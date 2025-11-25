Rain Tree¤¬¡ÖÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ñ¥¹NFT¡×È¯Çä¡ª¼«¼£ÂÎ¡ß¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ËÜµ¤¤ÇÄ©¤à¡ÈÃÏ°èÈ¯¡¦¿·¾¦ÉÊ³«È¯¡É¤ò¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Ç¼Â¸½¡£Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾·ÂÔ¤Ê¤ÉÆÃÅµÂ¿¿ô
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎNFT¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖHEXA¡Ê¥Ø¥¥µ¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ420¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¸øÌ±Ï¢·È¿ä¿Êµ¡¹½¡¢³ô¼°²ñ¼Ò GMTS¡¢ÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¡¢»³Íü¸©Âç·î»Ô¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÆáÃÒ¾¡±ºÄ®¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Rain Tree¤Î¿·¾¦ÉÊ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ñ¥¹¤òNFT¤È¤·¤Æ2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó»²²Ã¤¬¡È¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏ°è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°Õ»×·èÄê¡É¤Ë
¿·¾¦ÉÊ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ñ¥¹NFT¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Rain Tree¤È°ì½ï¤ËÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¿·¾¦ÉÊ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ñ¥¹¤òÊÝÍ¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢
¡¦Rain Tree¤¬³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¾·ÂÔ·ô
¡¦¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸«¤é¤ì¤ëÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤Î±ÜÍ÷
¡¦Ê£¿ô¤Î¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤Ø¤ÎÅêÉ¼»²²Ã
¡¦Àè¹ÔÈ¯Çä±þÊç¡¦¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó
¤Ê¤É¡¢Rain Tree¤È¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎºÇÁ°Àþ¡É¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢NFT¤òÊ£¿ôËç»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÅêÉ¼ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î1É¼¤¬¡¢Rain Tree¤ÈÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿RainTree¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÈÃÏ°è¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡É¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Rain Tree¤Î¿·¾¦ÉÊ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ñ¥¹¡ÊÅêÉ¼¸¢ÉÕ¤¡Ë¤ÎNFTÈÎÇä¥Úー¥¸
https://nft.hexanft.com/nftmaticmulti/616
Rain Tree¤È¤Ï
½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¿·¥°¥ëー¥×·ëÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯4·î¤è¤êÌóÈ¾Ç¯´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖIDOL3.0 PROJECT¡×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇºÇ½ª¿³ºº¤Þ¤Ç»Ä¤ë¤â¹ç³Ê¤òÆ¨¤·¤¿17¿Í¤ÎFINALIST¤Ç¥°¥ëー¥×¤ò·ëÀ®¤·¡¢2024Ç¯10·î8Æü¤ËÀµ¼°¤ËRain Tree¤È¤·¤Æ·ëÀ®¡£2025Ç¯1·î29Æü¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥É¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡ÖÆâ³ÕÉÜ ÃÏÊýÁÏÀ¸2.0 ¥â¥Ç¥ë»ö¶È¡×
HEXA¤Ï¡¢±§ÂË»Ô¡¦Âç·î»Ô¡¦ÆáÃÒ¾¡±ºÄ®¤ÈRain Tree¤ò´Þ¤à4ÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò»Ù±ç¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏÊý·ÐºÑ¡¦À¸³è´Ä¶ÁÏÀ¸¸òÉÕ¶â Type V¡×¤ÎºÎÂò»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢
¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëNFT¡ßDAO¤Ë¤è¤ë´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¤È¤¤¤¦Á´¹ñ¤Ç¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
HEXA¤Ï¡¢¹°èÏ¢·ÈDAO¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸2.0ÎÎ°è¤ÎWEB3.0»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
