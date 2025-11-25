¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡ÖÂç³ØICT¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ2025Ç¯ÅÙ Ç¯¼¡Âç²ñ¡×¤Ë¡¢¶µ°é¤È¸¦µæ¤Î¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½ÐÅ¸
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§ÃÓÅÄ ¹¬À¸¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËËÌ³¤Æ»¤Î»¥ËÚ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂç³ØICT¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊAXIES¡Ë2025Ç¯ÅÙ Ç¯¼¡Âç²ñ¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç³ØICT¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊAXIES¡Ë2025Ç¯ÅÙ Ç¯¼¡Âç²ñ¡×¤Ï¡¢ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶µ°é¤È¸¦µæ¤Î¼Á¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È&Å¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤ÎAI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Î·ãÊÑ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä¿Íºà¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¡¦´ë¶È¤¬½¸¤¤¡¢ºÇ¿·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä²ÝÂê¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÎDX¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëICT¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Åö¼Ò¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âç³ØICT¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊAXIES¡Ë2025Ç¯ÅÙ Ç¯¼¡Âç²ñ¡¡³«ºÅ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2426/122639/122639_web_1.png
¢£½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡ Kyocera Cloud Print and Scan
¥¯¥é¥¦¥É¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤à¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¡¢°õºþ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥×¥ê¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¾ì½ê¤äÃ¼Ëö¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¯¥é¥¦¥É·ÐÍ³¤Ç°ÂÁ´¤Ë°õºþ¡¦¥¹¥¥ã¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤¬½êÍ¤¹¤ëPC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó/¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò³ØÆâ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëBYOD¡ÊBring your own device¡Ë¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡¢³ØÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÎDX¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ÈÄ¹Ç¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó¡§Kyocera Cloud Print and Scan
¥¯¥é¥¦¥É¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤à¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¡¢°õºþ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥×¥ê¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¾ì½ê¤äÃ¼Ëö¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¯¥é¥¦¥É·ÐÍ³¤Ç°ÂÁ´¤Ë°õºþ¡¦¥¹¥¥ã¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤¬½êÍ¤¹¤ëPC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó/¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò³ØÆâ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëBYOD¡ÊBring your own device¡Ë¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡¢³ØÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÎDX¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ÈÄ¹Ç¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó¡§Kyocera Cloud Print and Scan
https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/solution/business-application/cost-control-and-security/cloud-print-and-scan//?rls_20251125-HP
¢ »úËëÉ½¼¨¥·¥¹¥Æ¥à CotopatⓇ¥³¡¼¥Ê¡¼
Ä°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë³ØÀ¸¤«¤é¤Î¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤ä³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤«¤é¤Î¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¡£²»À¼¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇ§¼±¤·¡¢Ê¸»ú‧¿Þ²ò‧Æ°²è¤Ç¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÅ¬¤·¤¿Æ©ÌÀ¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉ½¼¨¥â¥Ç¥ë¤È»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÉ½¼¨¥â¥Ç¥ë¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¯¤³¤ë¡Ö°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó¡§CotopatⓇ
https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/products/ict-service/communication/cotopat/?rls_20251125-HP
Ä°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë³ØÀ¸¤«¤é¤Î¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤ä³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤«¤é¤Î¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¡£²»À¼¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇ§¼±¤·¡¢Ê¸»ú‧¿Þ²ò‧Æ°²è¤Ç¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÅ¬¤·¤¿Æ©ÌÀ¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉ½¼¨¥â¥Ç¥ë¤È»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÉ½¼¨¥â¥Ç¥ë¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¯¤³¤ë¡Ö°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó¡§CotopatⓇ
https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/products/ict-service/communication/cotopat/?rls_20251125-HP
¢¨ ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ¥»¥é¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´ë¶È¹ÊóÉô ¿¹ÅÄ¡Ê·ÈÂÓ:070-7406-6371 ²ñ¼ÒÄ¾ÄÌ:06-6764-3515¡Ë