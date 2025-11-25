¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
DAM 2025Ç¯Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¡ªMrs. GREEN APPLE ¤¬¡Ú³Ú¶ÊÊÌ¡Û¡¦¡Ú²Î¼êÊÌ¡Û½é¤ÎÆ±»þÀ©ÇÆ
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢DAM 2025Ç¯Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³Ú¶ÊÊÌ¡Û¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬1°Ì¤Ëµ±¤¡¢¡Ú²Î¼êÊÌ¡Û¤âºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆMrs. GREEN APPLE¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ú³Ú¶ÊÊÌ¡Û¤È¡Ú²Î¼êÊÌ¡Û¤òÆ±»þ¤ËÀ©ÇÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÁ´16¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/3054/123165/123165_web_1.png
¢£DAM 2025Ç¯Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÁí¹ç¡Ë
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÏºòÇ¯¤Î½ç°Ì¤Ç¤¹¡£2025Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¶Ê¤Ï¡Ö½é¡×¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç51°Ì°Ê²¼¤Î¶Ê¤Ï¡Ö·÷³°¡×¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¶Ê¤Ï¡¢Æ±°ì¶Ê¤È¤·¤Æ½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¡Ú³Ú¶ÊÊÌ TOP50¡Û²òÀâ
º£Ç¯ºÇ¤â²Î¤ï¤ì¤¿¶Ê¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿Mrs. GREEN APPLE ¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢¡È¹ç¾§¶Ê¡É¤È¤·¤Æ³Ø¹»¹Ô»ö¤äÈ¯É½²ñ¤Ç¤â²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Mrs. GREEN APPLE¤ÎTOP50Æâ¶Ê¿ô¤Ï2024Ç¯¤Î4¶Ê¤«¤é7¶Ê¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Vaundy¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×¤Î¿Íµ¤¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ª¤è¤Ó2024Ç¯¡Ú³Ú¶ÊÊÌ¡Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é5Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â¤Ê¤ª²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥é¥ª¥±¿Íµ¤¶Ê¤Ç¤¹¡£
TOP50Æâ¤Î½éÅÐ¾ì¶Ê¤Ï2¶Ê¡¢ºòÇ¯¥é¥ó¥¯³°¤À¤Ã¤¿¶Ê¤Ï11¶Ê¤Ç¤¹¡£
2.¡Ú²Î¼êÊÌ TOP20¡Û
¡þ ¡Ú²Î¼êÊÌ TOP20¡Û²òÀâ
º£Ç¯ºÇ¤â²Î¤ï¤ì¤¿²Î¼ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤Mrs. GREEN APPLE¤Ç¤·¤¿¡£È¯Çä¤¹¤ë¶Ê¤¬¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë²áµîºîÉÊ¤Ø¤Î»Ù»ý¤â¹â¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤ÎÀª¤¤¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±é²Î³¦¤«¤éÍ£°ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤ÏÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ç¤¹¡£Ë×¸å35Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤âº£¤Ê¤ª¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íò¤¬18°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½5Ç¯´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤ÎÁª¶Ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£DAM 2025Ç¯Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÉôÌçÊÌ¡Ë
3.¡Úº£Ç¯È¯Çä³Ú¶Ê TOP10¡Û
¡þ¡Úº£Ç¯È¯Çä³Ú¶Ê TOP10¡Û²òÀâ
Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬Æ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£3°Ì¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡¦5°Ì¡ÖÅ·¹ñ¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ3¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖROSE¡×¤¬¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤¿HANA¤ÏÍ£°ìº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Î¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¤Ï¡¢¡Úº£Ç¯ÊüÁ÷¡¦¸ø³«¡¿TV¥¢¥Ë¥á¡¦¥¢¥Ë¥á±Ç²è¼çÂê²Î¡Û¤Ç1°Ì¡¢6°Ì¤Î¡áLOVE¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Ï¡Úº£Ç¯È¯Çä¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×³Ú¶Ê¡Û¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢º£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏÃÂê¶Ê¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ³¡¹¤È¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4.¡Úº£Ç¯ÊüÁ÷¡¦¸ø³«¡¿TV¥¢¥Ë¥á¡¦¥¢¥Ë¥á±Ç²è¼çÂê²Î TOP10¡Û
¡þ¡Úº£Ç¯ÊüÁ÷¡¦¸ø³«¡¿TV¥¢¥Ë¥á¡¦¥¢¥Ë¥á±Ç²è¼çÂê²Î TOP10¡Û²òÀâ
Åö¼Ò¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È
¡¦1°Ì¡¡¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¢ª¡Ö2025Ç¯Åß¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì
¡¦2°Ì¡¡Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¢ª¡Ö2025Ç¯½Õ¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì
¡¦5°Ì¡¡¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¢ª¡Ö2025Ç¯²Æ¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì
¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö²ø½Ã¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¡Ú¾åÈ¾´ü¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¼çÂê²Î¡Û¤Ç¤â¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ë°µ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë3°Ì¡¦4°Ì¡¦6°Ì¤ÈÍ£°ìÊ£¿ô¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Ç¤â¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5.¡Úº£Ç¯È¯ÇäVTuber³Ú¶Ê TOP10¡Û
