¡ÚWAKO¡ÛÀ¤³¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ËÆüËÜÂåÉ½4Ì¾¤¬½Ð¿Ø¡ª
¢¨Àµ¼°Ì¾¾Î¤ÏWorld Associations of Kickboxing Organizations¡ÊWAKO¡Ë
IOCÍ£°ì²ÃÌÁÃÄÂÎ¼çºÅÂç²ñ¤ÇK-1²¦¼ÔSAHO¡¢¾¾ËÜ³¤æÆ¤é¤¬À¤³¦°ì¤ËÄ©¤à
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335106&id=bodyimage1¡Û
¡Ú¹ñºÝÂç²ñ¡Û¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ø ¸½K-1²¦¼ÔSAHO¡¢¾¾ËÜ³¤æÆ¤éÀº±Ô4Ì¾¤¬¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ø
¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤ËÍ£°ì²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¹ñºÝÅý³çÃÄÂÎ¡ÖWAKO¡ÊÀ¤³¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÃÄÂÎ¶¨²ñ¡Ë¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ØWAKO À¤³¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¡¦¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¸½K-1À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎSAHOÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÌîÂçµ±Áª¼ê¡¢¼Æ粼ÍµÅÍÁª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÀèÆüK-1 WORLD MAX 2025¤Ç²ñ¿´¤ÎKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¾¾ËÜ³¤æÆÁª¼ê¤ò´Þ¤àÀº±Ô4Ì¾¤¬¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎºÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335106&id=bodyimage2¡Û
WAKO¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤ÎÃÄÂÎ¡£
²ÃÌÁ¹ñ¤Ï5ÂçÎ¦130¤«¹ñ¤ËµÚ¤Ó¡¢¤½¤Î¤¦¤Á105¤«¹ñ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¹ñÆâ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Þ¤¿¤ÏÀ¯ÉÜ¥¹¥Ýー¥Ä¶É¤ËÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Àµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¹ñºÝÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê
À¤³¦¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤Î4Ì¾¤Ç¤¹¡£
SAHO ¡ÊÂè3ÂåK-1 WORLD GP½÷»Ò¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡Ë
¾¾ËÜ³¤æÆ¡ÊK-1 WORLD MAX 2025 KO¾¡Íø¡Ê¥Õ¥§¥¶ーµé¡Ë
¼ÆºêÍµÅÍ
ÃæÌîÂçµ±
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335106&id=bodyimage3¡Û
¼Ì¿¿ ¾¾ËÜ³¤æÆÁª¼ê
ÆÃ¤Ë¾¾ËÜ³¤æÆÁª¼ê¤Ï¡¢K-1¤Ç¤Î¾¡Íø¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡ÖK-1ÂåÉ½¡¦ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥µ¥Ýー¥È¥Áー¥à¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã®Ã«Âç½õ¤¬ÂåÉ½ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ª¤è¤Ó¥»¥³¥ó¥É¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´ð½à¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¡¢ÂÚºßÃæ¤Ë¿³È½¹Ö½¬²ñ¤â¼õ¹Ö¤¹¤ëÍ½Äê¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÄ©¤à¡£
¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤È¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢³§ÍÍ¤ÎÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335106&id=bodyimage4¡Û
¼Ì¿¿ É®¼Ô Ã®Ã«Âç½õ
²¤½£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊEuropean Federation of Journalists¡Ë
²ñ°÷No.JP465 N J269¼Ì¿¿²È
ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¥á¥ó¥Ðー
²ñ°÷No.TA1321
¡Ê¼Ò¡Ë¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¼èºà¡¡¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È
Ã®Ã«Âç½õ
d.tarutani0120@gmail.com
¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È
KANAME YAGIHASHI
Tatiana Ivanovna
HINATA TARUTANI
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
