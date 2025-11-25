¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¶âÍ»¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¿ä¿Ê¶¨²ñ¡×¤Ë²ÃÌÁ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ö¤ª¶â¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆVisa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ë¥«¡¼¥É¡×¤ª¤è¤ÓVisa¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡ÖPool¡×¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È¬´¬ ¾Ä¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥ó¥à¡×¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¶âÍ»¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§²¬ÅÄÂóÏº¡¢°Ê²¼¡ÖFDUA¡×¡Ë¤Ë°ìÈÌ²ñ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÌÁ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FDUA¤Ï¡Ö¶âÍ»¥Ç¡¼¥¿¤Ç¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Î²ÄÇ½À¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¶âÍ»¼ÂÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÁÈ¿¥¡×¡Ö¿Íºà°éÀ®¡×¡Öµ»½Ñ¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¡¢¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¡¦¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥à¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Visa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ë¥«¡¼¥É¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ÈAI¤Î³èÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤ÏFDUA¤Î·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¶âÍ»¶È³¦²£ÃÇ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¶¦Í¤äÀè¿Êµ»½Ñ¤ÎµÄÏÀ¡¢¶È³¦È¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²è¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¡¢²ÃÌÁ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊFDUA¡Ë³µÍ×
Àß¡¡Î©¡¡Æü ¡§2022Ç¯4·î25Æü
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®1-8-1¡¡³ý¾ìÄ®°ìÃúÌÜÊ¿ÏÂ¥Ó¥ë
ÂåÉ½Íý»ö¡¡ ¡§²¬ÅÄ¡¡ÂóÏº
³èÆ°ÆâÍÆ ¡§
¡Ê£±¡Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎAI¡¦¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎºîÀ®
¡Ê£²¡Ë¶âÍ»¶È³¦Æâ¡¦´Ø·¸½ôÃÄÂÎÅù¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤äÏ¢·È
¡Ê£³¡Ë¶âÍ»¥Ç¡¼¥¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¡¢±¿±Ä
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ ¡§https://www.fdua.org
¡Ú¥«¥ó¥à¤Î³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥à
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò È¬´¬¾Ä
ÀßÎ©¡§2011Ç¯1·î14Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1ÃúÌÜ20-18 »°ÉÙ¥Ó¥ë¿·´Û 4³¬
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://kanmu.co.jp/
¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´URL¡§https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
¥«¥ó¥à¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëFinTech´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤«¤é¤¹¤°¤ËÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ëVisa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡Ø¥Ð¥ó¥É¥ë¥«¡¼¥É¡Ù¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï1,300Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÃ£À®¡£¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ"Åê»ñ¤È·èºÑ"¤ò1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¡ØPool¡Ù ¤â³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¼Ô¸þ¤±»ñ¶âÄ´Ã£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡Ø¥µ¥¯¤Ã¤È»ñ¶âÄ´Ã£¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ø¡£»ä¤¿¤Á¤ÏMUFG¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¶ä¹Ôµ¡Ç½¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Ê§¼°»ÙÊ§¼êÃÊ¡ÊÂè»°¼Ô·¿¡ËÈ¯¹Ô¼Ô¡§ ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ Âè00690¹æ
ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡Ë Âè3321¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Fintech¶¨²ñ, °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥à ¹ÊóÃ´Åö¡§ÄÍÅÄ
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§contact@kanmu.co.jp