¡Úº£Ç¯È¯ÇäVTuber³Ú¶Ê TOP10¡Û²òÀâ
¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡ÖStellar Stellar¡×¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¥Ó¥Ó¥Ç¥Ð¡×¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºTOP3¤ò´Þ¤à5¶Ê¤òÀê¤á¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â¡ÈVTuber¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4°Ì¡Ö¥¥¹¥¥Ä¥Í¡×¡¢8°Ì¡ÖV¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ÅÄÃæ¥Ò¥á¤ÈÎëÌÚ¥Ò¥Ê¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎHIMEHINA¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6.¡Úº£Ç¯È¯Çä¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥° TOP10¡Û
¡Úº£Ç¯È¯Çä¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥° TOP10¡Û²òÀâ
1°Ì¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢5¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿½éÀ±³Ø±à¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÍÜÀ®³Ø±à¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£³Ø±à¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ä¥½¥í¤Ç³Ú¶Ê¤òÂ¿¿ôÈ¯É½¡£SNS¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¡¦²Î¾§Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ä¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½éÀ±³Ø±à²»³Úº×¡×¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³èÈ¯¤Ê²»³Ú³èÆ°¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Î¿Íµ¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¡¦6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ë¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥¦¥ÞÌ¼¡É¤¿¤Á¤¬¡¢Ãç´Ö¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È³Ø±àÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤Î²Î¤Ï¡¢¡ÖWINNING LIVE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆCDÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â²Î¤ï¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
7°Ì¡¦8°Ì¡¦10°Ì¤Î¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º!!¡Ù¤Ï¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Í£°ìÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥²¡¼¥à¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î³Ú¶ÊÈäÏª¤ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¤´¤È¤ÎCDÈ¯Çä¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤ÎÁª¶Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7.¡Úº£Ç¯È¯É½¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É³Ú¶Ê TOP10¡Û
¡þ¡Úº£Ç¯È¯É½¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É³Ú¶Ê TOP10 ¡Û²òÀâ
1°Ì¤ÏDECO*27»Ë¾å¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÄ¶¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡×¤Ç¤¹¡£¡ÈÌ®¥Ê¥·¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡É¡¢¡È¥Æ¥ó¥Ñ¤ê¥È¡¼¥¯¡É¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤òDECO*27¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¤¸ì¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²Î»ì¤ä¡¢¼«¿È¤¬²áµî¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê°Ê²¼¡¢MV¡Ë¤Î°ìÉô¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¹½À®¤¬¥Ü¥«¥í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£4°Ì¡Ö¥Ï¥í¡¼¥»¥«¥¤¡×¡¦5°Ì¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥×¡×¡¦10°Ì¡Ö¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢DECO*27¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8.¡Úº£Ç¯È¯Çä¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×³Ú¶Ê TOP10¡Û
¡þ¡Úº£Ç¯È¯Çä¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×³Ú¶Ê TOP10¡Û²òÀâ
timelesz¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimeless project¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿18,922·ï¤ÎÃæ¤«¤é5Ì¾¤ò¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁªÈ´¤·¡¢8¿Í¤Î¿·ÂÎÀ©¤Çº£Ç¯ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖRock this Party¡×¤¬¥«¥é¥ª¥±¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ä±þ±ç¤ÎÇ®ÎÌ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
TOP10¤òÀê¤á¤ë9ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¦¤Á¡¢2°ÌBE:FIRST¡¢3°ÌM!LK¡¢10°ÌDa-iCE¤ò½ü¤¯6ÁÈ¤¬Á´¤ÆSTARTO ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤êÈ×ÀÐ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9.¡Úº£Ç¯È¯Çä¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×³Ú¶Ê TOP10¡Û
¡þ¡Úº£Ç¯È¯Çä¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×³Ú¶Ê TOP10¡Û²òÀâ
1°Ì¤Ï»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë10¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×=LOVE¤Î¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²Î»ì¤È¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍÙ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¦¤Þ¤Í¤·¤ä¤¹¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤¬ ¡È¥Ð¥º¤ê¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¡ÖROSE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3°Ì¡¦4°Ì¡¦5°Ì¡¦8°Ì¤È5¶Ê¤¬TOP10¤ÎÈ¾¿ô¤òÀ©¤·¤¿HANA¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØNo No Girls¡Ù¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤â¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¡¦²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¶Ê¤ÏÈ¯Çä¤´¤È¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×³¦·¨¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
