¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Û²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤Èºë¶ÌÂç³Ø¤ÏÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§¶áÌî ¿¿°ì¡Ë¤È¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Íºë¶ÌÂç³Ø¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢³ØÄ¹¡§ºä°æ µ®Ê¸¡Ë¤Ï¡¢Î¾Âç³Ø¤¬Í¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¶µ°é¡¦¸¦µæ»ñ¸»¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ÎÀ®²Ì¤òÁê¸ß¤Ë³è¤«¤·¡¢Î¾Âç³Ø¤Î°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë»ñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¯»Ò²½¤Î¿Ê¹Ô¤ä¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¡¢²æ¤¬¹ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂ¨¤·¤¿¿Íºà¤ÎÇÚ½Ð¤ä¸¦µæÎÏ¤Î¶¯²½¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ä¹ñºÝ²½¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢Âç³Ø¤Ë¤ÏÌò³ä¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ÆÂç³Ø¤¬»ý¤Ä¶µ°é¡¦¸¦µæ»ñ¸»¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä»º¶È³¦¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç³Ø´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¶µ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤ä¸¦µæÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤Èºë¶ÌÂç³Ø¤Ï¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢Áê¸ß¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦ÃÏ°è¹×¸¥¡¦»º³ØÏ¢·È¡¦¹ñºÝ¸òÎ®¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÀ®²Ì´Ô¸µ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î³Ø½Ñ¡¦»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ª¤è¤Ó¿Íºà°éÀ®¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Äù·ë¼°³µÍ×
Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë 15:00¡Á
¾ì¡¡½ê¡§²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¢©220-8107 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ¡¡²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼7³¬
½ÐÀÊ¼Ô¡§
²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø
Íý»öÄ¹¡¡¶áÌî ¿¿°ì
³ØÄ¹¡¡ÀÐÀî µÁ¹°
Íý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¡µÌ ¾¡
ÌÚ¸¶À¸Êª³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¡ÅèÅÄ ¹¬µ×
ºë¶ÌÂç³Ø
³ØÄ¹¡¡ºä°æ µ®Ê¸
Íý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¡ÀÐ°æ ¾¼É§
Éû³ØÄ¹¡¡Ê¡Åç ¸¬µÈ
¶µ¼ø¡¡¸Íß· ¾ù
¶µ¼ø¡¡¾®ÃÝ ·Éµ×
¢£¡¡Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ
(1) ³Ø½Ñ¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(2) ¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(3) ¸¦µæ¸òÎ®¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(4) ¹ñºÝ¸òÎ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(5) »ÜÀßÀßÈ÷Åù¤ÎÁê¸ßÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(6) ³ØÀ¸µÚ¤Ó¶µ¿¦°÷Åù¤ÎÁê¸ß¸òÎ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(7) FD¡¦SD¸¦½¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(8) ³Æ¼ï½õÀ®»ö¶È¤Ø¤Î¶¦Æ±¿½ÀÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(9) ÃÏ°è¹×¸¥µÚ¤Ó»º³ØÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(10) ¤½¤ÎÂ¾ÁÐÊý¤¬É¬Í×¤ÈÇ§¤á¤ë»ö¹à
