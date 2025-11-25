¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚK-1 WORLD MAX 2025¤Î¡Ö¸÷¡×¡Û19ºÐ¡¦¾¾ËÜ³¤æÆ¡¢¡ÖËâÊª¡×¤òKO¤ÇÊ§¿¡¡ª²ñ¿´¤Î¾¡Íø¤ÇWAKOÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ØÌö¿Ê
2025Ç¯11·î15ÆüK-1ÁÏÀß¼ÔÀÐ°æÏÂµÁ´ÛÄ¹¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥Õ¥êー¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤¿
K-1WORLD MAX2025¤ÏÈÖ¶¸¤»¤Î¤è¤¦¤Ê¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢´öÂ¿¤Î»î¹ç¤Ç¡ÖËâÊª¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·ー¥ó¤¬Â³½Ð¤·´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡ÖËâÊª¡×¤òÂà¤±¤Æ¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼ã¼Ô¤¬¤¤¤ë
¾¾ËÜ³¤æÆ 19ºÐ
¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤ò±£¤µ¤º¤ËÇË´é¤¹¤ëÍÍ¤Ï¹¹¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌö¿Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾¾ËÜÁª¼ê¤ËÃ®Ã«Âç½õ¤è¤êÆÈÀê¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
K-1WORLD MAX2025¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¡Ö¸÷¤È°Ç¡×º£²ó¤Ï¡Ö¸÷¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335104&id=bodyimage1¡Û
¼Ì¿¿¡§¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤ò¼è¤ë¾¾ËÜÁª¼ê¤ÈÀÐ°æÏÂµÁ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥Õ¥êー
»áÌ¾ ¾¾ËÜ³¤æÆ¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È ¤«¤¤¤È¡Ë 19ºÐ¡ÊK-1 WORLD MAX 2025 ³«ºÅ»þ 2025Ç¯11·î¤Ç19ºÐ¡Ë
½êÂ° TAD
À¸Ç¯·îÆü2006Ç¯6·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì
·ì±Õ·¿B·¿
³¬µé ¥Õ¥§¥¶ーµé
¥¹¥¿¥¤¥ë Î¾Íø¤¡¦¥µ¥¦¥¹¥Ýー
¼ñÌ£ ¥¹¥Ýー¥Ä¤¹¤ë¤³¤È
ÆÀ°Õµ» º¸¥¹¥È¥ìー¥È
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ ¼«Í³
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335104&id=bodyimage2¡Û
¥×¥íÀïÀÓ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¾¾ËÜÁª¼ê¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤éµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ØKrush-EX¡Ù¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¤½¤ÎÇË²õÅª¤ÊKOÇ½ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335104&id=bodyimage3¡Û
±ÊºäÍùÍå¤È¤Î¥Õ¥§¥¶ーµéÀï¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤¬1R¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¤·¼çÆ³¸¢¡£
2R¤âÌÔ¹¶¤òÂ³¤±¡¢¹ç·×3ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦KO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Öº£Æü¤¬°ìÈÖ¤ª¤â¤í¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¹ë¸ì¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö·óÅÄ¾ÚöÁª¼ê¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¼¡Àï¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢5Æü¸å¤Ë¤Ï¤Ë¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Ê2025Ç¯11·î21Æü～30Æü¡Ë¢¨World Associations of Kickboxing Organizations¡ÊWAKO¡Ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢K-1¤òÇØÉé¤¦³Ð¸ç¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
Q1º£¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ËÜÁª¼ê¡¡¡ÖÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡ª¡×
Q2¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ËÜÁª¼ê¡¡¡Öµ÷Î¥¤È¥¥ì¤Î°ã¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Q3ÂÐÀïÁê¼ê¤Î±ÊºäÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ²þ¤á¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾¾ËÜÁª¼ê ¡ÖÁÛÁüÄÌ¤ê¥Ñ¥ïー¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Çµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q4¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWorld Associations of Kickboxing Organizations¡ÊWAKO¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¾¾ËÜÁª¼ê¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Íー¤ä¤Ã¤ÑK-1ÂåÉ½¡¦ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Ê¤é¤·¤Ã¤«¤êÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ê¸¾Ï¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ëÄø¡¢ÍÛµ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¾¾ËÜÁª¼ê¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÊWAKO¡Ë¤Ç¤â
Á±Àï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£
¢¨WAKO ¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤ÎÃÄÂÎ¡£WAKO²ÃÌÁ¹ñ¤Ï 5 ÂçÎ¦ 130 ¤«¹ñ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á 105 ¤«¹ñ¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¹ñÆâ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Þ¤¿¤ÏÀ¯ÉÜ¥¹¥Ýー¥ÄÅö¶É¤ËÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Åý°ìÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335104&id=bodyimage4¡Û
¼Ì¿¿¡§¾¾ËÜ³¤æÆÁª¼ê
²¤½£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊEuropean Federation of Journalists¡Ë
²ñ°÷No.JP465 N J269¼Ì¿¿²È
ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¥á¥ó¥Ðー
²ñ°÷No.TA1321
¡Ê¼Ò¡Ë¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¼èºà¡¡¹ñºÝ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È
Ã®Ã«Âç½õ
d.tarutani0120@gmail.com
¼èºà¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È
KANAME YAGIHASHI
Tatiana Ivanovna
HINATA TARUTANI
¼Ì¿¿¡§É®¼Ô Ã®Ã«Âç½õ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335104&id=bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥â¥Ê¥³¥¦¥£ー¥¯¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
