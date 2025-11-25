¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚK-1 W MAX 2025¤Î¡Ö°Ç¡×¡Û¹õÀî±ÍÅÍ¡¢ÀÐ°æ°ìÀ®¤ËÀËÇÔÄ¾¸å¤Î¶»Ãæ¤òÆÈÀê¹ðÇò¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¿°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
2025Ç¯11·î15ÆüK-1ÁÏÀß¼ÔÀÐ°æÏÂµÁ´ÛÄ¹¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥Õ¥êー¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤¿K-1WORLD MAX2025¤ÏÈÖ¶¸¤»¤Î¤è¤¦¤Ê¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢´öÂ¿¤Î»î¹ç¤Ç¡ÖËâÊª¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·ー¥ó¤¬Â³½Ð¤·´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
º£²ó¡¢É®¼Ô Ã®Ã«Âç½õ¤Î¸µ¤Ë¡¢ÀÐ°æ°ìÀ®Áª¼ê¤ËÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¹õÀî±ÍÅÍÁª¼ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335105&id=bodyimage1¡Û
¼Ì¿¿¡§¹õÀî±ÍÅÍÁª¼ê
¡Öteam VASILEUS¡¢Âè9ÂåKrush¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¹õÀî±ÍÅÍ¤Ç¤¹¡£
K-1¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë³ÊÆ®µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÀµÄ¾¡Ö²¶¤³¤³¤ÇÉé¤±¤ë¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬1ÈÖ¤Ç¤¹¡£
À¸¤¤Æ¤¤¿°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âÉé¤±¤¿Áê¼ê¤Ë¤ä¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤³¤Î³¬µé¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤â¥À¥µ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤ä¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
²¶¤ÏÉ¬¤º³ÊÆ®µ»³¦¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×
Krush¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÊÖ¾å¤ò¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀK-1¤Î¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬ÀÜÀï¤ÎËö¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¹õÀî±ÍÅÍÁª¼ê¤ËËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤â¤Þ¤¿K-1WORLD MAX2025¤Î¸÷¤È°Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335105&id=bodyimage2¡Û
team VASILEUS½êÂ° ¹õÀî±ÍÅÍ
¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô½Ð¿È
2003Ç¯11·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ê21ºÐ¡Ë
O·¿
±¦Íø¤
¥µ¥¦¥¹¥Ýー
ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø ºß³Ø
¼ñÌ£ ¥µ¥¦¥Ê
ÆÀ°Õµ» º¸¥¹¥È¥ìー¥È
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ ¼«Í³
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335105&id=bodyimage3¡Û
¥¢¥Þ¥Á¥§¥¢»þÂå¤«¤é¤½¤Î¶¯¤µ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¹õÀîÁª¼ê¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏK-1¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÀ³¤àËâÊª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«ÁÔÀä¤Ê¥À¥¦¥ó±þ½·¤Î±þ½··à¤Î¸å¤Ë2R¤Ë¹õÀî±ÍÅÍ¤¬ÌÔ¹¶¤ÇÀÐ°æ¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤â¡¢ÀÐ°æ¤¬Â¨ºÂ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·µÕÅ¾¡£3R¤Ë¤ÏÀÐ°æ¤«¤é2ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ìÇÔËÌ¡£
K-1ÁÏÀß¼Ô¡¦ÀÐ°æÏÂµÁ´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¸å¤Î³«¤Ä¾¤ê¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÊýÀÐ°æ¤Ï°úÂàÅ±²ó¤È¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¡×¤ò²þ¤á¤ÆÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹õÀîÁª¼ê¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆâÍÆ
Q1»î¹çÄ¾¸å¤Î¿´¶ ¡Öº£¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©/¥Ù¥ë¥È¤òÌÜÁ°¤ÇÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¹õÀîÁª¼ê ¡Ö²ù¤·¤¤¡£¤½¤Î°ì¸À¡×
Q2ÇÔ°ø¤Î¿¼·¡¤ê ¡Öº£¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©/¥Ù¥ë¥È¤òÌÜÁ°¤ÇÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÎã2R¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç²¿¤ò´¶¤¸¡¢²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¹õÀîÁª¼ê¡Ö²¶¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê°¤µ¤Ç¤â¤¢¤ëÉôÊ¬¤¬º£²ó¤Ï·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ë½Ð¤¿¤Ê¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¡×
Q3º£²óÂÐÀï¤µ¤ì¤¿ÀÐ°æ°ìÀ®Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹õÀîÁª¼ê¡Ö»î¹çÁ°¤Ï¿§¡¹¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸µ¡¹¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢çÓ¤á¤Æ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢ËüÁ´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢Àï¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î°Õ¸«¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
Q4¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¹õÀîÁª¼ê¡ÖÉ¬¤º¤ä¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¡×
µ¼Ô»ëÅÀ¤À¤È¡¢½øÈ×¤Ï¹õÀîÁª¼ê¤Î¥Úー¥¹¤ÇÃ¸¡¹¤È»î¹ç¤¬¿Ê¤àÊ·°Ïµ¤¤Ë´¶¤¸¤¿¡£2R¤ÇÀÐ°æÁª¼ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¹õÀîÁª¼ê¤Î¾¡Íø¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤ÈÇùÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÖ¶¸¤»¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢3R¤ÇÄÀ¤ó¤À¹õÀîÁª¼ê¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦¤ÈÀÐ°æÁª¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë·é¤µ¤ÈÀ¶¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¹õÀîÁª¼ê¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Îµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335105&id=bodyimage4¡Û
¼Ì¿¿ ¹õÀî±ÍÅÍÁª¼ê
²¤½£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊEuropean Federation of Journalists¡Ë
²ñ°÷No.JP465 N J269¼Ì¿¿²È
ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¥á¥ó¥Ðー
²ñ°÷No.TA1321
¡Ê¼Ò¡Ë¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¼èºà¡¡¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È
Ã®Ã«Âç½õ
d.tarutani0120@gmail.com
¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È
KANAME YAGIHASHI
Tatiana Ivanovna
HINATA TARUTANI
¼Ì¿¿ É®¼Ô Ã®Ã«Âç½õ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335105&id=bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
