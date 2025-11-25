Hon Hai Tech Day 2025¤¬³«Ëë¡¢Foxconn¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤È¿âÄ¾Åý¹ç¤Î¶¯¤ß¤òÈäÏª
NVIDIA¡¢OpenAI¡¢Alphabet¡¢IBM¡¢ABB Robotics¡¢Uber¡¢¤Õ¤½¤¦¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐÃÅ
ÂæËÌ¡¢2025Ç¯11·î23Æü /PRNewswire/ -- AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ø¤ÎÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëHon Hai Technology Group¡Ê°Ê²¼¡ÖFoxconn¡×¡Ë¡ÊTWSE: 2317¡Ë¤Ï¶âÍËÆü¡¢Ç¯¼¡¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖHon Hai Tech Day 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢NVIDIA¡¢OpenAI¡¢Alphabet¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈæÎà¤Ê¤¿âÄ¾Åý¹ç¤Î¶¯¤ß¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦ºÇÂç¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤¬¡¢¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¹¥Þー¥È¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈEV¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼¨¤¹¥¹¥Ôー¥É¤È¿ÊÊâ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢IBM¡¢ABB Robotics¡¢Uber¡¢»°É©¤Õ¤½¤¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤É¡¢AI¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤¬HHTD25½éÆü¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ï¿âÄ¾Åý¹ç¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÅªÃßÀÑ¤ÈÀ½Â¤¤ÎÅÁÅý¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー¤È¤Î¿¼¤¤¶¨¶È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢Foxconn¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¿×Â®¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ë¸½¼Â¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Åö¼Ò¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Foxconn¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëYoung Liu»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢AI¤äÎÌ»Òµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂó¤«¤ì¤¿ºÇÀèÃ¼Ê¬Ìî¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹ºÝ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÏÍÍø¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
OpenAI¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëSam Altman»á¤Ï¡¢Foxconn¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖAI¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¼çÍ×¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Î¼ûÍ×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶¡µë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¸½ºß¤ª¤è¤Ó¾ÍèÅª¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Altman»á¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëAlphabet¤Î¥¢¥¶ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡ÊOther Bets¡ËÉôÌçºÇ¹âÀ½ÉÊÀÕÇ¤¼Ô¡¢Hiroshi Lockheimer»á¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖFoxconn¤ÏGoogle¤ª¤è¤ÓAlphabet¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶¨¶È¤Ï¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ³×¿·¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÂæÏÑ¤ÎNVIDIA Cloud Partner¡ÊNCP¡Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëFoxconn¤Ï¡¢1Ëü´ð¤ÎNVIDIA Blackwell Ultra GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ë14²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ï¼¡À¤Âå¤ÎNVIDIA GB300 NVL72 AI¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼çÆ³¤¹¤ëFoxconn»Ò²ñ¼ÒVisionbay¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëNeo Yao»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âºÇÀèÃ¼¤ÎNVIDIA Blackwell¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Yao»á¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò¥Æー¥Þ¤ËNVIDIA´´Éô¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¸áÁ°Ãæ¤Î2¤Ä¤Î¹Ö±é¤Î¤¦¤ÁºÇ½é¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢NVIDIA DGX Cloud¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëAlexis Bjorlin»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢³×¿·Åª¤ÊAI¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þー¥È¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¼Â¸½¤Ø¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¸ÇÄê·¿¡×¤«¤é¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬½ÀÆð¡×¡¢¡ÖÊ£»¨¤À¤¬½ÀÆð¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ä¡¢ÎÌ»Òµ»½Ñ¤¬¾Íè¤ÎAGI¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëHHTD25¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢200ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤Èµ»½Ñ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£HHTD25¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢GB300 AI¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿AIÂÐ±þ·¿¥â¥¸¥å¥éー¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬½é¤á¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢L1¤«¤éL12¤Þ¤Ç¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤òÌÖÍå¤¹¤ëÈæÎà¤Ê¤¥¿ー¥ó¥ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¿âÄ¾Åý¹çÇ½ÎÏ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
HHTD25¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿MODEL A¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤È¥â¥¸¥åー¥ë¼°¤ÎÂ¿ÍÑÅÓÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÃ±°ì¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¡¢B¥»¥°¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡£
EV¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥×¤ÎMODEL B¤¬6Âæ¡Ê¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¿§¤Î¼ÖÎ¾¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ë¡¢3¼ïÎà¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»²¹Í¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿MODEL A¡¢FoxconnÀ½¥âー¥¿ー¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¤¿¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ëÅÅÆ°¥Ð¥¹MODEL T¡¢¥·¥ã¥È¥ëÍÑÅÓ¸þ¤±¤ÎÃæ·¿MODEL U¡¢LMUV¤Ç¤¢¤ëMODEL D¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±SUV¤Ç¤¢¤ëMODEL C¤ÎËÌÊÆ»ÅÍÍ¤¬¡¢HHTD25¤Î¥Ûー¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
HHTD25¤Ï11·î21Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¡¢ÂæËÌÆî¹ÁÅ¸¼¨¥»¥ó¥¿ー¡¦¥Ûー¥ë1¤Î4F¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
