï¡¢VPN¤äRDP¤Ê¤É³°Éô¸ø³«µ¡´ï¤ÎÀÈ¼åÀ¤äÀßÄêÉÔÈ÷¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬ºÇÂ¿¡ÊÌó75%¡Ë¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Î°Õ¼±¤Ï¡Ö¥áー¥ë¡ÊÌó90%¡Ë¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅª¤ÊÀÈ¼åÀ¤Ø¤ÎÇ§¼±¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥®¥ã¥Ã¥×2¡§¡ÚÂÐºö¡Û 8³ä¤¬¡ÖÉÔ°Â¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤Ï3³äÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤«¤é¤Î¡ÖºÇ½ªËÉ±Òºö¡×¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¼Â»ÜÎ¨¤ÏÌó30%¤È¶Ë¤á¤ÆÄã¿å½à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¿ÈÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¡¢¥Çー¥¿¤òÁ´¤ÆÄü¤á¤ë¤«¤ÎÆóÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¢£º£¤¹¤°¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¡ÖÅ´ÊÉ¤Î4ËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¡×¤È¤Ï¡©
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥áー¥ë¤ò³«¤¤¤¿°ì¿Í¤Î½¾¶È°÷¡×¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥¹¥Æ¥àÅª¤ÊÀÈ¼åÀ¤È¡¢½¾¶È°÷¤Î°Õ¼±¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£¤¹¤°¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÎÅ´ÊÉ¤Î4ËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
- Âè1¤ÎËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¡§¡ÚÆþ¸ýÂÐºö¡Û³°Éô¤«¤é¤Î¿¯Æþ¤òÅ°ÄìÅª¤ËËÉ¤°¹¶·â¼Ô¤¬ºÇ½é¤ËÁÀ¤¦¡ÖÆþ¸ý¡×¤ò¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢VPNµ¡´ï¤ä¥ê¥âー¥È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¡ÊRDP¡Ë¤¬ºÇÂç¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÈ¼åÀ´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¡Ê»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëVPNµ¡´ï¤ä¥µー¥Ðー¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Á¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥Ýー¥È¤ÏÊÄº¿¤¹¤ë¡Ë¤ä¡¢Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¡ÊMFA¡Ë¤ÎÉ¬¿Ü²½¡ÊVPN¡¢RDP¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢³°Éô¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡Ë¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
- Âè2¤ÎËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¡§¡ÚÃ¼ËöÂÐºö¡Û¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¼Â¹Ô¤òÁË»ß¤¹¤ëËü¤¬°ì¡¢¥áー¥ë¤äWeb¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤Ç¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤â¡¢¼Â¹Ô¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥È¡Ê¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹/EDR¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ç¤ÏÆ³ÆþÎ¨¤¬Äã¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÉ¬¿Ü¤ÎÂÐºö¤Ç¤¹¡£´ûÃÎ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë½¾Íè·¿¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊEPP¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤ä¿¯Æþ¸å¤ÎÉÔ¿³¤ÊµóÆ°¤ò¸¡ÃÎ¡¦³ÖÎ¥¤¹¤ëEDR¡ÊEndpoint Detection and Response¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤¬¡¢¸½Âå¤Î´ë¶ÈËÉ±Ò¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢OS¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎºÇ¿·²½¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÁ´½¾¶È°÷¡¦Á´Ã¼Ëö¤Ç100%¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ù¤´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ»Üºö¤Ç¤¹¡£
- Âè3¤ÎËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¡§¡Ú¿ÍÅªÂÐºö¡Û¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¡×¤òÁÈ¿¥¤ÇËÉ¤°½¾¶È°÷¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÔ¿³¤Ê¥áー¥ë¤ò³«¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹¶·â¤Ï¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ø¤·¤¤¥áー¥ë¤ò¸«Ê¬¤±¤ë·±Îý¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢ITÉôÌç¤ØÂ¨»þÊó¹ð¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
- Âè4¤ÎËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¡§¡ÚÉüµìÂÐºö¡ÛÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤É¤ì¤À¤±ËÉ¸æ¤·¤Æ¤â¡¢100%ËÉ¤®¤¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡ÖÉüµì¡×¤Î½àÈ÷¤¬¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÀµ¤·¤¯¡¢Äê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¼Â»ÜÎ¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤³¤½¤¬¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ÊËÉ¸æ¤ÎÅ°Äì¤¬ºÇ½ÅÍ×
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Î¡Ö¼ÂºÝ¡Ê´ë¶È¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©¡Ë¡×¤È¡Ö°ìÈÌ¤ÎÇ§¼±¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡Ë¡×¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢´ðËÜÅª¤ÊËÉ¸æ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¥½¥Õ¥È¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¡Ö°Õ¼±¡×¤È¡Ö¼Â¹Ô¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·âÀ®¸ù¤Î·ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ÊËÉ¸æºö¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾¶È°÷¶µ°é¡¢¤½¤·¤ÆËü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎÅ°Äì¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎQ&A¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖOKWAVE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÄ´ºº¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥±ー¥¦¥§¥Ö¤Ï¡¢º£¸å¤â¿Í¡¹¤Îµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤è¤ê¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥±ー¥¦¥§¥Ö
Ä´ººÌ¾¡§¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§°ìÈÌ¥æー¥¶ー
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Í¸ú²óÅú¿ô¡§500Ì¾