10.¡Úº£Ç¯È¯ÇäK-POP TOP10¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡þ¡Úº£Ç¯È¯ÇäK-POP TOP10¡Û²òÀâ
1°Ì¤Ë¡ÖAlmond Chocolate¡×¤¬µ±¤¤¤¿º£Ç¯ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2024Ç¯¡Ë¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇµÞÂ®¤Ë¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Úº£Ç¯È¯Çä¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×³Ú¶Ê¡Û¤Ë¤âÍ£°ì´Ú¹ñ¤«¤é¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BOYNEXTDOOR¤ÎÎø¿´¤ò²Î¤¦ÀÄ½Õ¹ðÇò¥½¥ó¥°¡Öº£Æü¤À¤± I LOVE YOU (Japanese Ver.)¡×¤È¡ÖIF I SAY, I LOVE YOU¡×¤¬3°Ì¤È6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£SNS¾å¤Ç¹ðÇò¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
11.¡Úº£Ç¯È¯Çä±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê TOP10¡Û
¡þ¡Úº£Ç¯È¯Çä±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê TOP10¡Û²òÀâ
¡È¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤Î½÷²¦¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤Î30¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤¬1°Ì¤Ë¡£Âçºå¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤äMV¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡Ö¾¼ÏÂ¤«¤¿¤®¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤Ï¡¢º£Ç¯¡Ö¾¼ÏÂ¤´¤³¤í¡×¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡È¾¼ÏÂ¥·¥ê¡¼¥º¡É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤¿Î¾¶Ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î±é²Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â¹¤¯²Î¤ï¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12.¡Úº£Ç¯DAM¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿ÅìÊý·Ï³Ú¶Ê TOP10¡Û
¡þ¡Úº£Ç¯DAM¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿ÅìÊý·Ï³Ú¶Ê TOP10¡Û²òÀâ
1°Ì¤Î¥Ó¡¼¥È¤Þ¤ê¤ª/COOL&CREATE¡Ö¥Á¥ë¥Î¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤µ¤ó¤¹¤¦³Ø±à¡×¤Ï¡¢IOSYS feat. miko¡Ö¥Á¥ë¥Î¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤µ¤ó¤¹¤¦¶µ¼¼¡×¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¶Ê¤Ç¤¹¡£ÅìÊý¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿Æ±¶Ê¤ò¥Ó¡¼¥È¤Þ¤ê¤ª/¡¡COOL&CREATE¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ2025Ç¯¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Î¶Ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÇúÈ¯Åª¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÇRecords¤Ï¡¢ÅìÊý·Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯6·î¤ËÂ¿¿ô¤Î³Ú¶Ê¤òDAM¤ËÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢4¶Ê¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
13.¡ÚLIVE¥«¥é¥ª¥± TOP10¡Û
LIVE¥«¥é¥ª¥±¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö±éÁÕ¤È±ÇÁü¤Ç²Î¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£²Î¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤¤µ®½Å¤ÊLIVE±ÇÁü¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025/11/25¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î³Ú¶Ê¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡þ¡ÚLIVE¥«¥é¥ª¥± TOP10¡Û²òÀâ
1°Ì¤Ïback number¤Î¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡£½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Øback number dome tour 2018 ¡Èstay with you¡É¡Ù¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£2°Ì¡¦8°Ì¡¦9°Ì¤Ë¡¢BIGBANG¡¢G-DRAGON(from BIGBANG) ¡¢TWICE¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤È±é½Ð¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎLIVE¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í£°ì3¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Snow Man¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Û¤Ê¤ëLIVE±ÇÁü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
14.¡Úº£Ç¯TikTok¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿&²Î¤ï¤ì¤¿¶Ê TOP10¡Û
ÆüËÜ¤ÎTikTok¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¾å°Ì50¶Ê¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖTikTok²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Î2025Ç¯1·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤ò½¸·×¤·¤Æ¾å°Ì10¶Ê¤òÁª½Ð¤·¡¢DAM¤Ç²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¡Úº£Ç¯TikTok¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿&²Î¤ï¤ì¤¿¶Ê TOP10¡Û²òÀâ
Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬1°Ì¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£TikTok¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤ÆÍÙ¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¡È¡ô¥é¥¤¥é¥Ã¥¯ ÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬¼«¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4°Ì¤ÎCANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÈÇÜÇÜ¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Í¤·¤ä¤¹¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤Î³È»¶¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÂç¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤·¡¢¸½ºßTikTok¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï38²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7°Ì¤ÎÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤ä¡¢8°Ì¤ÎiLiFE!¡Ö²ñ¤¤¤ËKiTE!(2025 9¿Í ver.)¡×¤Ê¤É¡¢¸µµ¤¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¡È±þ±ç·Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥½¥ó¥°¡É¤ÎÌÀ¤ë¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¥Ð¥º¤ê¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
15.¡Ú¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÊ¿À®¥½¥ó¥° TOP10¡Û
¡þ¡Ú¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÊ¿À®¥½¥ó¥° TOP10¡Û²òÀâ
1°Ì¤ÎORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Ï¡¢¡ÉÊ¿À®¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò72Ï¢È¯¤¹¤ëÎáÏÂ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎMV¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ý¿Í¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¤Î2¿Í¤¬Ì¡ºÍNo.1¤ò·èÄê¤¹¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024·è¾¡Àï¡Ù¤ÇORANGE RANGE¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Í¥¿¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡ÈÊ¿À®¤Ã¤Ý¤¯¤ÆµÕ¤Ë¿·¤·¤¤¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë²Æ¤ÎÄêÈÖ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤âºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ú³Ú¶ÊÊÌ¡Û¤Ç¤â43°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Î¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Ï¡¢1993Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Åß¤ÎÄêÈÖ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¹À¥¹áÈþ¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¹¡£Æ±¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÏºî¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¡È¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤·¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¤é¤â¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¤ÎYUI¡ÖSUMMER SONG¡×¤Ï¡¢2008Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê²Î»ì¤¬¡È¡ô²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÅê¹Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
16.¡ÚºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æº£Ç¯²Î¤ï¤ì¤¿¶Ê TOP10¡Û
ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ËDAM¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æº£Ç¯²Î¾§²ó¿ô¤¬¿¤Ó¤¿¶Ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¡ÚºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æº£Ç¯²Î¤ï¤ì¤¿¶Ê TOP10¡Û²òÀâ
2°Ì¤ÎCUTIE STREET¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯8·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤éµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï2024Ç¯9·î¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤ª¤è¤½1¥ö·î¤ÇTikTok¤ÎÅê¹Æ¿ô¤¬10Ëü¤òÄ¶¤¨¡¢°ìÌöÏÃÂê¤ÎÅª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£KAWAII LAB.¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËFRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼¡¡¹¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÏKAWAII LAB.¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÄêÈÖ¶Ê¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢º£Ç¯¤Î¡Ú³Ú¶ÊÊÌ¡Û¤Ç¤â7°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2006Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿4°Ì¤Î¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡Ö¥³¥¤¥¹¥ë¥ª¥È¥á¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÈ¯»£¤ê¡Ê¥ï¥ó¥Æ¥¤¥¯¡Ë¤Ç²Î¤ä±éÁÕ¤òÈäÏª¤¹¤ë¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ç2025Ç¯1·î¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿ÃÆ¤¸ì¤ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÏCM¥½¥ó¥°¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯È¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤½¤Ó¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£8°Ì¤Î¡Öµ¤¤Þ¤°¤ì¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤â2008Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢2021Ç¯¤Ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø¤¢¤½¤Ó¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é2¶Ê¤ÎTHE FIRST TAKE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÉ÷¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç²Î¾§¤¹¤ëÆ°²èÅê¹Æ¤¬Áý¤¨¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Î¿Íµ¤¤âºÆÇ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
